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Карл Райнер
Карл Райнер Carl Reiner
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Карл Райнер

Carl Reiner

Дата рождения
20 марта 1922
Возраст
98 лет
Знак зодиака
Рыбы
Дата смерти
29 июня 2020
Карьера
Сценарист, Продюсер, Актер
Место рождения
Астория, Куинс, Нью-Йорк, США

Популярные фильмы

Красотки в Кливленде 8.2
Красотки в Кливленде (2010)
Одиннадцать друзей Оушена 7.9
Одиннадцать друзей Оушена (2001)
Русские идут! 7.3
Русские идут! (1966)

Фильмография Карл Райнер

Жанр
Год
Все 10 Фильмы 9 Сериалы 1 Актер 8 Режиссер 3 Сценарист 1
Красотки в Кливленде 8.2
Красотки в Кливленде
комедия 2010, США
Тринадцать друзей Оушена 6.9
Тринадцать друзей Оушена Ocean’s Thirteen
криминал, комедия, драма, триллер 2007, США
Рецензия
Двенадцать друзей Оушена 6.4
Двенадцать друзей Оушена Ocean's Twelve
боевик, комедия, триллер, криминал 2004, США / Австралия
Рецензия
Лохматый спецназ! 4.4
Лохматый спецназ! Good Boy!
анимация, семейный, сказка, боевик, фантастика, комедия 2003, США
Одиннадцать друзей Оушена 7.9
Одиннадцать друзей Оушена Ocean's Eleven
криминал, триллер 2001, США / Австралия
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Мертвые пледов не носят 6.9
Мертвые пледов не носят Dead Men Don't Wear Plaid
комедия, криминал, детектив 1982, США
Придурок 7.2
Придурок The Jerk
комедия, мюзикл 1979, США
О Боже! 6.6
О Боже! Oh, God!
комедия, фэнтези 1977, США
Русские идут! 7.3
Русские идут! The Russians Are Coming! The Russian Are Coming!
комедия 1966, США
Алиса в Париже 5
Алиса в Париже Alice of Wonderland in Paris
приключения, анимация, семейный 1966, США
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