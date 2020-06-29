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Карл Райнер
Carl Reiner
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Карл Райнер
Карл Райнер
Carl Reiner
Дата рождения
20 марта 1922
Возраст
98 лет
Знак зодиака
Рыбы
Дата смерти
29 июня 2020
Карьера
Сценарист, Продюсер, Актер
Место рождения
Астория, Куинс, Нью-Йорк, США
Популярные фильмы
8.2
Красотки в Кливленде
(2010)
7.9
Одиннадцать друзей Оушена
(2001)
7.3
Русские идут!
(1966)
Фильмография Карл Райнер
Жанр
Все
Анимация
Боевик
Детектив
Драма
Комедия
Криминал
Мюзикл
Приключения
Семейный
Сказка
Триллер
Фантастика
Фэнтези
Год
Все
2010
2007
2004
2003
2001
1982
1979
1977
1966
Все
10
Фильмы
9
Сериалы
1
Актер
8
Режиссер
3
Сценарист
1
8.2
Красотки в Кливленде
комедия
2010, США
6.9
Тринадцать друзей Оушена
Ocean’s Thirteen
криминал, комедия, драма, триллер
2007, США
Рецензия
6.4
Двенадцать друзей Оушена
Ocean's Twelve
боевик, комедия, триллер, криминал
2004, США / Австралия
Рецензия
4.4
Лохматый спецназ!
Good Boy!
анимация, семейный, сказка, боевик, фантастика, комедия
2003, США
7.9
Одиннадцать друзей Оушена
Ocean's Eleven
криминал, триллер
2001, США / Австралия
Смотреть трейлер
6.9
Мертвые пледов не носят
Dead Men Don't Wear Plaid
комедия, криминал, детектив
1982, США
7.2
Придурок
The Jerk
комедия, мюзикл
1979, США
6.6
О Боже!
Oh, God!
комедия, фэнтези
1977, США
7.3
Русские идут!
The Russians Are Coming! The Russian Are Coming!
комедия
1966, США
5
Алиса в Париже
Alice of Wonderland in Paris
приключения, анимация, семейный
1966, США
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