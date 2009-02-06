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Джеймс Уитмор
Джеймс Уитмор
James Whitmore
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Джеймс Уитмор
James Whitmore
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Дата рождения
1 октября 1921
Возраст
87 лет
Знак зодиака
Весы
Дата смерти
6 февраля 2009
Карьера
Актер
Биография Джеймс Уитмор
Родился 1 октября 1921 года. Уайт-Плэйнс, Нью-Йорк, США.
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Фильмография Джеймс Уитмор
Мажестик
драма, мелодрама
2001, США / Австралия
6.0
Чокнутая
триллер, драма
1987, США
6.0
Приключения Марка Твена
анимация, приключения, семейный
1986, США
5.0
Харрадский эксперимент
драма, мелодрама, комедия
1973, США
4.0
Планета обезьян
фантастика, приключения
1968, США
7.0
Кто была та леди?
комедия
1960, США
6.0
Оклахома!
мелодрама, мюзикл, вестерн
1955, США
7.0
Девушка, у которой было всё
драма, мелодрама
1953, США
5.0
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