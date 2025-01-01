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Доминик Кьянезе
Dominic Chianese
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Персоны
Доминик Кьянезе
Доминик Кьянезе
Dominic Chianese
Дата рождения
24 февраля 1931
Возраст
94 года
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актер
Место рождения
Астория, Куинс, Нью-Йорк, США
Популярные фильмы
8.7
Сопрано
(1999)
8.6
Крестный отец 2
(1974)
6.5
Фотограф
(1992)
Фильмография Доминик Кьянезе
Жанр
Все
Драма
Криминал
Мелодрама
Триллер
Год
Все
2019
1999
1992
1974
Все
4
Фильмы
2
Сериалы
2
Актер
4
Соседи
драма
2019, США
8.7
Сопрано
драма, криминал
1999, США
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ООО «А сериал»
ИНН 7722742614
6.5
Фотограф
The Public Eye
криминал, драма, мелодрама
1992, США
8.6
Крестный отец 2
The Godfather: Part II
триллер, драма
1974, США
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