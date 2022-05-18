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Брюс Уиллис

Bruce Willis
Брюс Уиллис
Брюс Уиллис Bruce Willis
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Дата рождения
19 марта 1955
Возраст
67 лет
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актер, Продюсер
Личные связи
Деми Мур
Деми Мур
были в браке с 1987 по 2000 Румер Уиллис
Румер Уиллис
отец и дочь
Биография Брюса Уиллиса

Брюс Уиллис -  американский киноактер и продюсер немецкого происхождения, родился 19 марта 1955 года в г. Идар-Оберштайн (Рейнланд-Пфальц, ФРГ). Отец Брюса, Дэвид, был американским солдатом, и когда в 1957 году его контракт истек, он перевез с семью в свой родной Нью-Джерси. Брюс – самый старший из пяти детей. В детстве он страдал заиканием и терял дал речи при малейшем волнении. Чтобы справиться с этим недугом, родители записали Брюса в школьный театральный кружок. Парень сразу полюбил выступать на сцене перед большой аудиторией и большую часть свободного времени посвящал игре на школьной сцене. Там он участвовал в постановках пьес Уильямса и Шекспира.

По окончании Государственного колледжа в Монклере Уиллис перебрался в Нью-Йорк, где хотел пробиться на сцену, и, пока ему это не удавалось, перебивался подработками, к примеру, работал барменом и играл в фольклорном ансамбле на губной гармошке. Свои неудачи в карьере актера Брюс пытался утопить в алкоголе. Работа в баре стала для него судьбоносной, так как именно там он случайно познакомился с режиссером по кастингу, который как раз искал актера на эпизодическую роль бармена.

Фильмы Брюса Уиллиса

Несколько лет Брюс играл в малоизвестных бродвейских постановках, прежде чем ему повезло получить роль в сериале «Детективное агентство “Лунный свет”», на которую его выбрали среди 3000 претендентов. Этот проект стал отправной точкой его актерской карьеры, сериал короткий промежуток времени стал популярен и побил все рекорды телерейтингов.

Брюс Уиллис - «Крепкий орешек»

На съемках фильма «Полицейский пост» Уиллис встретил свою первую супругу, актрису Деми Мир. На тот момент они оба проходили лечение от алкогольной зависимости, что не помешало им добиться успехов – Деми Мур получила широкое признание публики, сыграв в картине «Призрак», А Брюс стал мировой звездой благодаря главной роли в боевике «Крепкий орешек» (1988). Фильм стал настоящей легендой, его сборы в 5 раз превысили бюджет, а на экраны периодически выходили его продолжения: «Крепкий орешек 2» (1990), «Крепкий орешек 3: Возмездие» (1995), «Крепкий орешек 4.0» (2007) и «Крепкий орешек: Хороший день, чтобы умереть» (2013).

В 90-х годах Брюс Уиллис появился в несколько неудачных лентах. Лишь в 1994 он сумел отвоевать утраченные позиции благодаря второстепенной, но заметной роли в культовом фильме Квентина Тарантино «Криминальное чтиво».

В 1998 году актер в очередной раз предстал в образе спасителя человечества в фантастическом боевике «Армагеддон». Годом позже Брюс Уиллис снялся в ленте «Шестое чувство», примерив на себя новый образ: он сыграл психолога, который помогает мальчику, видящему мертвецов. Этот фильм, также как и «Криминальное чтиво», пополнил собой ряд культовых фильмов, а Брюс получил гонорар в 100 миллионов долларов. В 2000 году актер исполнил эпизодическую роль в телесериале «Друзья» и был удостоен телевизионной премии «Эмми» за выдающуюся роль второго плана в сериале. 2000-е также оказались очень удачными для актера, с его участием на экраны вышло множество картин, таких как «Девять ярдов» (2000), «Неуязвимый» (2000), «Слезы солнца» (2003), «Город грехов» (2005), «Альфа Дог» (2006), «Счастливое число Слевина» (2006), «Планета страха» (2007), «Однажды в Голливуде» (2008), «Суррогаты» (2009).

В 2010 году Брюс сыграл главную роль в комедийном боевике «РЭД», экранизации одноименного комикса издательства DC Comics. Фильм был тепло встречен критиками и зрителями, а в 2013 вышло продолжение «РЭД 2». Также Уиллиса можно увидеть в продолжении другого известного фантастического боевика - «G.I. Joe: Бросок кобры 2» (2013), где также сыграли Дуэйн «Скала» Джонсон и Ченнигу Татуму. Годом позже Брюс появился в триллере Роберта Родригеса «Город грехов 2: Женщина, ради которой стоит убивать», сиквеле «Города грехов». Также актер снимался в фильмах «Добро пожаловать в рай»(2015), «Рок на Востоке» (2015), «Спасение» (2015), «Его собачье дело» (2017), «Жажда смерти» (2017) и эпизодически появился в психологическом триллере «Сплит» (2017).

Личная жизнь Брюса Уиллиса

В 1987 году Брюс Уиллис женился на Деми Мур, с которой познакомился на съемках картины «Полицейский пост». В этом браке родилось трое дочерей: Румер Гленн Уиллис, Скаут Ларю Уиллис и Таллула Белль Уиллис. Пара считалась в Голливуде образцово-показательной, однако в 1998 года отношения супругов разладились, и они заявили о том, что расходятся, официально развод состоялся в 2000 году. После этого Деми Мир вышла замуж за актера Эштона Катчера, но с бывшим мужем сохранила теплые дружеские отношения. В 2004 году у Уиллиса был роман с моделью Брук Бернс, а в 2009 он женился на фотомодели Эмме Хеминг, которая моложе него на 23 года. У них родились две дочери: Мейбел Рей и Эвелин Пенн.
 

 

Интересные факты о Брюсе Уиллисе

- Брюс Уиллис — левша. Его рост 183 см.

- В 1993 году актер снялся в рекламной кампании «Subaru», и в благодарность за участие его имя стало частью названия одной из моделей автомобиля - Subaru Touring Bruce.

- Брюс также известен как сольный музыкант и участник блюз-группы «The Accelerators». В 1980-х годах он выпустил две пластинки в жанре классического кантри.

- Образ Брюса присутствует в пятой серии аниме Hellsing OVA, где он зовет себя «Уиллис» и является духом пистолета Алукарда «Шакал».

- В 2006 актер получил свою именную звезду на голливудской Аллее Славы.

- В 2009 году он снялся в видеоклипе группы Gorillaz «Stylo».

- С 2010 года актер является лицом рекламной кампании банка «Траст».

Фильмография Брюса Уиллиса
Отряд «Призрак»
Отряд «Призрак»
боевик, криминал, драма 2022, США
4.0
Тюрьма суперзлодеев
Тюрьма суперзлодеев
боевик, фантастика, триллер 2022, США
4.0
Вендетта. Банды Атланты
Вендетта. Банды Атланты
боевик, триллер 2022, США
4.0
За гранью жизни
За гранью жизни
криминал, триллер 2021, США
2.0
Тупик
Тупик
боевик, триллер 2021, США
5.0
Выжить в игре
Выжить в игре
боевик, триллер 2021, США
4.0
Осада
Осада
боевик, триллер 2021, Канада / США
3.0
Крепость
Крепость
боевик 2021, США
3.0
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Деми Мур
Деми Мур Demi Moore
были в браке с 1987 по 2000 Румер Уиллис
Румер Уиллис Rumer Willis
отец и дочь
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