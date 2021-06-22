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Джек Леммон
Джек Леммон
Jack Lemmon
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Джек Леммон
Jack Lemmon
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Дата рождения
8 февраля 1925
Возраст
76 лет
Знак зодиака
Водолей
Дата смерти
27 июня 2001
Карьера
Актер, Продюсер
Биография Джек Леммон
Родился 8 февраля 1925 года. Массачусетс, США.
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Фильмография Джек Леммон
Старые ворчуны разбушевались
комедия, мелодрама
1995, США
6.0
Короткий монтаж
драма, комедия
1993, США
8.0
Американцы
драма
1992, США
7.0
Джон Ф. Кеннеди. Выстрелы в Далласе
криминал, исторический, триллер, мистика, драма
1991, США
8.0
Папа
комедия, драма
1989, США
6.0
Макароны
комедия, драма
1985, Италия
7.0
Пропавший без вести
триллер, драма, мистика
1982, США
7.0
Друг-приятель
комедия
1981, США
6.0
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