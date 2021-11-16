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Дэнни Гловер
Дэнни Гловер
Danny Glover
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Дэнни Гловер
Danny Glover
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Дата рождения
22 июля 1946
Возраст
76 лет
Знак зодиака
Рак
Карьера
Актер, Продюсер, Режиссер
Биография Дэнни Гловер
Родился 22 июля 1946 года Сан-Франциско, Калифорния, США.
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Фильмография Дэнни Гловер
Джуманджи: Новый уровень
приключения, комедия
2019, США
8.0
Гордая Мэри
боевик, триллер
2018, США
4.0
Старик и ружьё
драма, комедия, криминал
2018, США
6.0
Прости за беспокойство
фантастика
2018, США
6.0
Еретик
биография, драма
2018, США
6.0
Последний черный в Сан-Франциско
драма
2018, США
6.0
Рождество Мэйерсов
комедия, драма
2016, США / Китай
6.0
Бегущая от реальности
триллер, драма, детектив
2016, США
5.0
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Мэл Гибсон выступит режиссером «Смертельного оружия 5»
Об этом его попросил постановщик предыдущих частей, который скончался этим летом.
Написать
16 ноября 2021 12:46
Сэмюэл Л Джексон, Лив Ульман, Элейн Мей и Дэнни Гловер удостоятся «Оскаров» за особые достижения в кино
Свои почетные награды знаменитые артисты получат 15 января 2022 года.
Написать
28 июня 2021 13:56
Дэнни Гловер и Мэтт Диллон получили роли в черной комедии «Американский мечтатель»
Главных героев сыграют Питер Динклэйдж и Ширли МакЛейн.
Написать
23 марта 2021 13:04
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