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Нэнси Марчанд
Nancy Marchand
Киноафиша
Персоны
Нэнси Марчанд
Нэнси Марчанд
Nancy Marchand
Дата рождения
19 июня 1928
Возраст
71 год
Знак зодиака
Близнецы
Дата смерти
18 июня 2000
Карьера
Актриса
Место рождения
Баффало, Нью-Йорк, США
Актерское амплуа
Комедийный актёр
,
Драматический актёр
,
Романтическая актриса
Популярные фильмы
8.9
Сопрано
(1999)
7.7
Голый пистолет
(1988)
7.2
Больница
(1971)
Фильмография Нэнси Марчанд
8.9
Сопрано
драма, криминал
1999, США
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ИНН 7722742614
6.6
Сабрина
Sabrina
комедия, мелодрама
1995, США / Германия
7.7
Голый пистолет
The Naked Gun: From the Files of Police Squad!
комедия, криминал
1988, США
6.2
Бостонцы
The Bostonians
драма, мелодрама
1984, Великобритания / США
7.2
Больница
The Hospital
драма, комедия, детектив
1971, США
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