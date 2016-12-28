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Дебби Рейнолдс
Дебби Рейнолдс
Debbie Reynolds
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Дебби Рейнолдс
Debbie Reynolds
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Дата рождения
1 апреля 1932
Возраст
84 года
Знак зодиака
Овен
Дата смерти
28 декабря 2016
Карьера
Актриса, Сценарист
Биография Дебби Рейнолдс
Родилась 1 апреля 1932 года. Эль-Пасо, Техас, США.
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Фильмография Дебби Рейнолдс
Две звезды. Кэрри Фишер и Дебби Рейнолдс
документальный
2016, США
8.0
За канделябрами
биография, драма
2013, США
8.0
Очень опасная штучка
комедия, криминал, триллер
2012, США
6.0
Хэллоуинтаун 3
комедия, семейный, фэнтези
2004, США
6.0
Хэллоуинтаун 2: Месть Калабара
приключения, семейный, фэнтези
2001, США
6.0
Хэллоуинтаун
приключения, комедия, семейный
1998, США
6.0
Мать
драма
1996, США
6.0
До свидания, Чарли
мелодрама, комедия, фэнтези
1964, США
6.0
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