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Клаус Мария Брандауэр

Klaus Maria Brandauer
Клаус Мария Брандауэр
Клаус Мария Брандауэр Klaus Maria Brandauer
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Дата рождения
22 июня 1944
Возраст
78 лет
Знак зодиака
Рак
Карьера
Актер, Режиссер, Сценарист
Биография Клауса Марии Брандауэра

Родился 22 июня 1944 года. Бад-Аусзе, Австрия.

Фильмография Клауса Марии Брандауэра
Последний отчет
Последний отчет
драма 2020, Венгрия
6.0
Тетро
Тетро
драма 2009, США / Аргентина / Испания / Италия
7.0
Друиды
Друиды
приключения, биография, драма 2000, Канада / Франция / Бельгия
2.0
Белый Клык
Белый Клык
драма, приключения 1991, США
6.0
Русский отдел
Русский отдел
триллер 1990, США
6.0
Хануссен
Хануссен
драма 1988, Венгрия / ФРГ / Австрия
5.0
Полковник Редль
Полковник Редль
биография, драма, исторический 1985, Германия / Югославия / Венгрия / Австрия
6.0
Никогда не говори
Никогда не говори "никогда"
боевик, триллер, приключения 1983, США
8.0
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