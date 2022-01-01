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Клаус Мария Брандауэр
Клаус Мария Брандауэр
Klaus Maria Brandauer
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Клаус Мария Брандауэр
Klaus Maria Brandauer
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Дата рождения
22 июня 1944
Возраст
78 лет
Знак зодиака
Рак
Карьера
Актер, Режиссер, Сценарист
Биография Клауса Марии Брандауэра
Родился 22 июня 1944 года. Бад-Аусзе, Австрия.
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Фильмография Клауса Марии Брандауэра
Последний отчет
драма
2020, Венгрия
6.0
Тетро
драма
2009, США / Аргентина / Испания / Италия
7.0
Друиды
приключения, биография, драма
2000, Канада / Франция / Бельгия
2.0
Белый Клык
драма, приключения
1991, США
6.0
Русский отдел
триллер
1990, США
6.0
Хануссен
драма
1988, Венгрия / ФРГ / Австрия
5.0
Полковник Редль
биография, драма, исторический
1985, Германия / Югославия / Венгрия / Австрия
6.0
Никогда не говори "никогда"
боевик, триллер, приключения
1983, США
8.0
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