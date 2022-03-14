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Мелани Гриффит
Мелани Гриффит
Melanie Griffith
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Мелани Гриффит
Melanie Griffith
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Дата рождения
9 августа 1957
Возраст
64 года
Знак зодиака
Лев
Карьера
Актриса, Продюсер
Личные связи
Антонио Бандерас
были в браке с 1996 по 2015
Дакота Джонсон
мать и дочь
Биография Мелани Гриффит
Родилась 9 августа 1957 года. Нью-Йорк, США.
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Фильмография Мелани Гриффит
Горе-творец
драма, комедия
2017, США
7.0
Пираты Сомали
драма, биография
2017, Сомали / Кения / ЮАР / США
6.0
Страховщик
фантастика, триллер
2014, Испания / США
6.0
Шевели ластами 2
приключения, анимация
2012, Бельгия
7.0
Диномама
семейный, анимация, комедия
2012, США / Корея
5.0
Желтый
драма
2012, США
7.0
Путешественник скорби
драма, триллер
2012, США
5.0
Шевели ластами
анимация, приключения
2009, Бельгия
7.0
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Связи
Антонио Бандерас
Antonio Banderas
были в браке с 1996 по 2015
Дакота Джонсон
Dakota Johnson
мать и дочь
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