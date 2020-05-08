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Дженна Эльфман
Дженна Эльфман
Jenna Elfman
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Дженна Эльфман
Jenna Elfman
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Дата рождения
30 сентября 1971
Возраст
50 лет
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актриса, Продюсер
Биография Дженны Эльфман
Родилась 30 сентября 1971 года. Лос-Анджелес, США.
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Фильмография Дженны Эльфман
Луни Тьюнз: Снова в деле
комедия, сказка, анимация, приключения, боевик, семейный
2003, США
5.0
КиберМир 3D
анимация, короткометражный
2000, США
4.0
Сохраняя веру
комедия, мелодрама
2000, США
8.0
Эд из телевизора
комедия, мелодрама
1999, США
6.0
Племя Криппендорфа
комедия
1998, США
5.0
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8 мая 2020 08:58
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