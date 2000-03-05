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Если бы эти стены могли говорить 2
If These Walls Could Talk 2
Если бы эти стены могли говорить 2, 2000
2000 / США
7.0
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10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.9
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Жанр:
драма
мелодрама
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О фильме
Три женщины сняли три новеллы о любви и любовных отношениях, в которых есть все, кроме… мужчин.
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7.0
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.9
Продолжительность
1 час 36 минут
Год выпуска
2000
Премьера в мире
5 марта 2000
Возраст
16+
Режиссер
Марта Кулидж
В ролях
Ванесса Редгрейв
Мэриэн Селдес
Пол Джаматти
Элизабет Перкинс
Все актеры и съемочная группа
2 постера
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