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Если бы эти стены могли говорить 2 Если бы эти стены могли говорить 2
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If These Walls Could Talk 2

Если бы эти стены могли говорить 2, 2000

2000 / США
7.0 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
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О фильме

Три женщины сняли три новеллы о любви и любовных отношениях, в которых есть все, кроме… мужчин.

7.0 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
Продолжительность 1 час 36 минут
Год выпуска 2000
Премьера в мире 5 марта 2000
Возраст 16+
Режиссер
Марта Кулидж
В ролях
Ванесса Редгрейв
Ванесса Редгрейв
Мэриэн Селдес
Пол Джаматти
Пол Джаматти
Элизабет Перкинс
Элизабет Перкинс
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Если бы эти стены могли говорить 2 2 постера
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