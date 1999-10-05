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Постер к сериалу Ангел
Постер к сериалу Ангел
Постер к сериалу Ангел
Постер к сериалу Ангел
Постер к сериалу Ангел
Постер к сериалу Ангел
Постер к сериалу Ангел
Рейтинги
8.5 Рейтинг IMDb: 7.9
Оцените
7 постеров
Рейтинги
8.5 Рейтинг IMDb: 7.9
Оцените
Киноафиша Сериалы Ангел
Ангел (1999 - 2004) Angel 16+
Год выпуска 1999
Страна США
Всего сезонов 5 сезонов
Эпизод длится 60 минут
Телеканал The WB
Продолжительность 110 часов 0 минут
О чем сериал

Спин-офф популярного американского сериала «Баффи — истребительница вампиров» повествует о вампире Ангеле, которому была возвращена человеческая душа в наказание за убийство другого вампира. Вновь обретя душу, Ангел мучается чувством вины за совершенные преступления и переезжает в Лос-Анджелес, чтобы восстановить баланс добрых и злых сил. Там он работает частным детективом, помогает невинным и спасает людей от злых демонов, но внутренняя борьба с собственной жестокой природой не прекращается внутри Ангела ни на секунду.

В ролях Персонажи
Автор идеи
Джосс Уидон
Джосс Уидон
Дэвид Гринуолт
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Эми Экер
Эми Экер Illyria
Эми Экер
Эми Экер Winifred "Fred" Burkle
Винсент Картайзер
Винсент Картайзер Connor
Джеймс Марстерс
Джеймс Марстерс Spike
Харизма Карпентер
Харизма Карпентер Cordelia Chase
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Ангел - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
1999, 22 эпизода
 
Ангел - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2000, 22 эпизода
 
Ангел - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2001, 22 эпизода
 
Ангел - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
2002, 22 эпизода
 
Ангел - Сезон 5 / Season 5 Сезон 5 / Season 5
2003, 22 эпизода
 
Новости о сериале
Харизма Карпентер ответила на оправдания Джосса Уидона: «Он по-прежнему не способен попросить прощения»
Харизма Карпентер ответила на оправдания Джосса Уидона: «Он по-прежнему не способен попросить прощения»
Джосс Уидон наконец публично ответил на обвинения в неподобающем поведении во время съемок
Джосс Уидон наконец публично ответил на обвинения в неподобающем поведении во время съемок
Слушать саундтрек сериала Ангел
Кадры из сериала
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