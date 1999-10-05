Спин-офф популярного американского сериала «Баффи — истребительница вампиров» повествует о вампире Ангеле, которому была возвращена человеческая душа в наказание за убийство другого вампира. Вновь обретя душу, Ангел мучается чувством вины за совершенные преступления и переезжает в Лос-Анджелес, чтобы восстановить баланс добрых и злых сил. Там он работает частным детективом, помогает невинным и спасает людей от злых демонов, но внутренняя борьба с собственной жестокой природой не прекращается внутри Ангела ни на секунду.