Награды
Марли Мэтлин
Marlee Matlin
Киноафиша
Персоны
Марли Мэтлин
Марли Мэтлин
Marlee Matlin
Дата рождения
24 августа 1965
Возраст
60 лет
Знак зодиака
Дева
Карьера
Актриса, Продюсер
Рост
163 см
Актерское амплуа
Драматический актёр, Романтический герой, Фантастический герой
Популярные фильмы
8.0
CODA: ребенок глухих родителей
(2021)
7.9
Марли Мэтлин: Больше не одинока
(2025)
7.2
Дети тишины
(1986)
Фильмография Марли Мэтлин
Жанр
Все
Биография
Боевик
Вестерн
Военный
Документальный
Драма
Исторический
Комедия
Криминал
Мелодрама
Приключения
Фантастика
Год
Все
2025
2022
2021
2019
2014
1987
1986
Все
7
Фильмы
6
Сериалы
1
Актер
6
Режиссер
1
7.9
Марли Мэтлин: Больше не одинока
Marlee Matlin: Not Alone Anymore
биография, документальный
2025, США
7
Обвиняемые
драма, криминал
2022, США
8
CODA: ребенок глухих родителей
Coda
драма
2021, США
Смотреть трейлер
Рецензия
4.8
Мультивселенная
Multiverse
драма, фантастика
2019, Канада
5.6
Как заниматься любовью по-английски
How to Make Love Like an Englishman
комедия, мелодрама
2014, США
Смотреть трейлер
6.6
Уолкер
Walker
боевик, драма, военный, исторический, приключения, вестерн
1987, США / Испания / Мексика
7.2
Дети тишины
Children of a Lesser God
драма, мелодрама
1986, США
