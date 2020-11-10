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Кирк Дуглас
Кирк Дуглас
Kirk Douglas
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Дата рождения
9 декабря 1916
Возраст
103 года
Знак зодиака
Стрелец
Дата смерти
6 февраля 2020
Карьера
Актер, Продюсер
Биография Кирк Дуглас
Родился 9 декабря 1916 года. Амстердам, Нью-Йорк, США.
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Фильмография Кирк Дуглас
Джек Кардифф: Жизнь по ту сторону кинокамеры
документальный
2011, США
7.0
Иллюзион
драма, мелодрама
2004, США
6.0
Семейные ценности
комедия, мелодрама, драма
2003, США
5.0
Бриллианты
комедия, детектив
1999, США / Германия
5.0
Жадность
комедия
1994, США
6.0
Оскар
комедия, криминал
1991, США
7.0
Крутые мужики
комедия
1986, США
6.0
Бегство Эдди Мэйкона
драма, триллер, криминал, боевик
1983, США
5.0
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