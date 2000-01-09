Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Кунг-фу жеребец" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер сериала Малкольм в центре внимания
1 постер
Рейтинги
мало голосов
Оцените
Киноафиша Сериалы Малкольм в центре внимания

Малкольм в центре внимания (2000 - 2006)

Malcolm in the Middle 16+
Год выпуска 2000
Страна США
Всего сезонов 7 сезонов
Эпизод длится 30 минут
Телеканал FOX
Продолжительность сериала 75 часов 30 минут
О чем сериал

Сериал «Малкольм в центре внимания» – это американская комедия о большой и веселой семейке. Мама старается держать все на свете под контролем, папа страдает от нервного расстройства, а многочисленные дети сводят взрослых с ума своими бесконечными выходками. Под крышей этого шумного дома живет необычайно одаренный мальчик Малколм. Он старается не выделяться среди своих братьев, однако школьный тест показывает, что ребенок обладает высоким IQ. Теперь он должен доказать всем, что он не ботаник, а крутой парень.

В ролях
В ролях
Брайан Крэнстон
Брайан Крэнстон
Джейн Качмарек
Эрик Пер Салливан
Дэвид Энтони Хиггинс
Фрэнки Муниз
Кристофер Мастерсон
Все актеры и съемочная группа
Сериал находится в подборках
Самые странные сериалы Самые странные сериалы
Сезоны
Малкольм в центре внимания - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2000, 16 эпизодов
 
Малкольм в центре внимания - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2000, 25 эпизодов
 
Малкольм в центре внимания - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2001, 22 эпизода
 
Малкольм в центре внимания - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
2002, 22 эпизода
 
Малкольм в центре внимания - Сезон 5 / Season 5 Сезон 5 / Season 5
2003, 22 эпизода
 
Малкольм в центре внимания - Сезон 6 / Season 6 Сезон 6 / Season 6
2004, 22 эпизода
 
Малкольм в центре внимания - Серия 7 / Season 7 Серия 7 / Season 7
2005, 22 эпизода
 
Кадры из сериала
Related video
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Kinoafisha.info App