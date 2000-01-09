Сериал «Малкольм в центре внимания» – это американская комедия о большой и веселой семейке. Мама старается держать все на свете под контролем, папа страдает от нервного расстройства, а многочисленные дети сводят взрослых с ума своими бесконечными выходками. Под крышей этого шумного дома живет необычайно одаренный мальчик Малколм. Он старается не выделяться среди своих братьев, однако школьный тест показывает, что ребенок обладает высоким IQ. Теперь он должен доказать всем, что он не ботаник, а крутой парень.