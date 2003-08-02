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Бумер Бумер
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Бумер, 2003

2003 / Россия
6.9 Оцените
23 голоса Рейтинг IMDb: 7.1
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Причины посмотреть Факты О фильме

Конец 1990-х, Подмосковье. Четверо мелких бандитов оказываются втянутыми в разборку, в ходе которой погибает оперативник. Герои решают на время покинуть город, воспользовавшись краденым черным BMW, однако напряженная обстановка и череда неприятных событий с каждым часом уменьшают шансы друзей скрыться от преследования.

  • Натурные съемки прошли в Коломенском районе Московской области.
  • Режиссер картины Петр Буслов исполнил роль бандита, которого главные герои встречают на автозаправке.
  • До выхода фильма в прокат его успел посмотреть Сергей Бодров-младший. Ему настолько понравилась работа съемочной команды, что он пригласил некоторых ее членов принять участие в съемках своего фильма «Связной». В процессе работы над «Связным» сам Бодров и еще более ста человек, среди которых были и создатели «Бумера», оказались заживо погребенными под тоннами льда в результате схода ледника Колка в Кармадонском ущелье. Сиквел «Бумера» – «Бумер. Фильм второй» – посвятили памяти погибших в той трагедии.
  • По признанию продюсера фильма Сергея Члиянца, он не понаслышке знаком с криминальным миром; черты некоторых российских криминальных авторитетов можно найти в героях «Бумера». Так, например, одним из прототипов Кости Кота (Владимир Вдовиченков) можно считать Константина Салакая, известного как Кот Очамчирский. Интересно, что свою первую судимость Салакая получил за угон автомобиля.

...По ночным улицам Москвы мчится черный BMW, уходящий от погони. Цепь роковых событий с разборками и стрельбой поставила четырех героев – четырех друзей, вне закона. В жизни без правил им нет пути назад, и черный "бумер" – мощный и надежный, уносит их все дальше от Москвы, в шальную и безжалостную глушь российских дорог...

6.9 Оцените
23 голоса Рейтинг IMDb: 7.1
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 2003
Премьера в мире 2 августа 2003
Возраст 18+
Прокатчик Наше кино
Режиссер
Петр Буслов
Петр Буслов
В ролях
Максим Коновалов
Максим Коновалов
Сергей Горобченко
Сергей Горобченко
Владимир Вдовиченков
Владимир Вдовиченков
Андрей Мерзликин
Андрей Мерзликин
Яна Шивкова
Яна Шивкова
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Бумер 2 постера
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Бумер
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саундтрек фильма Бумер
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