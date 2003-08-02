Бумер, 2003

Конец 1990-х, Подмосковье. Четверо мелких бандитов оказываются втянутыми в разборку, в ходе которой погибает оперативник. Герои решают на время покинуть город, воспользовавшись краденым черным BMW, однако напряженная обстановка и череда неприятных событий с каждым часом уменьшают шансы друзей скрыться от преследования.
...По ночным улицам Москвы мчится черный BMW, уходящий от погони. Цепь роковых событий с разборками и стрельбой поставила четырех героев – четырех друзей, вне закона. В жизни без правил им нет пути назад, и черный "бумер" – мощный и надежный, уносит их все дальше от Москвы, в шальную и безжалостную глушь российских дорог...