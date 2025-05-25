Ганзель и Гретель: Миссия «Спящая красавица»
– Когда Королевство может спасти только чудо, за дело берется Отдел Магической Безопасности. Лучший суперагент Гретель и ее брат-ловкач Ганзель должны выяснить, кому было выгодно погрузить Принцессу в зачарованный сон. Вместе с неожиданным напарником, благородным Принцем Рагнаром, им предстоит перевернуть весь волшебный мир – от пещеры Али Бабы и замка Дракулы до логова злых ведьм и Северного Полюса. На пути множество загадок и коварных врагов, ведь это спецзадание повышенной сказочности. Но для Ганзеля и Гретель любая миссия – выполнима.
Авторизация по e-mail