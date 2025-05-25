Меню
Ганзель и Гретель: Миссия «Спящая красавица». Тизер-трейлер

Дата публикации: 25 марта 2025
Ганзель и Гретель: Миссия «Спящая красавица» – Когда Королевство может спасти только чудо, за дело берется Отдел Магической Безопасности. Лучший суперагент Гретель и ее брат-ловкач Ганзель должны выяснить, кому было выгодно погрузить Принцессу в зачарованный сон. Вместе с неожиданным напарником, благородным Принцем Рагнаром, им предстоит перевернуть весь волшебный мир – от пещеры Али Бабы и замка Дракулы до логова злых ведьм и Северного Полюса. На пути множество загадок и коварных врагов, ведь это спецзадание повышенной сказочности. Но для Ганзеля и Гретель любая миссия – выполнима.  
Cr 25 мая 2025, 13:10
Оценка
Очень красочно, советую!
25 мая 2025, 13:10 Ответить
Алексей Гуров 30 мая 2025, 11:44
Оценка
Остроумный мультик для всех! И для детей и взрослых! Куча классных приколов, веселый с уклоном детектива! Рекомендую всем , с ребенком насмеялись! Режиссёр молодец!!! 👏
30 мая 2025, 11:44 Ответить
Киноафиша.инфо 31 мая 2025, 11:21
в ответ на сообщение Cr от 25 мая 2025, 13:10
Очень интересно было прочесть ваш отзыв о фильме, спасибо большое ☺️ 
31 мая 2025, 11:21 Ответить
Киноафиша.инфо 31 мая 2025, 11:21
в ответ на сообщение Алексей Гуров от 30 мая 2025, 11:44
Здорово, что фильм произвёл на вас такое впечатление! 😉
31 мая 2025, 11:21 Ответить
Наталья ))) 9 июня 2025, 14:35
Оценка
Мультфильм очень понравился. Просто очень красочный остросюжетный детектив. Много и смешных моментов. В общем посмотрела с удовольствием. Рекомендую однозначно. Посмотрите-не пожалеете.
9 июня 2025, 14:35 Ответить
Киноафиша.инфо 25 июня 2025, 23:19
в ответ на сообщение Наталья ))) от 9 июня 2025, 14:35
Очень интересно было прочитать ваш отзыв, спасибо большое 😌
25 июня 2025, 23:19 Ответить
