«Движение вверх»: Рецензия Киноафиши

Игра джентльменов

В советской сборной по баскетболу меняется тренер. Владимир Петрович Гаранжин приходит со своими наработками, игроками и желанием побеждать, сделав из своих подопечных настоящих героев. При этом он прекрасно осознает ситуацию и не ломает придуманное до него. Если что-нибудь во время игры пойдет не так, то любой игрок может отдать мяч капитану Сергею Белову, который сделает все, чтобы команда получила так необходимые ей очки. Гаранжину очень важно это место, ведь его сыну Шурке необходима операция, а это огромные деньги, т.к. положительный исход обещают только на Западе. Но времени почти нет - у любящего отца есть лишь год. Поэтому он все равно вводит американские методики и заставляет спортсменов совершать рекорды на каждой тренировке. Потому что только это способно сотворить чудо и дать надежду советским спортсменам обыграть американцев, не проигрывавших с 1936 года. Гаранжин строго ведет себя на тренировках, но за свою команду готов на все, даже пойти против мнения и желаний начальства и власти. Игры сменяют одна другую, игроки не вылезают из-за границы, внимание к ним становится еще более пристальным, и вот приходит время Мюнхенской олимпиады 1972 года, где в финале должны сойтись две самые неординарные команды - СССР и США. У советских игроков появляется возможность обыграть тех, кто придумал этот спорт, - «летающих» людей, совершающих с мячами настоящие чудеса.

Кадр из фильма «Движение вверх»

На одной из пресс-конференций, посвященных игре сборной, Гаранжин в исполнении Владимира Машкова сообщает журналистам, что его команда победит американцев, и тем самым запускает механизм. Его боятся и ненавидят, а он продолжает выжимать из своих подопечных невозможные результаты. Все это приводит к напряжению, которое стало редкостью для кинотеатральных историй. И ведь продюсеры ничего не скрывают, финал известен всем, если же кто-то не в курсе, всегда можно посмотреть этот эпохальный матч на YouTube. Но создателям картины удалось сделать так, чтобы публика все равно выходила из себя, переживала и сочувствовала героям. И систему немного пожурили, и красоту и открытость заграницы показали, не забыв про парочку душевных историй про отличившихся из команды. Чем еще «Движение вверх» отличается от рядовых российских картин? Пожалуй, картинкой и звуком. Оператор Игорь Гринякин не просто так до этого работал над «Территорией» и «Викингом», он отлично разбирается в масштабе, накале и сложных съемках спортивных и околоспортивных эпизодов. Все сделано на высочайшем и качественном уровне. Баскетболисты действительно выглядят современными богатырями, а правила игры воспринимаются легко, обучение тех, кто не в курсе, происходит прямо во время просмотра. В финале не забыли и «похлопать» по плечу «собрата» - блокбастер «Притяжение». Когда Федор Бондарчук презентовал свой проект, он запустил Mannequin Challenge, где на отведенные 55 секунд все в зале застыли, а камера пролетела и сняла всё это. Создатели «Движения вверх» провернули у себя нечто подобное.

Кадр из фильма «Движение вверх»

Что еще? Конечно, юмор - здесь его много и он удачный, причем как спортивный, так и общепринятый. Каждая тренировка снята так, чтобы не повторять того, что зрители уже видели, а игры идут по нарастающей - как в техническом, так и психологическом плане. Отметить стоит и молодых ребят, все-таки сила кино не только в Машкове, Гармаше, Смолякове и Башарове (ох, ну и раздражающий здесь образ у него). В фильме сыграли неузнаваемый Кирилл Зайцев, Иван Колесников и Кузьма Сапрыкин - те, кому пришлось стать баскетболистами прямо на съемочной площадке. Давненько у нас не выходило проектов, откуда можно было бы набрать столько молодых, талантливых и знающих себе цену актеров.

Кадр из фильма «Движение вверх»

Здесь нет ненужных суждений и домыслов документальной картины «Красная армия» про наших хоккеистов. И зацикленности на биографиях, как в дилогии «Чемпионы». «Движение вверх» - это все-таки признание в любви к тем героям, которым удалось совершить невозможное. Стать участниками событий «Мюнхена» Стивена Спилберга, при этом ничуть не спасовав и спокойно рассказав о том, что там было. Никто здесь не лезет на рожон и не обвиняет во всем власть, создатели тщательно прорабатывают тылы и не дают зрителям передышки при переходе между сюжетными линиями. А в какой-то момент картина и вовсе превращается в детектив: кто-то стучит на игроков и тренера, что приводит к досмотру, так что зрителям предстоит выяснить, кто же все-таки «крот» и как поступят спортсмены, когда он сделает ошибку и все раскроется.

Кадр из фильма «Движение вверх»

В отличие от «Легенды № 17» картине «Движение вверх» нужно было напомнить зрителям о командных видах спорта, все-таки фильм с Данилой Козловским делал упор именно на личность Валерия Харламова и его общение с тренером Анатолием Тарасовым. Здесь же есть как минимум шесть, а то и больше, игроков, которых успевают и познакомить со зрителями, и достойно ввести в игру. Все здесь подчинено финальному матчу, который «съел» чуть ли не половину экранного времени, но снято все так, что от спортивных моментов не устаешь, а лишь только успеваешь поражаться тому, как это снято, и перечисляешь в голове спортивные картины. И ведь не находится аналогов, фильмы были разные - технические, драматические, но чтобы всё и сразу - нет. Так что наши кинематографисты не только сумели об отличном виде спорта вспомнить, но и обыграть американцев не только в баскетбол, но и в понятии блокбастер. Сняв его с учетом всего необходимого и на таком уровне профессионализма и отдачи, что оторваться от него, в отличие от многого из того, что выходит на новогодние праздники, практически невозможно.

Дмитрий Бортников

В российском прокате с 28 декабря 2018 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Движение вверх»