«Повелитель ветра»: Рецензия Киноафиши

Байопики про выдающихся современников — дело рисковое. То родственники не одобрят. То одобрят, а потом отнимут благословение. То вообще их не спросят, а потом скажут, что снимали художественный вымысел. Поэтому первое, что журналистам сказали, еще снимая «Повелителя ветра», — это не биография Федора Конюхова. Это художественная реконструкция и осмысление одного его мирового рекорда из 26.

И с этой правдой, которую зрителям сообщают практически сразу в виде титра, смотреть «Повелителя ветра» становится очень даже легко. Тем более что, ну признайтесь, большинство из вас о Конюхове знают очень и очень абстрактно. И не следили ни за одной из его кругосветок, ни за одним восхождением, ни за 11-дневным полетом на воздушном шаре, о котором как раз и пойдет речь в фильме.

Повелитель ветра

В 2016 году, после многолетней подготовки, Конюхов поднялся в воздух на супервысокотехнологичном воздушном шаре, который сам помогал конструировать, чтобы побить рекорд Стива Фоссета и по скорости, и по количеству попыток. Цель — облететь земной шар за 10 дней с первого раза, а не за 13 с шестого. И поскольку Федор Филиппович лично посетил премьеру приключенческого блокбастера и прямо на сцене благословил Федора Бондарчука на эту уже сыгранную роль, надо понимать, что полет закончился хорошо. Но вот почему он его совершил, что переживал там, в одиночестве на высоте, и с каким душевным результатом вернулся — о том и фильм. Художественное осмысление реальных событий.

Реконструкция, надо сказать, получилась знатная. Хоть и драматически преувеличенная. Когда на героя валится разом все, начинаешь сомневаться, а точно ли так было. И типичное невежество — ведь мы до конца не понимаем, что там вообще может в этом шаре происходить на такой высоте и скорости, — заставляет заподозрить авторов в гиперболизации. Но именно кадры хроники режиссер Игорь Волошин повторял почти один в один, делая лишь поправки на некоторые художественные особенности. Да что там, похвастается автор, я лично наблюдала, как снимали сцену вытаскивания Федора из упавшей гондолы. Вся группа перед этим собралась и смотрела на экране телефона, как это было в реале, чтобы пошагово повторить, кто за кем подбежал, кто как обнял, кто что спросил и с какого угла это все снимал оператор новостей. Но важнее, как сыграть все эти тонкие эмоциональные рисунки и попытаться простыми, а не витиеватыми словами объяснить, что ж этому Конюхову дома не сидится и почему вся его семья с этими мирится.

Повелитель ветра

По сути, «Повелитель ветра» — кино, которое призвано познакомить массовую аудиторию с неординарным человеком, с которым она дышит одним воздухом. За новостями о нем следят в основном увлеченные, а кино со звездным составом посмотрит огромное число людей. И поскольку даже в старящем пластическом гриме Федор Бондарчук симпатичнее и как-то больше располагает к себе, чем Федор Конюхов — обладатель довольно специфической манеры речи, то именно художественный образ способен наконец закрепить ощущение: мы знаем этого человека. Послушать его рассуждения, мысли, которые, конечно, были художественно додуманы и оформлены, но в рамках реальных заявлений. А также есть возможность весьма широкими мазками познакомиться с его семьей. Пожалуй, именно к семье будут самые большие претензии зрителей. Кроме того, что никто не добивался портретного сходства, за исключением самого Конюхова, образ Ирины Конюховой в исполнении Анны Михалковой — это образ Пенелопы, ждущей Одиссея. Ходячее смирение и любовь, основанная на чем-то, чего зрители явно не поймут. Она спокойно ходит и говорит мудрые вещи всем скептикам вокруг: и старшему сыну Оскару, с которым у главного героя случится конфликт, и пьющему спонсору в исполнении Андрея Бурковского, у которого были свои причины вложиться в этот рисковый полет. Хотя, возможно, эта спокойная мудрость кому-то и покажется главным величием этой женщины.

Повелитель ветра

Лучше проработан персонаж Евгения Ткачука. Оскар Конюхов — главный координатор всех свершений отца и сам опытный путешественник. Такая позиция в жизни сама по себе рождает конфликт. Но именно этот полет станет переломным для отца и сына. И как многие писали после просмотра «Барби», что этот фильм оказался про Кена, так и в итоге «Повелителя ветра» оказывается, что кино про кругосветку на грани жизни и смерти, про сражение человека со стихиями — это лента об обретении сыном отца и, что важнее, отцом сына. И когда уже в самом финале становится невозможным отмахнуться от этого вывода, внезапно вся эта картина, масштабная, полная эпичной и немного устаревшей музыки Алексея Рыбникова, небезупречных спецэффектов и той самой дикой фразы про циклон-убийцу, от которой передернуло всех в интернете, превращается в тонкую драму об отношениях при неравных вводных.

А что до религиозной темы, которая, конечно, волнует многих: не снят ли фильм под эгидой РПЦ, то она тут встраивается ровно так же, как все остальные мазки. Это неотъемлемая часть мышления героя. И остается таковой. Но при этом не подается как единственная движущая и спасающая сила во всех приключениях. В конце концов, кто из нас не уповал на что-то сверхъестественное в экстремальных ситуациях? Проще говоря, общение героя с богом не раздражает и не мешает.

Повелитель ветра

Разумеется, создатели «Повелителя» пытаются ответить на немые вопросы зрителя: почему выбрали именно этот рекорд для экранизации, почему Конюхову не сидится на месте всю жизнь (и тут на помощь приходят довольно наивные, но уютные флешбэки) и какие проблемы в реальной жизни рождают его приключения? Но за час сорок это кино иначе как картиной не назовешь, потому что, повторюсь, именно широкими мазками она лишь очерчивает образ этого героя. Романтизирует его. Возвеличивает. Безусловно, подогревает жажду путешествий. Заставляет испытывать понятные каждому эмоции. Приключенческий блокбастер как он есть. И пусть его полет будет нормальный.