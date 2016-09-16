Танцовщик, 2016

В прокат выходит документальная картина «Танцовщик» Стивена Кантора, получившего в 1994 году номинацию на «Оскар» за свою короткометражку «Кровные узы. Фотография и жизнь Салли Манн». Фильм является портретом известнейшего артиста балета Сергея Полунина, который и стал главным действующим лицом.
«Танцовщик» уже успел стать международным хитом, как и сам человек, о котором рассказывает фильм. Полунин покорил балетную сцену в 20-летнем возрасте, однако затем он неожиданно для всех ушёл из карьеры. Картина фокусируется на экстраординарных физических способностях Сергея Полунина, а также раскрывает весь его эмоциональный диапазон. Кроме того, немалая часть «Танцовщика» поведает зрителям о сотрудничестве артиста с Давидом Лашапелем, снявшим его в клипе на песню «Take Me to Church».
- Клип музыканта Hozier на песню «Take Me to Church» с участием Сергея Полунина набрал более 19 миллионов просмотров в интернете
- «Танцовщик» - это первый фильм о Сергее Полунине
- В будущем ожидается два зарубежных фильма с участием Полунина: «Красный воробей» и «Убийство в Восточном экспрессе»
Международный хит «Танцовщик» — документальный портрет Сергея Полунина, феноменального артиста балета, который покорил балетный олимп в двадцатилетнем возрасте, а потом шокировал всех своим резким уходом со сцены и отказом от звездной карьеры. В фокусе известного режиссера-документалиста Стива Кантора — экстраординарные физические данные Полунина и его уникальный эмоциональный диапазон, который проявляется как на сцене, так и в жизни.
Фильм также рассказывает о сотрудничестве Полунина и знаменитого фотографа Давида Лашапеля, который снял его экспрессивный танец в клипе музыканта Hozier “Take Me to Church”, в одно мгновение ставшем абсолютным хитом и набравшим более 19 миллионов просмотров в интернете.
Какова цена успеха? Труд, труд, еще раз труд, самопожертвование и поддержка близких. История скандально… Читать дальше…