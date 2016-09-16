Танцовщик, 2016

В прокат выходит документальная картина «Танцовщик» Стивена Кантора, получившего в 1994 году номинацию на «Оскар» за свою короткометражку «Кровные узы. Фотография и жизнь Салли Манн». Фильм является портретом известнейшего артиста балета Сергея Полунина, который и стал главным действующим лицом.

«Танцовщик» уже успел стать международным хитом, как и сам человек, о котором рассказывает фильм. Полунин покорил балетную сцену в 20-летнем возрасте, однако затем он неожиданно для всех ушёл из карьеры. Картина фокусируется на экстраординарных физических способностях Сергея Полунина, а также раскрывает весь его эмоциональный диапазон. Кроме того, немалая часть «Танцовщика» поведает зрителям о сотрудничестве артиста с Давидом Лашапелем, снявшим его в клипе на песню «Take Me to Church».