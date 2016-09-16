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Танцовщик Танцовщик
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Dancer

Танцовщик, 2016

2016 / Великобритания / Россия / Украина / США
7.4 Оцените
20 голосов Рейтинг IMDb: 7.8
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В прокат выходит документальная картина «Танцовщик» Стивена Кантора, получившего в 1994 году номинацию на «Оскар» за свою короткометражку «Кровные узы. Фотография и жизнь Салли Манн». Фильм является портретом известнейшего артиста балета Сергея Полунина, который и стал главным действующим лицом. 

«Танцовщик» уже успел стать международным хитом, как и сам человек, о котором рассказывает фильм. Полунин покорил балетную сцену в 20-летнем возрасте, однако затем он неожиданно для всех ушёл из карьеры. Картина фокусируется на экстраординарных физических способностях Сергея Полунина, а также раскрывает весь его эмоциональный диапазон. Кроме того, немалая часть «Танцовщика» поведает зрителям о сотрудничестве артиста с Давидом Лашапелем, снявшим его в клипе на песню «Take Me to Church». 

- Клип музыканта Hozier на песню «Take Me to Church» с участием Сергея Полунина набрал более 19 миллионов просмотров в интернете

- «Танцовщик» - это первый фильм о Сергее Полунине

- В будущем ожидается два зарубежных фильма с участием Полунина: «Красный воробей» и «Убийство в Восточном экспрессе»

Международный хит «Танцовщик» — документальный портрет Сергея Полунина, феноменального артиста балета, который покорил балетный олимп в двадцатилетнем возрасте, а потом шокировал всех своим резким уходом со сцены и отказом от звездной карьеры. В фокусе известного режиссера-документалиста Стива Кантора — экстраординарные физические данные Полунина и его уникальный эмоциональный диапазон, который проявляется как на сцене, так и в жизни.

Фильм также рассказывает о сотрудничестве Полунина и знаменитого фотографа Давида Лашапеля, который снял его экспрессивный танец в клипе музыканта Hozier “Take Me to Church”, в одно мгновение ставшем абсолютным хитом и набравшим более 19 миллионов просмотров в интернете.

7.4 Оцените
20 голосов Рейтинг IMDb: 7.8
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 2016
Премьера в России 18 мая 2017
Премьера в мире 16 сентября 2016
Возраст 16+
Прокатчик Пионер
Режиссер
Стивен Кантор
Стивен Кантор
В ролях
Сергей Полунин
Сергей Полунин
Все актеры и съемочная группа
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«Танцовщик» Стивена Кантора – фильм-портрет самого одаренного танцора своего поколения, самого молодого премьера в истории труппы лондонского Королевского балета, самого известного и медийного и самого интернационального танцора балета последнего десятилетия. Ворвавшись на сцену в 2006, он покорил всех своим исполнением на разрыв, невероятной гибкостью и пластикой, надолго для всех оставшись «самым-самым». В том числе и самым скандальным танцором балета, внезапно…
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