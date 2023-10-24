«По щучьему велению»: Рецензия Киноафиши

Удивительно, как память стирает все неприятные воспоминания, когда они ей невыгодны. Вот читали нам в детстве сказку «По щучьему велению», но кто-то помнит, что Емеля был тем еще мерзавцем: давил людей, велел дубинке бока страже обломать и царевну влюбил в себя не делами, а просто щелчком рыбьих плавников? Понятно, что такой герой современным детям не нужен. И поэтому команда во главе с продюсерами Сергеем Сельяновым и Александром Гороховым лишь краешек сценария окунула в старую сказку, а на деле придумала собственную. Но назвала ее все равно «По щучьему велению».

Ценитель легкой жизни Емеля живет со слепым отцом-кузнецом. Работать в кузнице не хочет, но без усилий идет на рыбалку в –30 и бодро берется за приготовление ухи из чудом выловленной рыбешки. А когда та ему сообщает о возможности чуда, Емеля в полудреме выдает одно желание, потом, в азарте, второе… И вот тут уже надо сказать, что ключевое отличие от книжной сказки в том, что число желаний Кино-Емеле ограничили. Теперь щука — это все равно что Джинн из «Аладдина»: три желания, а дальше отпускай. Правда, объяснять, пританцовывая, что можно загадывать, а что нет, волшебная рыба не будет (и в этом есть любопытный твист), но напомнит Емеле, что третье желание неплохо бы потратить на что-то толковое, и вихрастый парень примет этот совет с благодарностью. Решит, что цареву дочку подтянет до своего уровня своими руками, справится с опасными заданиями тоже сам, а желание еще пригодится…

«По щучьему велению» — это очень понятное по структуре и драматургии кино. Приключенческое роуд-муви подкидывает герою Никиты Кологривого занятные испытания, в которых он раскрывается зрителю и своей невольной спутнице щуке, которая, как оказалось, умеет перекидываться красной девицей Василисой (Мила Ершова), чтобы не надо было в ведре ее таскать. Половина заморских земель — это наша родная Россия, в которой действительно легко снимать сказки (это доказал раньше «Последний богатырь»), вторая половина — все же павильоны. Иначе как изобразить Подводное или Кощеево царство? Все персонажи — понятные типажи в духе все еще не исчерпавшего себя сказочного постмодернизма. Поэтому тут только расслабиться в кресле и получать удовольствие. Потому что есть от чего.

По щучьему велению

Во-первых, «По щучьему велению» — это очень красочно. Как и положено сказке. Но большая аналоговость по сравнению с предыдущей работой той же команды, «Коньком-Горбунком», делает это кино уютнее, понятнее и приятнее. Нет сомнений в том, что царский терем настоящий, срубленный, а не пиксельный. Как и смешные заморские механизмы, которые подсовывает лубочному царю (Роман Мадянов) такой же лубочный аглицкий посол (Юрий Колокольников) — претендент не столько на дипломатические отношения, сколько на руку и сердце царевны Анфисы (Алина Алексеева). Уж слишком все слегка нелепое.

Во-вторых, простодушность всех героев делает их максимально понятными зрителю. Мы же не новый фильм Скорсезе пришли смотреть, чтобы под маской добропорядочного отца скрывался жестокий гангстер. Мы пришли смотреть сказку, поэтому вот вам милаха Емеля, вот вам ироничная щука, вот вредная и избалованная царевна, а вот вам котик… но о нем отдельно. Возможно, взрослой публике будет скучновато, когда она обнаружит, что у местных персонажей нет второго дна. Да и шутки явно точились не об алмазный оселок. Но зато можно не опасаться, что слова и действия персонажей будут поняты превратно. Хотя мои остроумные коллеги уже усмотрели в царе намек на то, каким должен быть правильный правитель. Вместо того чтобы вспомнить дивный мультфильм 1965 года про мечтателя Вовку, в котором аналогичный царь красил забор. И показывал своим примером, что ровно сидеть на троне скучно.

По щучьему велению

В-третьих, да, тут есть котик. И еще пара эпизодников, за которые ленту легко похвалить. Кот-Баюн с голосом Сергея Бурунова и матушка-царица с лицом и телом Агриппины Стекловой жгут в рамках этой довольно мягкой на шутки сказки и запоминаются получше многих за счет ярко проработанных образов. А Кощей получил очередной перевертыш в своей костлявой судьбе. Но за что немного обидно опять же взрослому зрителю, что в формате этой сказки все эти яркие проявления известных актеров совершенно минимальны и не получают большого развития.

Но все тащит на себе Никита Кологривый, который, кажется, был рожден для этой роли. Хотя честно признается, что кудрей ему подклеили. Свои так сказочно быстро отрастить не успел. Это парень со знакомой всем из разных сказок молодецкой удалью, беззаботностью и наивной искренностью. Он действительно верит в то, что со всяким делом может справиться сам, не читая инструкций, и не замечает во френдзоне тихого и мудрого присутствия Василисы, которая, разумеется, предназначена ему судьбой. Он не разгильдяй, но ему явно нужны волшебный пендель и заоблачная цель, чтобы слезть с печи. И тут уже зрителям решать, принимать это как метафору типичного русского характера или оскорбляться на эту сказочную карикатуру.

По щучьему велению

В то время как зрительницы могут остаться довольными героиней Милы Ершовой, которая и пошутить может, и ума ей не занимать, а когда надо — и физических сил. Даром, что ли, плавает каждый день. Уход от традиционного образа девушки в беде, конечно, не освобождает фильм от утрированной демонстрации традиционных ценностей. Но это смотрится скорее естественно в заданном формате, чем навязчиво.

Чтобы стать подлинным хитом, картине совершенно точно не хватает взрослости. Публика, которую интересом не заразят дети, может остаться в положительном, но очень спокойном отношении. Хотя есть вариант, что у съемочной группы еще осталось одно желание для их собственной щуки.