Коммерсант
– Москва, 1996 год. У молодого и предприимчивого банкира Андрея Рубанова есть жена Ирма и маленький ребенок. А ещё — больше миллиона долларов на двоих с другом Мишей. Видя себя будущей элитой нового государства, олигархами, они вписываются в крупную сделку, но оказывается, что друзей втянули в масштабную аферу по хищению миллиардов из казны. После ареста Андрей попадает в переполненную общую камеру «Матросской тишины» — чистилище, где ему предстоит стать другим человеком, чтобы выжить и вернуться в привычный мир.
Спасибо! Очень понравился.
Сюжет повествует о молодом бизнесмене Андрее. Он с другом управляет подпольным банком, отмывая деньги. После ареста важного клиента, Андрей попадает в тюрьму, где борется за выживание.
Кино получилось очень сильным, динамичным, напряжённым и переживательным. Не одной скучного момента я не заметил.
По сути, фильм про выживание молодого первохода в тюрьме «Матросская тишина» 90-х годов. Как молодой экс-банкир Андрей, привыкший жить на широкую ногу, попав в общую камеру, становится рядовым терпилой и за время отсидки проходит суровые испытания.
Впервые увидел Александра Петрова в образе зека. И на мой взгляд, актёр с данной ролью отлично справился.
Я на зоне, слава Богу, не был. Но мне кажется, тюремная атмосфера передана правдоподобна. Да и жизнь в 90-х воспроизведена идеально.
Финал хороший и на мой взгляд - правильный. Хоть и предсказуемый для меня.
И в этом фильме я сумел найти мораль: выжить, оставаясь человеком и уметь простить. Даже, если это предательство лучшего друга.
Моя оценка: 10 из 10.
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