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Постер фильма Майор Гром
Постер фильма Майор Гром
Постер фильма Майор Гром
Рейтинги
7.6 Рейтинг IMDb: 6.7
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3 постера
Киноафиша Фильмы Майор Гром

Майор Гром

Mayor Grom 18+
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Причины посмотреть

Факты

О фильме

Режиссёр Владимир Беседин представляет свой режиссёрский дебют - «Майор Гром», снятый по отечествнному комиксу. Главные роли в картине сыграли: Александр Горбатов («Тихий Дон», «Белая гвардия»), Иван Фоминов («Околофутбола»), Антон Кузнецов («Жизнь и судьба», «Опережая выстрел»), Данила Якушев («Суперплохие», «Молодёжка») и другие.

В центре сюжета фильма «Майор Гром» мастеровитый петербургский следователь, имя которого является грозой всех местных преступников. Игорь наделён от природы самыми важными качествами для того, чтобы считаться истинным служителем закона. Маньяки, аферисты и террористы - все они никогда не забудут, с каким врагом столкнулись на своём пути.

- В основе фильма «Майор Гром» лежит одноимённый российский комикс (сюжетная арка «Чумной доктор»)

- Производством картины занялась Bubble Studios, открытая на основе российского издательства комиксов. «Майор Гром» станет её первым проектом

- Фильм снимался в Санкт-Петербурге

- Изначально к выходу планируется короткометражная версия, после чего уже в прокат выйдет полный метр

- На улицах Петербурга в связи со съёмками фильма стали появляться плакаты, отсылающие к сюжету «Майора Грома»

Игорь Гром — опытный следователь из Санкт-Петербурга, известный своим пробивным характером и непримиримой позицией по отношению к преступникам всех мастей. Неимоверная сила, аналитический склад ума и неподкупность — всё это делает майора Грома идеальным полицейским. Работая не покладая рук, он всегда доводит начатое до конца и никогда не пасует перед трудностями, стоящими на пути.

Майор Гром - трейлер
Майор Гром  трейлер
Страна Россия
Продолжительность 25 минут
Год выпуска 2016
Премьера в мире 11 февраля 2017
Дата выхода
19 февраля 2017 Россия 12+
19 февраля 2017 Казахстан
19 февраля 2017 Украина
Бюджет $1 000 000
Производство BUBBLE Studios
Другие названия
Mayor Grom, Major Grom, Майор Гром
Режиссер
Владимир Беседин
В ролях
Александр Горбатов
Александр Горбатов
Иван Фоминов
Иван Фоминов
Антон Кузнецов
Антон Кузнецов
Данила Якушев
Данила Якушев
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

7.6
Оцените 19 голосов
6.7 IMDb
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Валентин 5 марта 2017, 01:58
Восторг и еще раз восторг, и полностью вдохновение у Голливуда :)
Вот какие мысли вызывает Майор Гром.
Первая короткометражка получилась чудно… Читать дальше…
Сергей Васичкин 13 мая 2020, 23:50
Отлично давно не получал столько удовольствия от просмотра хочу ещё!!!!!!
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