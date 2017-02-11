Режиссёр Владимир Беседин представляет свой режиссёрский дебют - «Майор Гром», снятый по отечествнному комиксу. Главные роли в картине сыграли: Александр Горбатов («Тихий Дон», «Белая гвардия»), Иван Фоминов («Околофутбола»), Антон Кузнецов («Жизнь и судьба», «Опережая выстрел»), Данила Якушев («Суперплохие», «Молодёжка») и другие.
В центре сюжета фильма «Майор Гром» мастеровитый петербургский следователь, имя которого является грозой всех местных преступников. Игорь наделён от природы самыми важными качествами для того, чтобы считаться истинным служителем закона. Маньяки, аферисты и террористы - все они никогда не забудут, с каким врагом столкнулись на своём пути.
- В основе фильма «Майор Гром» лежит одноимённый российский комикс (сюжетная арка «Чумной доктор»)
- Производством картины занялась Bubble Studios, открытая на основе российского издательства комиксов. «Майор Гром» станет её первым проектом
- Фильм снимался в Санкт-Петербурге
- Изначально к выходу планируется короткометражная версия, после чего уже в прокат выйдет полный метр
- На улицах Петербурга в связи со съёмками фильма стали появляться плакаты, отсылающие к сюжету «Майора Грома»
Игорь Гром — опытный следователь из Санкт-Петербурга, известный своим пробивным характером и непримиримой позицией по отношению к преступникам всех мастей. Неимоверная сила, аналитический склад ума и неподкупность — всё это делает майора Грома идеальным полицейским. Работая не покладая рук, он всегда доводит начатое до конца и никогда не пасует перед трудностями, стоящими на пути.
|19 февраля 2017
|Россия
|12+
|19 февраля 2017
|Казахстан
|19 февраля 2017
|Украина
Вот какие мысли вызывает Майор Гром.
Первая короткометражка получилась чудно… Читать дальше…