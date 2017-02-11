Режиссёр Владимир Беседин представляет свой режиссёрский дебют - «Майор Гром», снятый по отечествнному комиксу. Главные роли в картине сыграли: Александр Горбатов («Тихий Дон», «Белая гвардия»), Иван Фоминов («Околофутбола»), Антон Кузнецов («Жизнь и судьба», «Опережая выстрел»), Данила Якушев («Суперплохие», «Молодёжка») и другие.

В центре сюжета фильма «Майор Гром» мастеровитый петербургский следователь, имя которого является грозой всех местных преступников. Игорь наделён от природы самыми важными качествами для того, чтобы считаться истинным служителем закона. Маньяки, аферисты и террористы - все они никогда не забудут, с каким врагом столкнулись на своём пути.