«Аритмия»: Рецензия Киноафиши

Он и она на грани нервного срыва

Спальный район, однушка – типовая кирпичная конура, в которой и кошке было бы тесно, реши она поселиться здесь. Впрочем, живет здесь вовсе не кошка – здесь ютится семейная пара медиков. Знакомьтесь – Олег и Катя: врач скорой помощи и врач приемного отделения местной больницы. Как вы понимаете, работа у них такая, что не пожелай и врагу. Да и зарплата из той же серии. А тут еще и реформа здравоохранения явила свой светлый лик: бюрократизм взлетел до небес, проблемы утроились, на горизонте замаячила заманчивая перспектива стать безработным (оптимизация, сокращение штатов, ну и так далее). В общем, не жизнь, а сплошные радости.

Александр Яценко в фильме Бориса Хлебникова «Аритмия»

В таких обстоятельствах любовная лодка крайне легко бьётся о быт. Исключением Олег и Катя не стали. «Нам надо развестись», - написала Катя своему благоверному, после чего устроила ссору и выселила парня на кухню. Временно. Пока квартиру себе не найдет. Тот вяло повозражал… и смирился, потому что «капризам бабьим» не больно-то верил: мол, поворчит-перебесится, с кем не бывает. Надо лишь чуть-чуть подождать. А пока и бухнуть не грех. И с друзьями ночную тусу устроить. Вот только пытка семьей всё не заканчивалась: Олег (Александр Яценко) и Катя (Ирина Горбачева) никак не могли понять, чего же они хотят: то ли убить друг друга, то ли жить долго-счастливо и умереть в один день…

Александр Яценко и Ирина Горбачева в фильме Бориса Хлебникова «Аритмия»

Странная штука. «Аритмия» Бориса Хлебникова стала чуть ли не главным фестивальным хитом этого года, поэтому писали про нее часто и много. И не только журналисты. В социальных сетях отзывов на фильм море – и все они (та-дам!) со знаком «плюс». Не поверите! – я не видела даже нейтральных. Тот же фокус с профессиональными кинокритиками: кажется, отрицательных рецензий на этот фильм не существует в природе. Кстати, успешным оказалось и фестивальное путешествие «Аритмии»: из Карловых Вар картина Хлебникова привезла приз за Главную мужскую роль; с международного фестиваля «Край света» - награду за Лучший фильм и Лучшую мужскую роль (плюс Приз зрительских симпатий), а на «Кинотавре» «Аритмия» получила Гран-при и снова Лучшую мужскую.

Кадр из фильма Бориса Хлебникова «Аритмия»

Вот и выходит, что фильм приняли без исключения все: и члены жюри, и журналисты, и зрительный зал. Редкий случай. Как говорится, «старожилы такого и не припомнят». Но не думайте – никаких «подтасовок» тут нет. Всё искренне. «Аритмия» со своей бесхитростной историей умеет задеть за живое, она близка и понятна – и при этом сделана на редкость профессионально, без грамма халтуры. Вот, собственно, и весь секрет. Хотя, конечно, кому-то визуальное решение фильма может показаться слишком простым. Здесь нет эффектных композиционных решений, нет эмоциональных ракурсов и летающих камер. Режиссер не прячется за клиповый монтаж и операторские приемы: главными для него всегда остаются актеры и взаимоотношения персонажей.

Название

Когда Борис Хлебников и сценарист Наталья Мещанинова только задумывали фильм, они решили, что будут снимать жанровое кино, но максимально приближенное к реальности. Правда, изначально задумывалась романтическая комедия – чуть позже эта задумка сильно изменилась (как только стало ясно, что герои станут медиками, градус романтизма и комедийности понизился почти до нуля – и на первый план вышла социальная тема). Тем не менее, принцип «максимальной приближенности, максимальной жизненности» остался. Да и не мог не остаться: он близок как Хлебникову, так и Мещаниновой, снявшей в 2013-м «Комбинат «Надежда»». В «Аритмии» на этом принципе базируется без исключения всё: диалоги, картинка, работа с актерами и так далее.

Ирина Горбачева в фильме Бориса Хлебникова «Аритмия»

Да, на первый взгляд, подобное «приближение» может показаться элементарной задачей, но по факту это каторжный труд: сделать слепок с реальной жизни не так уж и просто. К тому же не забывайте, что речь идет именно о кино, а не о банальной реконструкции: здесь каждая ситуация заострена до предела, здесь герои всегда на грани – и ты перестаешь быть сторонним наблюдателем, а откликаешься на каждую их беду или победу. Кстати, от первоначальной задумки «Аритмии» достался в наследство и заряд позитива: если вы думаете, что перед вами очередная чернуха о беспросветном житье-бытье, то вы сильно ошибаетесь. Оказывается, остросоциальное кино вполне может быть генератором положительных эмоций – «Аритмия» тому пример.

Вера Алёнушкина

В российском прокате с 12 октября

Расписание и покупка билетов на фильм «Аритмия»