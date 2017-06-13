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Аритмия Аритмия
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Аритмия, 2017

2017 / Россия
7.9 Оцените
83 голоса Рейтинг IMDb: 7.4
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Молодой врач спасает жизни людей и попутно пытается сохранить свой брак
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«Аритмия» - это новый режиссёрский проект Бориса Хлебникова («Коктебель», «День до»). Главную роль исполнила начинающая актриса Ирина Горбачёва, которая однако уже успела прославиться в социальных сетях. Также в картине снялись Александр Яценко (сериалы «Оттепель», «Екатерина»), Николай Шрайбер («София», «Легавый»), Максим Лагашкин («Географ глобус пропил») и другие. 

В центре сюжета ленты «Аритмия» окажется настоящий профессионал своего дела - молодой врач Олег. Каждый день он работает в машине Скорой помощи, понимая, что его приезд может изменить всё. Однако всё время спасая других, он всё меньше времени уделяет собственной жизни и, главное, семье. Поэтому уставшая от всего жена подаёт на развод, а тут ещё и новый начальник оказывается помешан на правилах и статистике. Кого же герою придётся спасать в итоге: себя или других?

- Фильм «Аритмия» снят без государственного финансирования

- Главную роль исполнила звезда Instagram Ирина Горбачёва

- Сценарий к фильму «Аритмия» написала Наталия Мещанинова («Комбинат «Надежда»)

- В качестве продюсеров картины выступили Сергей Сельянов из СТВ и Рубен Дишдишян из «Марс Медиа»

- Фильм «Аритмия» снимался в Ярославской области

- В основе сюжета лежат истории реальных врачей

- Фильм «Аритмия» попал в основной конкурс фестиваля «Кинотавр», где получил главный приз

- Фильм получил Гран-при кинофестиваля «Край света»

- Фильм получил Гран-при Второго Уральского открытого фестиваля российского кино

- Аритмия получила главную награду Международного кинофестиваля в Триесте – Приз Зрительских Симпатий за лучший полнометражный фильм в конкурсе

Олег - талантливый врач, работает на «скорой», которая мчится от пациента к пациенту. Олег знает: его приезд может изменить всё. Каждый его успех делает мир лучше. Самое важное — там, где он пытается совершить невозможное. А остальное может подождать: семья, карьера, своя жизнь… Что с ней случилось? Пока Олег спасал других, жена отчаялась и решила подать на развод, а в больнице появился новый начальник, который печется только о статистике и правилах. А Олег все спешит с вызова на вызов, несется по улице, чтобы всё изменить. И кто знает, какая задача легче: спасать других или спасти себя?

7.9 Оцените
83 голоса Рейтинг IMDb: 7.4
Продолжительность 1 час 56 минут
Год выпуска 2017
Премьера в России 12 октября 2017
Премьера онлайн 8 июля 2021
Премьера в мире 13 июня 2017
Возраст 18+
Прокатчик ПРОвзгляд
Режиссер
Борис Хлебников
Борис Хлебников
В ролях
Александр Яценко
Александр Яценко
Ирина Горбачева
Ирина Горбачева
Николай Шрайбер
Николай Шрайбер
Максим Лагашкин
Максим Лагашкин
Александр Самойленко
Александр Самойленко
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Аритмия 2 постера
Кинофестиваль Кинотавр Главный приз
Кинофестиваль Кинотавр Приз за лучшую мужскую роль
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Спальный район, однушка – типовая кирпичная конура, в которой и кошке было бы тесно, реши она поселиться здесь. Впрочем, живет здесь вовсе не кошка – здесь ютится семейная пара медиков. Знакомьтесь – Олег и Катя:  врач скорой помощи и врач приемного отделения местной больницы. Как вы понимаете, работа у них такая, что не пожелай и врагу. Да и зарплата из той же серии. А тут еще и реформа здравоохранения явила свой светлый лик: бюрократизм взлетел до небес, проблемы…
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erika7 29 сентября 2017, 00:54
Режиссеру Борису Хлебникову и организаторам! Спасибо большое за возможность посмотреть до премьеры и обсудить фильм среди коллег. Хорошее кино,… Читать дальше…
Татьяна Жигалова 13 октября 2017, 15:34
Хороший фильм. Честный, без фальши.
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