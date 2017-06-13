Аритмия, 2017

«Аритмия» - это новый режиссёрский проект Бориса Хлебникова («Коктебель», «День до»). Главную роль исполнила начинающая актриса Ирина Горбачёва, которая однако уже успела прославиться в социальных сетях. Также в картине снялись Александр Яценко (сериалы «Оттепель», «Екатерина»), Николай Шрайбер («София», «Легавый»), Максим Лагашкин («Географ глобус пропил») и другие.

В центре сюжета ленты «Аритмия» окажется настоящий профессионал своего дела - молодой врач Олег. Каждый день он работает в машине Скорой помощи, понимая, что его приезд может изменить всё. Однако всё время спасая других, он всё меньше времени уделяет собственной жизни и, главное, семье. Поэтому уставшая от всего жена подаёт на развод, а тут ещё и новый начальник оказывается помешан на правилах и статистике. Кого же герою придётся спасать в итоге: себя или других?