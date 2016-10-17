«Похороните меня за плинтусом»: Рецензия Киноафиши

Когда мать решает, что её личное счастье не связано с благополучием сына, его воспитанием зачастую приходится заниматься ближайшим родственникам. Например, родителям самой «кукушки». Понятно их стремление не повторить излишней мягкостью ранее допущенную ошибку, но как удержаться и не перегнуть палку в сторону истеричной тирании?

Кадр из фильма «Похороните меня за плинтусом»

Неудивительно, что Павел Санаев, написавший чудесную автобиографию о своих непростых взаимоотношениях с бабушкой, постановкой этой картины не занимался. Уж не знаю, насколько близко его полное светлой иронии и жизненных трагедий повествование к тому, что было в реальности, но сценарий фильма напоминает книгу лишь в общих чертах и некоторых сценах. И постороннему человеку снять душещипательную драму для других неблизких людей на основе такого было бы гораздо проще, чем самому автору сражаться с вторжениями отголосков памяти. Мы же в итоге получили два практически независимых, хоть и одноименных произведения с одинаковым набором ярких персонажей и неожиданным финалом.

Кадр из фильма «Похороните меня за плинтусом»

Фильм рассказывает лишь полтора дня из жизни Саши Савельева (удивительно эмоциональный Саша Дробитько) — точнее, жизнью это назвать можно лишь с натяжкой. Не вполне, мягко говоря, здоровая психически (чего стоит сцена с расцарапыванием лица) бабушка, до ужаса убедительно сыгранная Светланой Крючковой, держит в ежовых рукавицах всех родственников, словно мстя за обиды и лишения своей молодости. Герой просто находится на пике ее внимания, одинаково страдают и его дед (Алексей Петренко), и фактически лишенная родительских прав мать (Мария Шукшина) — терпят, боясь усугубить конфликт и, видимо, ощущая и за собой часть вины в происходящем. В книге расстановка сил была похожей, но страдания матери практически не обозначались, дед был не таким бессловесным и бунтовал совсем по другому, более убедительному поводу. А главное, нецензурную порой заботу бабушки-Жизни внук воспринимал более четко, а не в единичном эпизоде, и ее противопоставление матери-Празднику не так напоминало борьбу Добра и Зла. События фильма образуют компактную и цельную историю по мотивам расказанных автором, цитируя некоторые рассказы чуть ли не дословно, а большую часть оставляя за кадром и замещая новыми, которые Санаевым даже не упоминались. Результат, действительно, напоминает недавний “Волчок”, разве что не такой мрачный. Главное же в таких вольных экранизациях, что даже прочитавший оригинал зритель не знает исход заранее — останется ли вакантно место под плинтусом?

Тимофей Сусалёв