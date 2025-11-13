Rating of the best films produced in Russia

Menu
8.5
1
V arktiku
Documentary
2023, Russia
Rate
8.4
2
Ognennyy lis
Family, Adventure, Documentary
2024, Russia
Rate
8.3
3
Dolgaya doroga domoy
Thriller, Drama, Mystery
2017, Russia
Rate
Watch trailer
8.3
4
Brother
Action, Drama
1997, Russia
Rate
Watch trailer
8.1
5
Brother 2
Action, Crime
2000, USA / Russia
Rate
Watch trailer
8.1
6
Gde ti, Adam?
Documentary
2019, Russia
Rate
8.0
7
The Fool
Drama
2014, Russia
Rate
7.9
8
The Light
Drama
2023, Russia
Rate
7.9
9
The Centaur
Drama, Thriller
2023, Russia
Rate
7.9
10
Sem chyornykh bumag
War
2024, Russia
Rate
7.8
11
Legenda No. 17
Biography, Sport
2012, Russia
Rate
7.8
12
Fortress of War
Drama, War
2010, Russia / Belarus
Rate
7.8
13
What Men Talk About
Comedy
2010, Russia
Rate
7.8
14
Klyovny ulove
Comedy, Romantic
2025, Russia
Rate
Watch trailer
Tickets
7.7
15
Hoffman's Fairy Tales
Drama, Comedy
2022, Russia
Rate
7.7
16
Alyosha Popovich i Tugarin Zmey
Family, Fairy Tale, Animation
2004, Russia
Rate
Watch trailer
7.7
17
Ruslan i Lyudmila. Bolshe, chem skazka
Animation
2023, Russia
Rate
7.7
18
Ganzel i Gretel. Missiya Spyashchaya krasavitsa
Animation
2025, Russia
Rate
Watch trailer
7.7
19
The Barber of Siberia
History, Drama, Romantic
1998, Russia / France / Italy / Czechia
Rate
7.7
20
Salyut-7
Drama, History
2017, Russia
Rate
Watch trailer
7.7
21
The Return
Drama
2003, Russia
Rate
7.7
22
Mayor Grom. Igra
Action, Adventure
2024, Russia
Rate
7.7
23
Extraordinary
Drama, Music
2024, Russia
Rate
7.7
24
Pravednik
War, Drama, History
2023, Russia
Rate
7.6
25
Arrhythmia
Drama, Romantic
2017, Russia
Rate
7.6
26
Khokkeynyye papy
Comedy, Family, Sport
2023, Russia
Rate
7.6
27
Dobrynya Nikitich i Zmey Gorynych
Fairy Tale, Comedy, Animation, Family, Adventure
2006, Russia
Rate
7.6
28
First Time
Drama, History
2017, Russia
Rate
7.6
29
Podrostki. Pervaya lyubov
Drama
2024, Russia
Rate
7.6
30
Strasti po Matveyu
Comedy, Romantic
2023, Russia
Rate
7.6
31
Poyekhavshaya
Comedy
2023, Russia
Rate
7.6
32
Ya delayu shag
Drama, Romantic
2023, Russia
Rate
Tickets
7.5
33
Konchitsya leto
Drama
2025, Russia
Rate
Watch trailer
Tickets
7.5
34
Ice 3
Romantic, Drama, Sport
2024, Russia
Rate
7.5
35
Onegin
Romantic
2024, Russia
Rate
Tickets
7.5
36
Inadequate people
Comedy
2010, Russia
Rate
7.5
37
Master i Margarita
Drama, Fantasy
2024, Russia
Rate
7.5
38
My Little Sister
War, Drama
2019, Russia
Rate
Watch trailer
7.5
39
Election Day
Comedy
2007, Russia
Rate
7.5
40
A Dog Named Palma
Drama
2020, Russia
Rate
7.5
41
Fedya. Narodnyy futbolist
Sport, Drama, Biography
2024, Russia
Rate
Watch trailer
7.5
42
Loveless
Drama
2017, Russia / France / Belgium / Germany
Rate
7.5
43
12
Thriller, Drama, Crime
2007, Russia
Rate
7.5
44
Pop
Drama
2010, Russia
Rate
7.5
45
The Silver Skates
Adventure, Fantasy
2020, Russia
Rate
Watch trailer
7.5
46
The Challenge
Drama
2023, Russia
Rate
Watch trailer
7.5
47
Siberia, Monamour
Drama
2011, Russia
Rate
7.5
48
Serf
Comedy
2019, Russia
Rate
7.5
49
T-34
War, Action, Adventure
2018, Russia
Rate
Watch trailer
7.5
50
Unforgiven
Drama
2018, Russia
Rate
7.5
51
Going Vertical
Sport, Drama
2017, Russia
Rate
7.4
52
Tri kota. Zimnie kanikuly
Adventure, Animation, Family
2024, Russia
Rate
Watch trailer
Tickets
7.4
53
Po shchuchemu veleniyu
Fantasy, Adventure
2023, Russia
Rate
Watch trailer
7.4
54
Povelitel vetra
Biography
2023, Russia
Rate
7.4
55
The Turkish Gambit
Crime, History, Adventure, War
2005, Russia
Rate
7.4
56
9th Company
Drama, War
2005, Russia / Finland / Ukraine
Rate
Watch trailer
7.4
57
Posledniy den rozhdeniya
Thriller, Drama
2024, Russia
Rate
Watch trailer
7.4
58
Novyy god v Beryozovke
Comedy, Family
2024, Russia
Rate
Watch trailer
7.4
59
Zelyonyy teatr v Zemfire
Biography, Musical
2008, Russia
Rate
7.4
60
Severnyy polyus
Adventure, Drama
2024, Russia
Rate
Watch trailer
7.4
61
Panfilov's 28 Men
War, Drama
2016, Russia
Rate
7.4
62
Bury Me Behind the Baseboard
Drama
2009, Russia
Rate
7.4
63
Ice
Romantic
2017, Russia
Rate
7.4
64
The Island
Drama
2006, Russia
Rate
Watch trailer
7.4
65
Two Days
Romantic
2011, Russia
Rate
7.4
66
Smeshariki snimayut kino
Animation
2023, Russia
Rate
7.4
67
Summertime
Biography, Drama, Musical
2018, Russia
Rate
7.4
68
Komandir
Biography, Drama, Action
2024, Russia
Rate
7.4
69
Radio Day
Comedy
2008, Russia
Rate
7.4
70
Chebi: My Fluffy Friend
Family, Comedy
2022, Russia
Rate
Watch trailer
7.4
71
The State Counsellor
History, Crime, Adventure
2005, Russia
Rate
7.4
72
Tuda
Romantic
2025, Russia
Rate
Watch trailer
7.3
73
Odin khoroshiy den
Romantic
2025, Russia
Rate
Watch trailer
7.3
74
The Banishment
Drama
2007, Russia
Rate
7.3
75
Fire
Drama
2020, Russia
Rate
Watch trailer
7.3
76
Stilyagi
Comedy, Musical
2008, Russia
Rate
7.3
77
Zateryannye
Comedy, Drama
2024, Russia
Rate
Watch trailer
7.3
78
Elastiko. Dvenadtsatyy igrok
Drama
2022, Russia
Rate
7.3
79
Mongol
History, Drama, Biography
2007, Kazakhstan / Russia / Germany
Rate
7.3
80
Morphine
Drama
2008, Russia
Rate
7.3
81
Begi
Comedy, Crime
2025, Russia
Rate
Watch trailer
Tickets
7.3
82
Ilya and the Robber
Adventure, Comedy, Family, Animation
2007, Russia
Rate
Tickets
7.3
83
The Admiral
Drama, Biography, History
2008, Russia
Rate
7.3
84
Tri bogatyrya i Shamakhanskaya tsaritsa
Fairy Tale, Animation
2010, Russia
Rate
Tickets
7.3
85
Sound of Youth
Comedy
2024, Russia
Rate
7.3
86
Palma 2
Family, Adventure
2024, Russia
Rate
Watch trailer
7.3
87
Qirmizi bag
Drama
2016, Russia / Azerbaijan
Rate
7.3
88
Zdorovyy chelovek
Drama
2022, Russia
Rate
7.3
89
Zloy Gorod
Action, Drama, History
2025, Russia
Rate
Watch trailer
7.3
90
Earthquake
Drama
2016, Russia
Rate
7.3
91
Chempion mira
Drama
2021, Russia
Rate
Watch trailer
7.3
92
Pervoye leto
Comedy
2023, Russia
Rate
7.3
93
The Dawns Here Are Quiet
War, Drama, History
2015, Russia
Rate
7.3
94
Dogs at the Opera
Animation, Family
2023, Russia
Rate
Tickets
7.3
95
Sin
Drama, Biography, History
2018, Russia / Italy
Rate
Watch trailer
7.3
96
Snegir
Drama
2023, Russia
Rate
Watch trailer
7.3
97
Ice 2
Romantic, Drama
2020, Russia
Rate
Watch trailer
7.2
98
Emergency Landing
Drama, Action
2023, Russia
Rate
7.2
99
Dead Man's Bluff
Comedy
2005, Russia
Rate
Watch trailer
7.2
100
Paradise
Drama
2016, Russia / Germany
Rate
