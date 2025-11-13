Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Kinoafisha Top Films Top 1000 Films Russia

Rating of the best films produced in Russia

V arktiku 8.5
1 V arktiku
Documentary 2023, Russia
Rate
Ognennyy lis 8.4
2 Ognennyy lis
Family, Adventure, Documentary 2024, Russia
Rate
Dolgaya doroga domoy 8.3
3 Dolgaya doroga domoy
Thriller, Drama, Mystery 2017, Russia
Rate
Watch trailer
Brother 8.3
4 Brother
Action, Drama 1997, Russia
Rate
Watch trailer
Brother 2 8.1
5 Brother 2
Action, Crime 2000, USA / Russia
Rate
Watch trailer
Gde ti, Adam? 8.1
6 Gde ti, Adam?
Documentary 2019, Russia
Rate
The Fool 8.0
7 The Fool
Drama 2014, Russia
Rate
The Light 7.9
8 The Light
Drama 2023, Russia
Rate
The Centaur 7.9
9 The Centaur
Drama, Thriller 2023, Russia
Rate
Sem chyornykh bumag 7.9
10 Sem chyornykh bumag
War 2024, Russia
Rate
Legenda No. 17 7.8
11 Legenda No. 17
Biography, Sport 2012, Russia
Rate
Fortress of War 7.8
12 Fortress of War
Drama, War 2010, Russia / Belarus
Rate
What Men Talk About 7.8
13 What Men Talk About
Comedy 2010, Russia
Rate
Klyovny ulove 7.8
14 Klyovny ulove
Comedy, Romantic 2025, Russia
Rate
Watch trailer Tickets
Hoffman's Fairy Tales 7.7
15 Hoffman's Fairy Tales
Drama, Comedy 2022, Russia
Rate
Alyosha Popovich i Tugarin Zmey 7.7
16 Alyosha Popovich i Tugarin Zmey
Family, Fairy Tale, Animation 2004, Russia
Rate
Watch trailer
Ruslan i Lyudmila. Bolshe, chem skazka 7.7
17 Ruslan i Lyudmila. Bolshe, chem skazka
Animation 2023, Russia
Rate
Ganzel i Gretel. Missiya Spyashchaya krasavitsa 7.7
18 Ganzel i Gretel. Missiya Spyashchaya krasavitsa
Animation 2025, Russia
Rate
Watch trailer
The Barber of Siberia 7.7
19 The Barber of Siberia
History, Drama, Romantic 1998, Russia / France / Italy / Czechia
Rate
Salyut-7 7.7
20 Salyut-7
Drama, History 2017, Russia
Rate
Watch trailer
The Return 7.7
21 The Return
Drama 2003, Russia
Rate
Mayor Grom. Igra 7.7
22 Mayor Grom. Igra
Action, Adventure 2024, Russia
Rate
Extraordinary 7.7
23 Extraordinary
Drama, Music 2024, Russia
Rate
Pravednik 7.7
24 Pravednik
War, Drama, History 2023, Russia
Rate
Arrhythmia 7.6
25 Arrhythmia
Drama, Romantic 2017, Russia
Rate
Khokkeynyye papy 7.6
26 Khokkeynyye papy
Comedy, Family, Sport 2023, Russia
Rate
Dobrynya Nikitich i Zmey Gorynych 7.6
27 Dobrynya Nikitich i Zmey Gorynych
Fairy Tale, Comedy, Animation, Family, Adventure 2006, Russia
Rate
First Time 7.6
28 First Time
Drama, History 2017, Russia
Rate
Podrostki. Pervaya lyubov 7.6
29 Podrostki. Pervaya lyubov
Drama 2024, Russia
Rate
Strasti po Matveyu 7.6
30 Strasti po Matveyu
Comedy, Romantic 2023, Russia
Rate
Poyekhavshaya 7.6
31 Poyekhavshaya
Comedy 2023, Russia
Rate
Ya delayu shag 7.6
32 Ya delayu shag
Drama, Romantic 2023, Russia
Rate
Tickets
Konchitsya leto 7.5
33 Konchitsya leto
Drama 2025, Russia
Rate
Watch trailer Tickets
Ice 3 7.5
34 Ice 3
Romantic, Drama, Sport 2024, Russia
Rate
Onegin 7.5
35 Onegin
Romantic 2024, Russia
Rate
Tickets
Inadequate people 7.5
36 Inadequate people
Comedy 2010, Russia
Rate
Master i Margarita 7.5
37 Master i Margarita
Drama, Fantasy 2024, Russia
Rate
My Little Sister 7.5
38 My Little Sister
War, Drama 2019, Russia
Rate
Watch trailer
Election Day 7.5
39 Election Day
Comedy 2007, Russia
Rate
A Dog Named Palma 7.5
40 A Dog Named Palma
Drama 2020, Russia
Rate
Fedya. Narodnyy futbolist 7.5
41 Fedya. Narodnyy futbolist
Sport, Drama, Biography 2024, Russia
Rate
Watch trailer
Loveless 7.5
42 Loveless
Drama 2017, Russia / France / Belgium / Germany
Rate
12 7.5
43 12
Thriller, Drama, Crime 2007, Russia
Rate
Pop 7.5
44 Pop
Drama 2010, Russia
Rate
The Silver Skates 7.5
45 The Silver Skates
Adventure, Fantasy 2020, Russia
Rate
Watch trailer
The Challenge 7.5
46 The Challenge
Drama 2023, Russia
Rate
Watch trailer
Siberia, Monamour 7.5
47 Siberia, Monamour
Drama 2011, Russia
Rate
Serf 7.5
48 Serf
Comedy 2019, Russia
Rate
T-34 7.5
49 T-34
War, Action, Adventure 2018, Russia
Rate
Watch trailer
Unforgiven 7.5
50 Unforgiven
Drama 2018, Russia
Rate
Going Vertical 7.5
51 Going Vertical
Sport, Drama 2017, Russia
Rate
Tri kota. Zimnie kanikuly 7.4
52 Tri kota. Zimnie kanikuly
Adventure, Animation, Family 2024, Russia
Rate
Watch trailer Tickets
Po shchuchemu veleniyu 7.4
53 Po shchuchemu veleniyu
Fantasy, Adventure 2023, Russia
Rate
Watch trailer
Povelitel vetra 7.4
54 Povelitel vetra
Biography 2023, Russia
Rate
The Turkish Gambit 7.4
55 The Turkish Gambit
Crime, History, Adventure, War 2005, Russia
Rate
9th Company 7.4
56 9th Company
Drama, War 2005, Russia / Finland / Ukraine
Rate
Watch trailer
Posledniy den rozhdeniya 7.4
57 Posledniy den rozhdeniya
Thriller, Drama 2024, Russia
Rate
Watch trailer
Novyy god v Beryozovke 7.4
58 Novyy god v Beryozovke
Comedy, Family 2024, Russia
Rate
Watch trailer
Zelyonyy teatr v Zemfire 7.4
59 Zelyonyy teatr v Zemfire
Biography, Musical 2008, Russia
Rate
Severnyy polyus 7.4
60 Severnyy polyus
Adventure, Drama 2024, Russia
Rate
Watch trailer
Panfilov's 28 Men 7.4
61 Panfilov's 28 Men
War, Drama 2016, Russia
Rate
Bury Me Behind the Baseboard 7.4
62 Bury Me Behind the Baseboard
Drama 2009, Russia
Rate
Ice 7.4
63 Ice
Romantic 2017, Russia
Rate
The Island 7.4
64 The Island
Drama 2006, Russia
Rate
Watch trailer
Two Days 7.4
65 Two Days
Romantic 2011, Russia
Rate
Smeshariki snimayut kino 7.4
66 Smeshariki snimayut kino
Animation 2023, Russia
Rate
Summertime 7.4
67 Summertime
Biography, Drama, Musical 2018, Russia
Rate
Komandir 7.4
68 Komandir
Biography, Drama, Action 2024, Russia
Rate
Radio Day 7.4
69 Radio Day
Comedy 2008, Russia
Rate
Chebi: My Fluffy Friend 7.4
70 Chebi: My Fluffy Friend
Family, Comedy 2022, Russia
Rate
Watch trailer
The State Counsellor 7.4
71 The State Counsellor
History, Crime, Adventure 2005, Russia
Rate
Tuda 7.4
72 Tuda
Romantic 2025, Russia
Rate
Watch trailer
Odin khoroshiy den 7.3
73 Odin khoroshiy den
Romantic 2025, Russia
Rate
Watch trailer
The Banishment 7.3
74 The Banishment
Drama 2007, Russia
Rate
Fire 7.3
75 Fire
Drama 2020, Russia
Rate
Watch trailer
Stilyagi 7.3
76 Stilyagi
Comedy, Musical 2008, Russia
Rate
Zateryannye 7.3
77 Zateryannye
Comedy, Drama 2024, Russia
Rate
Watch trailer
Elastiko. Dvenadtsatyy igrok 7.3
78 Elastiko. Dvenadtsatyy igrok
Drama 2022, Russia
Rate
Mongol 7.3
79 Mongol
History, Drama, Biography 2007, Kazakhstan / Russia / Germany
Rate
Morphine 7.3
80 Morphine
Drama 2008, Russia
Rate
Begi 7.3
81 Begi
Comedy, Crime 2025, Russia
Rate
Watch trailer Tickets
Ilya and the Robber 7.3
82 Ilya and the Robber
Adventure, Comedy, Family, Animation 2007, Russia
Rate
Tickets
The Admiral 7.3
83 The Admiral
Drama, Biography, History 2008, Russia
Rate
Tri bogatyrya i Shamakhanskaya tsaritsa 7.3
84 Tri bogatyrya i Shamakhanskaya tsaritsa
Fairy Tale, Animation 2010, Russia
Rate
Tickets
Sound of Youth 7.3
85 Sound of Youth
Comedy 2024, Russia
Rate
Palma 2 7.3
86 Palma 2
Family, Adventure 2024, Russia
Rate
Watch trailer
Qirmizi bag 7.3
87 Qirmizi bag
Drama 2016, Russia / Azerbaijan
Rate
Zdorovyy chelovek 7.3
88 Zdorovyy chelovek
Drama 2022, Russia
Rate
Zloy Gorod 7.3
89 Zloy Gorod
Action, Drama, History 2025, Russia
Rate
Watch trailer
Earthquake 7.3
90 Earthquake
Drama 2016, Russia
Rate
Chempion mira 7.3
91 Chempion mira
Drama 2021, Russia
Rate
Watch trailer
Pervoye leto 7.3
92 Pervoye leto
Comedy 2023, Russia
Rate
The Dawns Here Are Quiet 7.3
93 The Dawns Here Are Quiet
War, Drama, History 2015, Russia
Rate
Dogs at the Opera 7.3
94 Dogs at the Opera
Animation, Family 2023, Russia
Rate
Tickets
Sin 7.3
95 Sin
Drama, Biography, History 2018, Russia / Italy
Rate
Watch trailer
Snegir 7.3
96 Snegir
Drama 2023, Russia
Rate
Watch trailer
Ice 2 7.3
97 Ice 2
Romantic, Drama 2020, Russia
Rate
Watch trailer
Emergency Landing 7.2
98 Emergency Landing
Drama, Action 2023, Russia
Rate
Dead Man's Bluff 7.2
99 Dead Man's Bluff
Comedy 2005, Russia
Rate
Watch trailer
Paradise 7.2
100 Paradise
Drama 2016, Russia / Germany
Rate
Genre
Country
Year
Reset
Most Anticipated Films Top 1000 Films Top Films in Cinemas Best films of 2025 Best films of 2024 Best films of 2023 Best films of 2022 Best films of 2021 Top Films by Country Top Films by Genre
Most Anticipated Films
917
Avatar 3 25 December 2025
537
Chebi 2 1 January 2026
123
Tri bogatyrya i svet klinom 25 December 2025
104
Now You See Me 3 13 November 2025
95
Mazhor v Dubae 30 October 2025
Top Films in Cinemas
10
Parts of Happiness, or Salt Beans Mezzanine
9.6
Angels Don’t Buzz
9.2
Mahavatar Narsimha
9.1
Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Castillo infinito
9.0
Min aatym Taptal
Top 1000 Films
9.1
The Shawshank Redemption
9.1
Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Castillo infinito
9.1
Attack on Titan the Movie: The Last Attack
9.1
Ateez World Tour [Towards the Light: Will to Power] in Cinemas
8.9
The Green Mile
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more