«Свет»: Рецензия Киноафиши

Вместе с Дмитрием, мужчиной лет 40, мы попадаем в кабинет сотрудницы социальной службы Татьяны Сергеевны. У нее прямо сейчас идет рабочая планерка, она вся в делах, так что торопит мужчину и не успевает спокойно рассказать об их услугах. А Дмитрий, который ищет соцработника для близкой родственницы, назойливо расспрашивает обо всем, опасаясь нечуткого отношения к пожилому человеку. Ему не нравится, как Татьяна изъясняется на бездушной терминологии, и он берет время, чтобы подумать, позднее все-таки отказываясь от ее услуг. Оскорбленная этой ситуацией, Татьяна проводит вечера с заботливым мужем перед телевизором и готовится к грядущему 60-летию вместе с сыном Митькой, который ей с этим всеми силами старается помочь. На пороге своего юбилея Татьяне придется столкнуться лицом к лицу с травмой из прошлого, которая перенесет нас в советские годы — время, когда она еще не выбрала эту работу и не стала такой, какой ее в итоге сделала жизнь.

Фильм «Свет» с правдивыми героинями снял режиссер Антон Коломеец, у которого и раньше отлично получались женские образы. Он уже успел это продемонстрировать в коротком метре «Четыре женщины», полнометражной драме « Ваш репетитор » и, конечно, в сценарии сериала « Чики », в котором Коломеец выступил соавтором. Новую картину режиссер с командой представил на кинофестивале «Выборг», где ее приняли весьма благосклонно. Помимо бурной реакции зрительного зала и восторженных комментариев на обсуждении после премьеры, фильм удостоился сразу нескольких наград фестиваля. «Свет» получил главный приз конкурса игрового кино, победил в программе «Выборгский счет», в которой голосовали обычные зрители и профессионалы индустрии, а также взял награду за лучший актерский ансамбль. Тем самым фильм ярче всех осветил выборгский кинозал и, вероятно, получил все шансы собрать зрителей перед большими и малыми экранами.

Фильм, который талантливо, но немного навязчиво играется с идеей света, состоит из двух параллельных линий, перетекающих друг в друга. Такой прием используется для того, чтобы показать, как из эгоцентричной Тани прошлого получилась великодушная Таня сегодняшняя. Действие одной из частей происходит в 70-х, когда девичья дружба проходит испытание любовью одной и ревностью другой. Маленькие женщины мечтают о поступлении, знакомятся с ребятами, которые поют у костра под гитару, танцуют на дискотеках и сталкиваются с непростой и жестокой взрослой жизнью, далекой от их фантазий. Например, юная Таня не раз впадает в истерику и говорит о своей никчемности (здесь не мешало бы пройтись монтажными ножницами, чтобы сократить повторы). Будущие выпускницы — подруги Таня и Марина — порой произносят философские монологи, которых уж точно не ждешь от девчонок, только что искупавшихся в речке и пошутивших о простых вещах.

Свет

Сюжетной неудачей картины кажутся героини молодой и уже повзрослевшей Тани из-за их неузнаваемости друг в друге. Персонажи в исполнении Елены Яковлевой и Дарьи Коныжевой в двух временных пластах получились совсем разные. И Коныжева на удивление даже переиграла гораздо более опытную коллегу. Хотя Таня Яковлевой — одна из лучших ее киноролей за последнее время. Девочка Таня интересна, отнюдь не глупа, склонна к саморефлексии. У нее хорошо получается шутить, она любит наряжаться, танцевать, притягивает людей как магнит, в ней есть изюминка. Она эгоистка и часто ревнует подругу. Таня, к которой подкрадываются 60, совсем другая. Она простоватая женщина, чрезвычайно консервативная, неинтересная, но добродетельная. Она не готова принимать в свою жизнь новое, не уделяет внимания своей внешности и любимым делам. Взрослая Таня практически не размышляет о себе и своей жизни, а вместо этого лишь заботится о семье и направляет всю энергию на своих подопечных. Она — самая обычная женщина, потерявшая всю свою харизму. В настолько кардинальные перемены поверить трудно, пусть даже героиня и пережила травму, поделившую ее жизнь на «до» и «после».

В остальном это кино, сделанное правдиво о времени, которое Коломеец при этом даже не застал (он родился только в 80-х). 70-е получились достоверными благодаря тому, что режиссер много общался с родителями. Прошлое не только точно схвачено камерой оператора Екатерины Смолиной. Незнакомое десятилетие воссоздается вплоть до мельчайших деталей в речи, музыке, одежде, танцах. Честная, простая сюжетная линия снята при этом невероятно поэтично и очень живо. Настоящее вместе с тем получилось менее ярким, что объясняется менее красочной жизнью после травматичного опыта юности. Тем не менее в современности есть знакомые многим семьям споры о телевидении и интернете, которые доходят буквально до скандалов. Узнаваемы также и диалоги с родителями, которые привыкли к стабильной работе и не понимают стремлений детей постоянно ее менять и увольняться, если профессия не приносит радости.

Свет

Картина, точно фамильный фотоальбом, трепетно собирает в себе воспоминания о прошлом, фрагменты настоящего с его диалогами о политике и надежду на будущее. «Свет» вызывает острое желание тут же позвонить родителям, детям, друзьям и всем близким. Фильм напоминает о жизни, которая быстро может оборваться, о тесных связях, разрывающихся подчас по глупым причинам в пух и прах. В общем, в фильме много того, что можно одним просторечием охарактеризовать как «жизненно». Это кино, которое само по себе излучает свет и разговаривает со зрителем на понятном, простом языке, кое-где превращающемся в воздушное пение нежных девичьих голосов. С одной стороны, это история в жанре young adult о подростковой дружбе, которая разрушается из-за того, что одна из девочек впервые влюбилась, а вторая не смогла принять то, что они уже повзрослели. С другой — семейное кино о различии поколений, объединяющее отцов, которые привыкли верить телевизору, и детей, признающих лишь интернет. И в результате этого симбиоза просто становится идеальным фильмом, чтобы примирить и тех и других.