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Кентавр - Трейлер
Киноафиша Трейлеры Кентавр. Трейлер

Кентавр. Трейлер

🧡 5
👏
🥺 1
🤔
🥱
Дата публикации: 28 апреля 2023
Кентавр – Лиза работает по ночам, поездка на такси для нее — минута столь желанного спокойствия. Водитель Саша внушает доверие, он знает подход к самому взыскательному клиенту. В огнях большого города много неожиданных поворотов, за каждым из которых кроется страшная угроза. И, возможно, главная опасность ближе, чем кажется.
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garbuzova.anzhelicka 13 июля 2023, 15:33
Оценка
Сходила и не пожалела. Учащённое сердцебиение,было весь фильм 😄 Благодарю за такой прекрасный фильм ♥
13 июля 2023, 15:33 Ответить
gamingstarwars5 13 июля 2023, 18:24
Оценка
Фильм до последнего держал в напряжении.
Лично мне фильм понравился.
13 июля 2023, 18:24 Ответить
Киноафиша.инфо 13 июля 2023, 19:02
в ответ на сообщение garbuzova.anzhelicka от 13 июля 2023, 15:33
Добрый вечер! Спасибо за ваш отзыв!
13 июля 2023, 19:02 Ответить
Киноафиша.инфо 13 июля 2023, 19:04
в ответ на сообщение gamingstarwars5 от 13 июля 2023, 18:24
Добрый вечер! Спасибо за отзыв! Рады, что вам понравился фильм!😊
13 июля 2023, 19:04 Ответить
mariya_vihr 13 июля 2023, 23:42
Оценка
Отличный сюжет, развитие событий держит в напряжении и не отпускает на протяжении всего фильма. Советую посмотреть.
13 июля 2023, 23:42 Ответить
irina.ch.27052009 14 июля 2023, 11:10
Оценка
фильм просто бомба, нам с подругой очень понравился, советуем 😼
14 июля 2023, 11:10 Ответить
Киноафиша.инфо 14 июля 2023, 11:25
в ответ на сообщение irina.ch.27052009 от 14 июля 2023, 11:10
Добрый день! Рады, что вам с подругой фильм понравился 😊 Спасибо за отзыв!
14 июля 2023, 11:25 Ответить
Киноафиша.инфо 14 июля 2023, 11:43
в ответ на сообщение mariya_vihr от 13 июля 2023, 23:42
Добрый день! Рады, что фильм вам понравился 😊 Спасибо за отзыв!
14 июля 2023, 11:43 Ответить
loginova_1947 14 июля 2023, 15:49
Оценка
Посмотрела фильм в первый день выхода на экраны,13 июля.Ждала фильм,очень люблю артиста в главной роли,всегда искренне играет,веришь ему до конца,даже страшно за него иногда,настолько натурален в фильмах.Помню его по фильму "Калашников" и "Мир,дружба,жвачка".Не пожалела,что пошла на фильм "Кентавр",до конца интрига держит в напряжении.На мой взгляд,достойный фильм,даже в чем-то полезный.Рекомендую к просмотру.Но фильм тяжелый,нервы щекочет.
14 июля 2023, 15:49 Ответить
Екатерина Неверова 14 июля 2023, 18:28
Оценка
Достойный фильм! Сюжет не монотонный, на протяжении всего фильма напряжение, интрига. Актёр играет простого, но себе на уме таксиста, поэтому сразу финал фильма предсказать сложно, что отчасти и цепляет. В общем советую к просмотру.
14 июля 2023, 18:28 Ответить
Киноафиша.инфо 14 июля 2023, 18:43
в ответ на сообщение loginova_1947 от 14 июля 2023, 15:49
Добрый вечер! Рады, что фильм оправдал ваши ожидания! Спасибо за отзыв 😊
14 июля 2023, 18:43 Ответить
Киноафиша.инфо 14 июля 2023, 18:43
в ответ на сообщение Екатерина Неверова от 14 июля 2023, 18:28
Здравствуйте! Спасибо, что поделились мнением!
14 июля 2023, 18:43 Ответить
Дмитрий Лозинский 14 июля 2023, 23:03
Оценка
Отличный триллер, который держит в напряжении все время. Но будет ли счастливый конец? Узнайте сами, сходив на фильм. Рекомендую
14 июля 2023, 23:03 Ответить
Comon 15 июля 2023, 02:51
Оценка
Для российского кино - очень неплохо, приятные актёры, вообщем несмотря на незамысловатый сюжет - фильм смотрится динамично и с интересом
15 июля 2023, 02:51 Ответить
galinadomareva 15 июля 2023, 09:00
Оценка
Сходила , посмотрела.....и хочу еще раз сходить посмотреть, фильм очень понравился. С огромным удовольствием смотрю фильмы с Юрием Борисовым)
15 июля 2023, 09:00 Ответить
Гордей Сахаров 15 июля 2023, 09:11
Оценка
Этот фильм однозначно рекомендую посмотреть в кино. «Кентавр» выделяется на самом деле увлекательным сюжетом, а ночная атмосфера передана настолько тонко, что во время просмотры ты будто находишься в такси с героями фильма. Поверьте, фильм по любому стоит того, чтобы на него сходить.
15 июля 2023, 09:11 Ответить
hawov 15 июля 2023, 15:16
Оценка
Фильм бомба. Боевик с захватывающими драйвбаями, беспредел корупции. Хоть его нельзя купить по Пушкинской карте, я ни чуть не пожалел за отданную наличку. Но надо подметить что фильм не для слабонервных.
15 июля 2023, 15:16 Ответить
Киноафиша.инфо 15 июля 2023, 16:12
в ответ на сообщение Дмитрий Лозинский от 14 июля 2023, 23:03
Добрый день! Спасибо, что поделились мнением!
15 июля 2023, 16:12 Ответить
Киноафиша.инфо 15 июля 2023, 16:13
в ответ на сообщение Comon от 15 июля 2023, 02:51
Здравствуйте! Рады, что фильм вам понравился!
15 июля 2023, 16:13 Ответить
Киноафиша.инфо 15 июля 2023, 16:13
в ответ на сообщение galinadomareva от 15 июля 2023, 09:00
Добрый день! Спасибо за ваш отзыв!
15 июля 2023, 16:13 Ответить
Киноафиша.инфо 15 июля 2023, 16:15
в ответ на сообщение Гордей Сахаров от 15 июля 2023, 09:11
Здравствуйте! Спасибо, что поделились мнением!
15 июля 2023, 16:15 Ответить
Киноафиша.инфо 15 июля 2023, 16:16
в ответ на сообщение hawov от 15 июля 2023, 15:16
Здравствуйте! Спасибо за отзыв! Но почему же одна звезда, если фильм вам понравился 🤔
15 июля 2023, 16:16 Ответить
User 15 июля 2023, 18:56
Оценка
Очень понравился. На протяжении всего фильма непонятно было чем все закончится.
15 июля 2023, 18:56 Ответить
Елена Каргина 15 июля 2023, 22:04
Оценка
Фильм очень понравился, долгое время потом ходила под впечатлениями. Интригующий сюжет, отличная игра актёров.
15 июля 2023, 22:04 Ответить
User 16 июля 2023, 01:26
Оценка
фильм очень хорошо держит в напряжении до самой кульминации сюжета, а конец фильма просто поразидельный, догадаться было крайне сложно чем в итоге всё закончится, я остался доволен
16 июля 2023, 01:26 Ответить
Юляшка Самотолкина 16 июля 2023, 10:28
Оценка
лучший фильм что я видела в кино!!!😻
16 июля 2023, 10:28 Ответить
Оксана Шарапова 16 июля 2023, 10:45
Оценка
Интересный получился триллер, даже не ожидалось, что наши могут снять настолько качественную и крутую работу. Юра Борисов так и сыпет харизмой, а Анастасия Талызина само искушение
16 июля 2023, 10:45 Ответить
Киноафиша.инфо 16 июля 2023, 12:31
в ответ на сообщение User от 15 июля 2023, 18:56
Добрый день! Рады, что фильм вам понравился 😊 Спасибо за отзыв!
16 июля 2023, 12:31 Ответить
Киноафиша.инфо 16 июля 2023, 12:34
в ответ на сообщение Елена Каргина от 15 июля 2023, 22:04
Здравствуйте! Рады, что фильм вас не разочаровал!
16 июля 2023, 12:34 Ответить
Киноафиша.инфо 16 июля 2023, 12:34
в ответ на сообщение User от 16 июля 2023, 01:26
Добрый день! Спасибо за отзыв! Рады ,что фильм вам понравился!
16 июля 2023, 12:34 Ответить
Киноафиша.инфо 16 июля 2023, 12:38
в ответ на сообщение Юляшка Самотолкина от 16 июля 2023, 10:28
Добрый день! Рады, что фильм произвел на вас такое впечатление!
16 июля 2023, 12:38 Ответить
Киноафиша.инфо 16 июля 2023, 12:38
в ответ на сообщение Оксана Шарапова от 16 июля 2023, 10:45
Здравствуйте! Спасибо, что поделились мнением!
16 июля 2023, 12:38 Ответить
kerastase 16 июля 2023, 17:31
Оценка
А это ж прям очень хорошо!!!!
16 июля 2023, 17:31 Ответить
Киноафиша.инфо 16 июля 2023, 18:42
в ответ на сообщение kerastase от 16 июля 2023, 17:31
Добрый день! Спасибо за отзыв!
16 июля 2023, 18:42 Ответить
Pavel.Rashchupkin 16 июля 2023, 19:13
Оценка
Отличный триллер!!!
16 июля 2023, 19:13 Ответить
Людмила Кирющенко 16 июля 2023, 20:02
Оценка
Отличная актерская работа. Напряжённо, динамично, профессионально. Микс адреналина и романтики
16 июля 2023, 20:02 Ответить
Лариса Соловьева 17 июля 2023, 00:39
Оценка
Да.... Жутковатый фильм. Но интересный. Как то стали в последнее время снимать российскую чернуху. Но сходить стоит
17 июля 2023, 00:39 Ответить
milya777999 17 июля 2023, 09:24
Оценка
Незнаю кто пишет все эти отзывы…. Кино так себе, ждала когда закончится… просто пустой фильм
17 июля 2023, 09:24 Ответить
Полина Александрова 17 июля 2023, 13:55
Оценка
Фильм держал в напряжение от начала и до самого конца! Очень крутой фильм!!!
17 июля 2023, 13:55 Ответить
Наталия Петряшова 17 июля 2023, 20:38
Оценка
Крутецкий фильм🔥🔥🔥👍👍👍! И Юрий Борисов, и Анастасия Талызина здорово сыграли главных героев фильма! Лихо закрученный сюжет, развязка заставили весь фильм находится в напряжении и переживать то за одного, то за другого, а в финале уже за двоих героев! Обожаю психологические триллеры! И КЕНТАВР - прямо 100 % попал в моё сердце ❤️! Спасибо всей съёмочной группе, режиссёру, оператору, актёрам и всем-всем, кто сделал это кино! Рекомендую, однозначно, для просмотра! P. s. Хочу ещё раз посмотреть этот фильм.
17 июля 2023, 20:38 Ответить
Иван Леонтьев 18 июля 2023, 16:45
Оценка
Фильм вышел крутой. Интересно было следить за развитием событий, актеры сыграли достойно и финал получился таким, что до сих пор вызывает мурашки по коже. Так что однозначно советую к просмотру «Кентавр».
18 июля 2023, 16:45 Ответить
User 18 июля 2023, 17:52
Оценка
очень интересный фильм,советую
18 июля 2023, 17:52 Ответить
Александра Лаврентьева 19 июля 2023, 17:01
Оценка
Изначально не хотела идти на этот фильм, так как режиссер малоизвестный, раньше снимал в основном короткометражки... но когда пошла, не пожалела! Фильм пополнил мою коллекцию того, что я смело могу назвать хорошим кино. Сюжет интересный: тут и психология, и социология, - есть над чем подумать в плане смысловой нагрузки. Кроме того, сюжет держит в напряжении, а развязка неожиданная. Очень неплохой сценарий: есть и юмор, и размышления героев, и проникновенные эпизоды. Хорошую работу сценариста дополняет работа оператора: есть фрагменты, где чувства героев мастерски переданы не только через слова, но и через кадры. Вообще визуальная атмосфера фильма соответствует его смысловой нагрузке. Почему всё же 4 звезды? Ближе к концу было ощущение, что режиссёр пошел по принципу "заработать на как можно большей аудитории" и переборщил с экшном, что сломало реализм и целостность композиции. Было бы интереснее, если бы в финал была вложена психологическая драма вместо громадной нереалистичной потасовки.
19 июля 2023, 17:01 Ответить
Киноафиша.инфо 19 июля 2023, 18:47
в ответ на сообщение Pavel.Rashchupkin от 16 июля 2023, 19:13
Добрый вечер! Спасибо за отзыв!
19 июля 2023, 18:47 Ответить
Киноафиша.инфо 19 июля 2023, 18:47
в ответ на сообщение Людмила Кирющенко от 16 июля 2023, 20:02
Добрый вечер! Спасибо, что поделились мнением!
19 июля 2023, 18:47 Ответить
Киноафиша.инфо 19 июля 2023, 18:48
в ответ на сообщение Лариса Соловьева от 17 июля 2023, 00:39
Добрый вечер! Спасибо за ваш отзыв!
19 июля 2023, 18:48 Ответить
Киноафиша.инфо 19 июля 2023, 18:50
в ответ на сообщение milya777999 от 17 июля 2023, 09:24
Добрый вечер! Сколько людей , столько и мнений 🤷🏼‍♂️ Спасибо, что поделились своим!
19 июля 2023, 18:50 Ответить
Киноафиша.инфо 19 июля 2023, 18:50
в ответ на сообщение Полина Александрова от 17 июля 2023, 13:55
Здравствуйте! Рады, что фильм пришелся вам по душе! Спасибо за отзыв!
19 июля 2023, 18:50 Ответить
Киноафиша.инфо 19 июля 2023, 18:51
в ответ на сообщение Наталия Петряшова от 17 июля 2023, 20:38
Добрый вечер! Спасибо за подробный отзыв!
19 июля 2023, 18:51 Ответить
Киноафиша.инфо 19 июля 2023, 18:51
в ответ на сообщение Иван Леонтьев от 18 июля 2023, 16:45
Здравствуйте! Рады, что фильм вам понравился!
19 июля 2023, 18:51 Ответить
Киноафиша.инфо 19 июля 2023, 18:52
в ответ на сообщение User от 18 июля 2023, 17:52
Добрый вечер! Рады, что фильм пришелся вам по вкусу! Спасибо за отзыв!
19 июля 2023, 18:52 Ответить
Киноафиша.инфо 19 июля 2023, 18:52
в ответ на сообщение Александра Лаврентьева от 19 июля 2023, 17:01
Добрый вечер! Спасибо за подробный отзыв! Рады, что фильм сумел вас удивить!
19 июля 2023, 18:52 Ответить
Анна Арсентьева 19 июля 2023, 21:53
Оценка
Хороший
19 июля 2023, 21:53 Ответить
Киноафиша.инфо 20 июля 2023, 11:12
в ответ на сообщение Анна Арсентьева от 19 июля 2023, 21:53
Добрый день! Спасибо за отзыв!
20 июля 2023, 11:12 Ответить
В К 20 июля 2023, 12:59
Оценка
Низкобюджетный, скучный фильм. 70% занято двумя актерами, остальные 30% фильма добавятся еще 3 актера. Место действия - автомобиль. Разочарована.
20 июля 2023, 12:59 Ответить
Киноафиша.инфо 20 июля 2023, 19:03
в ответ на сообщение В К от 20 июля 2023, 12:59
Добрый день! Спасибо за отзыв!
20 июля 2023, 19:03 Ответить
hellstormf60 22 июля 2023, 02:42
Хотел поинтересоваться, фильм стоющий чтобы на него потрать время? Трейлер интересный, а вот фильм?
22 июля 2023, 02:42 Ответить
User 23 июля 2023, 01:15
Оценка
Кайф! Очень захватывающий фильм 🙂
23 июля 2023, 01:15 Ответить
Киноафиша.инфо 23 июля 2023, 12:31
в ответ на сообщение User от 23 июля 2023, 01:15
Добрый день! Спасибо за отзыв!
23 июля 2023, 12:31 Ответить
User 24 июля 2023, 18:11
Оценка
Хороший, интересный фильм!
24 июля 2023, 18:11 Ответить
Алексей Стулов 24 июля 2023, 23:15
Прикольный фильм! Очень неожиданные сюжетные повороты, смотрел на одном дыхании
24 июля 2023, 23:15 Ответить
Наташа Седых 25 июля 2023, 09:37
Оценка
Фильм замечательный! Борисов и Талызина прекрасно играют, да и есть что! Музыка, режиссура, съемки, диалоги - все на высшем уровне! Спасибо за удовольствие!
25 июля 2023, 09:37 Ответить
telekino22 27 июля 2023, 09:41
Оценка
Можно посмотреть, но я как - то большего ожидал от фильма
27 июля 2023, 09:41 Ответить
Киноафиша.инфо 27 июля 2023, 11:30
в ответ на сообщение telekino22 от 27 июля 2023, 09:41
Добрый день! Спасибо за отзыв!
27 июля 2023, 11:30 Ответить
Киноафиша.инфо 27 июля 2023, 11:30
в ответ на сообщение Наташа Седых от 25 июля 2023, 09:37
Добрый день! Спасибо за отзыв!
27 июля 2023, 11:30 Ответить
Киноафиша.инфо 27 июля 2023, 11:30
в ответ на сообщение Алексей Стулов от 24 июля 2023, 23:15
Добрый день! Спасибо за отзыв!
27 июля 2023, 11:30 Ответить
Киноафиша.инфо 27 июля 2023, 11:31
в ответ на сообщение User от 24 июля 2023, 18:11
Добрый день! Спасибо за отзыв!
27 июля 2023, 11:31 Ответить
Прасковья Страхова 27 июля 2023, 23:06
Оценка
Самый лучший из последних российских фильмов!!!!! Топ топовый!!!!
27 июля 2023, 23:06 Ответить
Киноафиша.инфо 28 июля 2023, 17:17
в ответ на сообщение Прасковья Страхова от 27 июля 2023, 23:06
Добрый день! Спасибо за отзыв!
28 июля 2023, 17:17 Ответить
Polina Spiridonova 29 июля 2023, 04:01
Оценка
Весь фильм держал в напряжении, очень было интересно какая концовка, советую к просмотру
29 июля 2023, 04:01 Ответить
lili22737 30 июля 2023, 20:25
Оценка
Хороший фильм и актёры хорошо сыграли.Моментами скучновато было ,немного затянули фильм. На один раз
30 июля 2023, 20:25 Ответить
User 31 июля 2023, 11:04
Оценка
Мне очень понравился фильм, советую посмотреть 😍
31 июля 2023, 11:04 Ответить
natalyao2 31 июля 2023, 23:25
Оценка
Ну на 6 максимум ,экшен только в конце уже
31 июля 2023, 23:25 Ответить
natalyao2 31 июля 2023, 23:25
Оценка
На 6 максимум ,экшен только в конце.
31 июля 2023, 23:25 Ответить
l.tomina00 3 августа 2023, 16:18
Оценка
Очень крутой фильм, это не описать словами, все время в напряжении. Последние 20 минут просто трясло, даже не на 5 звёзд!!
3 августа 2023, 16:18 Ответить
Киноафиша.инфо 3 августа 2023, 18:57
в ответ на сообщение Polina Spiridonova от 29 июля 2023, 04:01
Добрый вечер! Спасибо за отзыв!
3 августа 2023, 18:57 Ответить
Киноафиша.инфо 3 августа 2023, 18:58
в ответ на сообщение lili22737 от 30 июля 2023, 20:25
Здравствуйте! Спасибо за отзыв!
3 августа 2023, 18:58 Ответить
Киноафиша.инфо 3 августа 2023, 18:58
в ответ на сообщение User от 31 июля 2023, 11:04
Добрый вечер! Спасибо, что поделились мнением!
3 августа 2023, 18:58 Ответить
Киноафиша.инфо 3 августа 2023, 19:01
в ответ на сообщение natalyao2 от 31 июля 2023, 23:25
Добрый вечер! Спасибо за ваш отзыв!
3 августа 2023, 19:01 Ответить
Киноафиша.инфо 3 августа 2023, 19:05
в ответ на сообщение l.tomina00 от 3 августа 2023, 16:18
Добрый день! Рады, что фильм вам понравился 😊 Спасибо за отзыв!
3 августа 2023, 19:05 Ответить
Никита Барышев 6 августа 2023, 20:02
Оценка
очень необычный сюжет. фильм понравился. самое то , чтобы посмотреть ночью в кино )))
6 августа 2023, 20:02 Ответить
Екатерина Шаркова 7 августа 2023, 12:52
Ну наконец-то у нас появился свой Тарантино))) а я всегда говорила - Россия - родина слонов!!\
Оригинально, свежо, режиссеру и актерам оеспект и творческих успехов!
7 августа 2023, 12:52 Ответить
Иван Краснобородько 8 августа 2023, 00:04
Оценка
Шли на просмотр с недоверием, но фильм оставил строго положительные впечатления.
На мой взгляд, фильм сильно выбивается из ширпотреба складным, последовательным сюжетом. В дополнение - реально звучащими диалогами, хорошая озвучка без проглатывания слов, игра актеров, видеоряд.

Огромная благодарность людям, вложившим в этот фильм свои силы. Шедевры им по плечу.
8 августа 2023, 00:04 Ответить
301082 9 августа 2023, 12:32
Оценка
Весь фильм вроде норм , в конце чушь полная
9 августа 2023, 12:32 Ответить
Dashka Stepanova 9 августа 2023, 18:49
Оценка
сегодня ходили с подругой не пожалели, фильм просто бомба, обязательно сходим ещё
9 августа 2023, 18:49 Ответить
Михаил Соловцов 9 августа 2023, 23:27
Оценка
Супер Огонь! Брисов как всегда топ! 10/10/10
9 августа 2023, 23:27 Ответить
Киноафиша.инфо 10 августа 2023, 17:26
в ответ на сообщение Никита Барышев от 6 августа 2023, 20:02
Добрый день! Спасибо за отзыв!
10 августа 2023, 17:26 Ответить
Киноафиша.инфо 10 августа 2023, 17:26
в ответ на сообщение Екатерина Шаркова от 7 августа 2023, 12:52
Добрый день! Спасибо за отзыв!
10 августа 2023, 17:26 Ответить
Киноафиша.инфо 10 августа 2023, 17:27
в ответ на сообщение Иван Краснобородько от 8 августа 2023, 00:04
Добрый день! Спасибо за отзыв! Рады, что фильм сумел превзойти ваши ожидания!
10 августа 2023, 17:27 Ответить
Киноафиша.инфо 10 августа 2023, 17:27
в ответ на сообщение 301082 от 9 августа 2023, 12:32
Добрый день! Спасибо за отзыв!
10 августа 2023, 17:27 Ответить
Киноафиша.инфо 10 августа 2023, 17:27
в ответ на сообщение Михаил Соловцов от 9 августа 2023, 23:27
Добрый день! Спасибо за отзыв!
10 августа 2023, 17:27 Ответить
Киноафиша.инфо 10 августа 2023, 17:27
в ответ на сообщение Dashka Stepanova от 9 августа 2023, 18:49
Добрый день! Спасибо за отзыв!
10 августа 2023, 17:27 Ответить
Александр Шибанов 11 августа 2023, 13:10
Оценка
Приличный фильм. 7-8 баллов уверенно.
11 августа 2023, 13:10 Ответить
Киноафиша.инфо 11 августа 2023, 15:28
в ответ на сообщение Александр Шибанов от 11 августа 2023, 13:10
Добрый день! Спасибо за отзыв!
11 августа 2023, 15:28 Ответить
lesya.kislicyna 12 августа 2023, 20:20
Оценка
Всё супер, если не смотреть на всякие волшебные или случайные ситуации. Игра Юры на 👍\
Интрига сохранялась) \
Фильм есть фильм. \
12 августа 2023, 20:20 Ответить
lesya.kislicyna 12 августа 2023, 20:20
Оценка
Всё супер, если не смотреть на всякие волшебные или случайные ситуации. Игра Юры на 👍\
Интрига сохранялась) \
Фильм есть фильм. \
12 августа 2023, 20:20 Ответить
Юлия Хрипунова 14 августа 2023, 20:28
Оценка
Мне очень понравился фильм. Актуально для нынешнего поколения, захватывающие моменты, игра актёров на ура, плюс Юра Борисов со своей ролью как всегда отлично справился, пожалуй этот парень в ближайшем будущем затмит Петрова рекомендую к просмотру))
14 августа 2023, 20:28 Ответить
User 15 августа 2023, 18:53
Оценка
Очень понравился! Весь фильм на одном дыхании! Любимый актер в главной роли отлично справился со своей ролью !
15 августа 2023, 18:53 Ответить
Надежда Сошкина 21 сентября 2023, 21:19
Оценка
Тылызина и Борисов очень хорошо смотрятся вместе и умело дают нужные эмоции в нужный момент. Борисов, конечно, жжёт. У него разгон от супер обаятельного парня до пугающего безумца со звериным оскалом - пять секунд. Но не торопитесь с выводами, если вы решили, что Саша (персонаж Борисова) злодей. В «Кентавре» все настолько запутано, что честный ответ вам выдаст только финальная десятиминутка. И вот этот финал и зацементирует мнение о фильме – это крутейший триллер за последнее время. Мне оочень понравился!
21 сентября 2023, 21:19 Ответить
Мишаня Ульянов 27 сентября 2023, 21:42
Оценка
Найшуллер – это наш Гай Ричи. Таких стильных, чётких и «пацанских» триллеров и боевиков как у Найшулера мало у кого есть в нашем кинопространстве. Да, он тут продюсер, но точно подсказывал режиссеру, как сделать кино классным. «Кентавр» - это полу триллер, полу боевик, полу социальная драма, в которой узнаются штрихи и «Драйва» и «Таксиста». Игра главных героев затягивает очень быстро и не отпускает до развязки. Главные актёры постарались и создали убедительных персонажей. Очень классное кино, что редко для жанра «российский триллер». Советую.
27 сентября 2023, 21:42 Ответить
Сергей Минаев 28 сентября 2023, 21:20
Оценка
Мне фильм понравился. Я о нем не слышал до этого и не ждал. Случайно попался мне в подборке новинок от окко. Неожиданно, фильм оказался очень интересным триллером (даже местами боевиком), который сумел меня удивить финалом. Люблю такие фильмы, когда сразу не понимаешь, кто из героев хороший, а кто злодей. Тем более, что и Борисов и Тылызина оба годятся на роль и того, и другого. Советую посмотреть – «Кентавр» не разочарует.
28 сентября 2023, 21:20 Ответить
Киноафиша.инфо 29 сентября 2023, 03:02
в ответ на сообщение lesya.kislicyna от 12 августа 2023, 20:20
Очень интересно было прочесть ваш отзыв о фильме, спасибо большое ☺️
29 сентября 2023, 03:02 Ответить
Киноафиша.инфо 29 сентября 2023, 03:02
в ответ на сообщение Юлия Хрипунова от 14 августа 2023, 20:28
Очень рады прочесть ваше мнение о фильме, спасибо 😌
29 сентября 2023, 03:02 Ответить
Киноафиша.инфо 29 сентября 2023, 03:03
в ответ на сообщение User от 15 августа 2023, 18:53
Здорово, что фильм произвёл на вас такое впечатление! 😉
29 сентября 2023, 03:03 Ответить
Киноафиша.инфо 29 сентября 2023, 03:03
в ответ на сообщение Надежда Сошкина от 21 сентября 2023, 21:19
Правильно понимаем, ваш список любимых фильмов пополнился ещё одним? 😌
29 сентября 2023, 03:03 Ответить
Киноафиша.инфо 29 сентября 2023, 03:05
в ответ на сообщение Мишаня Ульянов от 27 сентября 2023, 21:42
Фильм вас впечатлил и это здорово 😉 Спасибо, что поделились!
29 сентября 2023, 03:05 Ответить
Киноафиша.инфо 29 сентября 2023, 03:05
в ответ на сообщение Сергей Минаев от 28 сентября 2023, 21:20
Очень рады прочесть ваше мнение о фильме, спасибо 😌
29 сентября 2023, 03:05 Ответить
Надюша Воскобоева 18 марта 2024, 13:58
Оценка
Супер 👍
18 марта 2024, 13:58 Ответить
Weteran Mc 23 июня 2024, 00:49
Оценка
Я был на премьере отечественного остросюжетного триллера «Кентавр» про таксиста Саню и пассажирку - экскортницу Лизу. Девушку заставили проследить за таксистом и возможно даже спровоцировать его на действия сексуального характера. Ведь ей сказали, что Александр - маньяк и убил не одну жертву. В один момент девушка его даже уговорила сдаться, чтобы он смог доказать обратное. И после того, как «приняли» таксиста, всё перевернулось «с ног на голову»...
Первая половина фильма разговорная, вызывающая интригу. А вторая - «вжимает» в кресло до упора. Погони, драки, перестрелки и много крови вызывают такое напряжение, что не передать словами.
Рекомендую любителям жанра посмотреть данное запутанное творение.
А моя оценка сегодня: 10 из 10. 👍
23 июня 2024, 00:49 Ответить
notinlove 5 июля 2024, 19:02
Оценка
Отлично играют! Отличная история. Есть провалы в режиссуре под конец. Но все равно запоминающееся кино!
5 июля 2024, 19:02 Ответить
orthodoxadam 15 апреля 2025, 21:55
Оценка
Ночной таксист…всё не так просто
15 апреля 2025, 21:55 Ответить
Виталий Кутуров 4 мая 2025, 22:56
Ë ма Ë! Дикий ужас! Даже если сюжет фильма полностью выдуман, это страшно, автор допускает, что в столице нашей Родины, городе-герое Москве такое может произойти. Я живу в таёжной сибирской деревне и мне дико смотреть новости и фильмы как живут люди в,,центре".Вообще фильм хороший, но куда катится мир.
Действие фильма в Москве, столица России. Везде только и слышно, что весь мир во зле, в кризисе, особенно Европа, Штаты..., а вот мы, Россия последний остров духовности, оплот мира и гармонии, духовные скрепы...
А смотрю по фильмам и новостям это сплошной криминал. Мошенники, воры, бандиты, разбойники... На один хороший позитивный фильм десять криминальных. Да, согласен, Россия великая страна, много в ней было праведников и святых. Но где фильмы про них? Уже не знают про каких ещё жутких монстров снимать кино. Охота на пиранью, Сонька-Золотая ручка,...ну и наконец, Чикотило, жуткая история больного маньяка, конечно, надо на экран посмаковать. Да это позор страны, о котором не то что показывать, говорить стыдно и страшно. Эта грязь должна уйти в небытие, людям нужен свет, любовь, радость. У нас вРоссии столько святых, где про них фильмы? Сергий Радонежский, Серафим Саровский, Иоанн Кронштадский, десятки, если не сотни добрых светлых людей... Кстати, в взагнивающей Европе есть много фильмов про святых и праведниках
4 мая 2025, 22:56 Ответить
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Кентавр драма, триллер, 2023, Россия
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