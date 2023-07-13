Кентавр
– Лиза работает по ночам, поездка на такси для нее — минута столь желанного спокойствия. Водитель Саша внушает доверие, он знает подход к самому взыскательному клиенту. В огнях большого города много неожиданных поворотов, за каждым из которых кроется страшная угроза. И, возможно, главная опасность ближе, чем кажется.
Лично мне фильм понравился.
Оригинально, свежо, режиссеру и актерам оеспект и творческих успехов!
На мой взгляд, фильм сильно выбивается из ширпотреба складным, последовательным сюжетом. В дополнение - реально звучащими диалогами, хорошая озвучка без проглатывания слов, игра актеров, видеоряд.
Огромная благодарность людям, вложившим в этот фильм свои силы. Шедевры им по плечу.
Интрига сохранялась) \
Фильм есть фильм. \
Интрига сохранялась) \
Фильм есть фильм. \
Первая половина фильма разговорная, вызывающая интригу. А вторая - «вжимает» в кресло до упора. Погони, драки, перестрелки и много крови вызывают такое напряжение, что не передать словами.
Рекомендую любителям жанра посмотреть данное запутанное творение.
А моя оценка сегодня: 10 из 10. 👍
Действие фильма в Москве, столица России. Везде только и слышно, что весь мир во зле, в кризисе, особенно Европа, Штаты..., а вот мы, Россия последний остров духовности, оплот мира и гармонии, духовные скрепы...
А смотрю по фильмам и новостям это сплошной криминал. Мошенники, воры, бандиты, разбойники... На один хороший позитивный фильм десять криминальных. Да, согласен, Россия великая страна, много в ней было праведников и святых. Но где фильмы про них? Уже не знают про каких ещё жутких монстров снимать кино. Охота на пиранью, Сонька-Золотая ручка,...ну и наконец, Чикотило, жуткая история больного маньяка, конечно, надо на экран посмаковать. Да это позор страны, о котором не то что показывать, говорить стыдно и страшно. Эта грязь должна уйти в небытие, людям нужен свет, любовь, радость. У нас вРоссии столько святых, где про них фильмы? Сергий Радонежский, Серафим Саровский, Иоанн Кронштадский, десятки, если не сотни добрых светлых людей... Кстати, в взагнивающей Европе есть много фильмов про святых и праведниках
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