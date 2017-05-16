«Танцовщик»: Рецензия Киноафиши

Наедине с самим собой

«Танцовщик» Стивена Кантора – фильм-портрет самого одаренного танцора своего поколения, самого молодого премьера в истории труппы лондонского Королевского балета, самого известного и медийного и самого интернационального танцора балета последнего десятилетия. Ворвавшись на сцену в 2006, он покорил всех своим исполнением на разрыв, невероятной гибкостью и пластикой, надолго для всех оставшись «самым-самым». В том числе и самым скандальным танцором балета, внезапно исчезнувшим со сцены в, казалось бы, разгар своей карьеры, на пике славы, когда о нем не писал и не говорил только ленивый. О том, как все начиналось, о том, почему он решил уйти и о том, почему решил вернуться, фильм и повествует.

Кадр из фильма «Танцовщик»

- Когда ты – балетный танцовщик, ты все часы проводишь в студии. Нет времени просто посмотреть, что такое жизнь. Первое, что я почувствовал – это был ветер. Ощущение свободы. Радость. А после пришла растерянность: я просто не знал, что делать с этой свободой. Как общаться с людьми, - говорил сам Полунин. - Когда я остался наедине с самим собой, сложно было понять, что вообще делать. Постепенно все проясняется, но для этого нужно много лет путешествия, общения с людьми. Фильм стал поводом для всего этого – на целых пять лет.

Кадр из фильма «Танцовщик»

По своему построению «Танцовщик» похож на «Слишком свободного человека» Веры Кричевской. Здесь нет привычного художественного развития сюжета, загримированного под главного героя другого актера. Фильм богат на документальные кадры – как из собственной семейной коллекции Полуниных, так и из архива СМИ, – что выходит в безусловный плюс, добавляя ощущение достоверности и вызывая чувство ностальгии при виде немного замыленной картинки со старой кассеты. После кульминационной части и развязки, Кантор не забывает вновь вставлять душещипательные кадры из детской архивной съемки, но уже для контраста, прекрасно понимая, что теперь зритель будет воспринимать повествования совершенно иначе.

Кадр из фильма «Танцовщик»

Визуальный ряд фильма составлен из смонтированных отрывков интервью с Сергеем, его родственниками, друзьями, тренерами, архивных записей выступлений и репетиций Полунина, а также фотографий и газетных заголовков. При этом, Кантор восстанавливает только знаковые достижения танцора в балете, переломные моменты в жизни обязательно в совокупности со сценическими выступлениями. Режиссер нарочно не касается личной жизни танцора, не рассматривает подробно политическую или финансовую сторону истории, не ставит задачи показать, как было в «После тебя», сломленную историю гения. «Танцовщик» вообще разительно контрастирует с фильмом Безрукова, располагая к себе упором на профессиональный и бесстрастный взгляд на Полунина как на танцора, хорошего парня с мозолями на ногах, тату на теле и шрамами покинутого ребенка на сердце. Реальная история гения балета не заканчивается обрывом, сгущением красок; напротив, дожав напряжение до кульминационного момента, коим и является уход Сергея с балетной сцены, Кантор без лишних слов вставляет в качестве развязки клип «Take Me to Church», после чего сводит к счастливому концу, оставляя зрителя в радостной растерянности.

Кадр из фильма «Танцовщик»

В целом, «Танцовщик» - достаточно высоко контекстуальное произведение даже с учетом специфики жанра и того, что многое говорится в интервью его друзьями или родственниками, а после частенько дублируется и самим Полуниным. Контекст сквозит именно в самом танце, который идет второй сюжетной линией картины и говорит куда ярче и выразительнее, чем кто бы то ни было на экране. Балет здесь – полноценный персонаж, верная подруга и спутница жизни главного героя, не уступающая ему по харизме, неотъемлемая часть его самого.

-Во время танца я не думаю о том, как я двигаюсь, - говорит сам Сергей, - Танец – это я сам и есть.

«Танцовщик» - не печальная история гения; это не легкомысленная мультипликационная комедия по типу «Балерины» и не постановка в стиле «Большого» Валерия Тодоровского. По силе воздействия, вовлечению зрителя и оставленному послевкусию, фильм больше походит на «Слишком свободного человека» или «Далиду»: после него невозможно не проникнуться симпатией к главному герою повествования. В картине нет какой-то высокой морали, неожиданных сюжетных поворотов или смешных моментов. «Танцовщик» - просто документальное описание жизни гения, который собирается делать все, как нужно, быть счастливым, танцевать, не собираясь становиться в один ряд с трагически погибшими, сломленными тяжелой ношей собственной избранности гениями.

Галина Потапова

В российском прокате с 18 мая 2017 года

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