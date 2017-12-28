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Движение вверх Движение вверх
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Движение вверх, 2017

2017 / Россия
8.3 Оцените
486 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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Фильм о легендарном баскетбольном матче, который состоялся на Олимпиаде в Мюнхене в 1972 году.
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Причины посмотреть Факты О фильме

Фильм «Движение вверх», основанный на реальных событиях, снял известный российский постановщик Антон Мегердичев («Метро», «Бой с тенью 2: Реванш»). Главные роли в нём исполнили как молодые, так и заслуженные российские артисты. Среди них: Владимир Машков («Экипаж», «Сирота Казанская»), Андрей Смоляков («Игры мотыльков», «Сталинград»), Иван Колесников («День выборов 2»), дебютант Кирилл Зайцев и другие. Сценарий к ленте написал Николай Куликов («Экипаж», «Легенда №17»).

Фильм «Движение вверх» расскажет о легендарном баскетбольном матче, который состоялся на Олимпиаде в Мюнхене в 1972 году. В основу этой истории легли упорство, выдержка и сила воли российских спортсменов, а также их тренера. Команде удалось совершить практически невозможное и уехать с соревнований победителями. В картине также будет затронута трагедия, произошедшая на Олимпиаде, когда было расстреляно 11 израильских атлетов.

- Последние сцены фильма, когда состоялся тот самый матч, снимались в первые съёмочные дни

- Вместо толпы болельщиков, рекламы и прочих атрибутов мюнхенского матча, на съёмках использовался хромакей

- По результатам голосования экспертной комиссии Фонда кино фильм «Движение вверх» оказался на первом месте

- В фильме также сыграл звезда фильма «Волосы» и известный американский актёр – Джон Сэвэдж

Есть победы, которые меняют ход истории. Победы духа, победы страны, победы всего мира. Таким триумфом стали легендарные «три секунды» - выигрыш сборной СССР по баскетболу на роковой мюнхенской Олимпиаде 1972г. Впервые за 36 лет была повержена «непобедимая» команда США. Никто даже помыслить не мог о том, что это возможно – обыграть великолепных непогрешимых американцев на Олимпийских играх! Никто, кроме советских баскетболистов (русских и грузин, украинцев и казахов, белорусов и литовцев).

Когда проигрыш означал поражение страны, когда нужно было выходить и бороться в раскаленной обстановке из-за произошедшего теракта, великий тренер сборной СССР был готов на все, лишь бы помочь своим подопечным разбить американский миф о непотопляемой команде мечты. Ведь он знал, что создал самую сильную сборную на планете, и в начале заставил поверить в это своих игроков, а затем весь мир.

 

8.3 Оцените
486 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
Продолжительность 2 часа 14 минут
Год выпуска 2017
Премьера в России 28 декабря 2017
Премьера онлайн 2 февраля 2021
Премьера в мире 28 декабря 2017
Возраст 6+
Прокатчик Централ Партнершип
Режиссер
Антон Мегердичев
Антон Мегердичев
В ролях
Владимир Машков
Владимир Машков
Андрей Смоляков
Андрей Смоляков
Иван Колесников
Иван Колесников
Джон Сэвэдж
Джон Сэвэдж
Александра Ревенко
Александра Ревенко
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Движение вверх 5 постеров
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dnikolskij 9 января 2018, 17:00
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