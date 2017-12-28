Движение вверх, 2017

Фильм «Движение вверх», основанный на реальных событиях, снял известный российский постановщик Антон Мегердичев («Метро», «Бой с тенью 2: Реванш»). Главные роли в нём исполнили как молодые, так и заслуженные российские артисты. Среди них: Владимир Машков («Экипаж», «Сирота Казанская»), Андрей Смоляков («Игры мотыльков», «Сталинград»), Иван Колесников («День выборов 2»), дебютант Кирилл Зайцев и другие. Сценарий к ленте написал Николай Куликов («Экипаж», «Легенда №17»).
Фильм «Движение вверх» расскажет о легендарном баскетбольном матче, который состоялся на Олимпиаде в Мюнхене в 1972 году. В основу этой истории легли упорство, выдержка и сила воли российских спортсменов, а также их тренера. Команде удалось совершить практически невозможное и уехать с соревнований победителями. В картине также будет затронута трагедия, произошедшая на Олимпиаде, когда было расстреляно 11 израильских атлетов.
- Последние сцены фильма, когда состоялся тот самый матч, снимались в первые съёмочные дни
- Вместо толпы болельщиков, рекламы и прочих атрибутов мюнхенского матча, на съёмках использовался хромакей
- По результатам голосования экспертной комиссии Фонда кино фильм «Движение вверх» оказался на первом месте
- В фильме также сыграл звезда фильма «Волосы» и известный американский актёр – Джон Сэвэдж
Есть победы, которые меняют ход истории. Победы духа, победы страны, победы всего мира. Таким триумфом стали легендарные «три секунды» - выигрыш сборной СССР по баскетболу на роковой мюнхенской Олимпиаде 1972г. Впервые за 36 лет была повержена «непобедимая» команда США. Никто даже помыслить не мог о том, что это возможно – обыграть великолепных непогрешимых американцев на Олимпийских играх! Никто, кроме советских баскетболистов (русских и грузин, украинцев и казахов, белорусов и литовцев).
Когда проигрыш означал поражение страны, когда нужно было выходить и бороться в раскаленной обстановке из-за произошедшего теракта, великий тренер сборной СССР был готов на все, лишь бы помочь своим подопечным разбить американский миф о непотопляемой команде мечты. Ведь он знал, что создал самую сильную сборную на планете, и в начале заставил поверить в это своих игроков, а затем весь мир.
um007 Оценка 10.
Я рос спортивным пацаном. .Увлекался легкой атлетикой, волейболом, настольным теннисом. Без… Читать дальше…