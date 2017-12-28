Движение вверх, 2017

Фильм «Движение вверх», основанный на реальных событиях, снял известный российский постановщик Антон Мегердичев («Метро», «Бой с тенью 2: Реванш»). Главные роли в нём исполнили как молодые, так и заслуженные российские артисты. Среди них: Владимир Машков («Экипаж», «Сирота Казанская»), Андрей Смоляков («Игры мотыльков», «Сталинград»), Иван Колесников («День выборов 2»), дебютант Кирилл Зайцев и другие. Сценарий к ленте написал Николай Куликов («Экипаж», «Легенда №17»).

Фильм «Движение вверх» расскажет о легендарном баскетбольном матче, который состоялся на Олимпиаде в Мюнхене в 1972 году. В основу этой истории легли упорство, выдержка и сила воли российских спортсменов, а также их тренера. Команде удалось совершить практически невозможное и уехать с соревнований победителями. В картине также будет затронута трагедия, произошедшая на Олимпиаде, когда было расстреляно 11 израильских атлетов.