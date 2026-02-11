«Здесь был Юра»: Рецензия Киноафиши

В прокат вышел, пожалуй, лучший российский фильм текущего года — дебютный полный метр Сергея Малкина «Здесь был Юра». Премьера фильма состоялась на кинофестивале «Маяк» в Геленджике, где лента забрала главный приз. Любопытно здесь и то, что, по словам режиссера, фильм основан на реальных событиях — оттого он такой живой, неидеальный, но честный, теплый и трогательный. Где-то даже заразительно смешной, а где-то по-светлому грустный.

В центре сюжета оказываются трое друзей-музыкантов (Денис Парамонов, Кузьма Котрелёв и Александр Поршин), которые из-за обстоятельств вынуждены вместе присматривать за дядей одного из них (Константин Хабенский). У дяди ментальные особенности — он не разговаривает, не может сам себе приготовить еду и принять самостоятельно душ. Ребятам придется приглядывать за дядей Юрой, а параллельно готовиться к выступлению на фестивале, которое может сдвинуть их музыкальную карьеру с мертвой точки. И, конечно, особенный родственник вносит свои коррективы в их амбициозные планы.

Сергей Малкин очень точно подбирает типажи, которых наверняка многие из нас в жизни встречали. Поэтому каждый герой, возникающий в фильме даже эпизодически, кажется кем-то очень знакомым. Чуть ли не родственной душой, которая способна на безбашенную дружбу, веру в чудеса от полезных рукопожатий, полную, насыщенную и счастливую жизнь, даже если приходится одеваться в секонд-хэнде, есть хот-доги и запивать их дешевым пивом. Ансамбль из молодых актеров, куда входят Денис Парамонов, Кузьма Котрелёв, Александр Поршин, Василий Михайлов и Даша Котрелёва, идеально вписывается в этот мир неубранных московских коммуналок, где чужие и родные вынуждены делить комнаты, кухни и уборные, но надежда на светлое будущее не умирает, а до отчаяния и кризисов еще далеко.

Большая звезда фильма — Константин Хабенский в роли того самого дяди Юры с ментальными особенностями — даже несмотря на свой статус не перетягивает на себя фокус внимания. Его герой часто существует где-то на окраине кадра и совсем не стремится попасть в композицию где-то по центру. Он скромно сидит на стульчике, теребит в руках элементы своей одежды или каких-то очень дорогих одному ему вещей, вглядывается в манящие его разноцветные гирлянды и огоньки, а иногда и вовсе прячется, убегает куда подальше от громких звуков.

Юра Константина Хабенского — это смесь детского неподдельного восторга и любопытства с горькими слезами от сенсорной перегрузки и невозможности выразить свою боль, одиночество, благодарность, любовь. Роль для именитого актера — однозначно сильнейшая и лучшая в карьере. В первую очередь из-за тотального превращения в другого человека и тонкую работу с непростой тематикой и психофизикой, где часто приходится обнажать свою неприглядную и неприкаянную телесность с залысинами, босыми ногами, слезами, изъянами походки и так далее. Во вторую же — из-за аккуратного существования и сосуществования в кадре и в целом в истории. Органика актера не затмевает тех, кто голосом, в отличие от его героя, наделен.

Сергей Малкин выбирает не самый простой путь для дебюта и работает со сложной субстанцией под названием демонстрация инклюзивности. Здесь всегда важно не укатиться в сторону излишней сентиментальности, трагедийного пафоса или манипуляций со зрительским чувством вины. У режиссера получается сложное драмеди о человеческой близости и теплоте, на которые не накладывают отпечаток ни ментальные особенности, ни трудные отношения, ни создаваемые этим всем помехи. Здесь каждый учится входить в уязвимое положение, но при этом не становится няней для не такого, как все, человека. «Здесь был Юра» диктует простую и справедливую истину: перестать выделять особенных как таковых, потому что с любыми людьми надо быть нежными и бережными.

Кроме того, Малкин создает мир человека из спектра с помощью предельно крупных планов, которые в фильме преобладают. Ручная камера в сочетании с максимальным приближением рисует тесный и ограниченный мир. Но при этом такая визуальная концепция ни в коем случае не про жизнь человека с инвалидностью. Это операторское решение скорее про то, что внешний мир в разы меньше внутреннего мира таких, как Юра. Они чувствуют все острее и честнее, они любят искреннее и преданнее, они тянутся к прекрасному и простому — а значит, им можно доверять, на них можно положиться. Если бы постмодернистский роман Саши Соколова «Школа для дураков», состоящий из потока мыслей умственно отсталого мальчика, можно было бы экранизировать, то однозначно получился бы фильм Сергея Малкина «Здесь был Юра».

Посредством безбашенности группы друзей Малкину удалось-таки наделить голосом немого, но все понимающего Юру, который был долго заперт в своем несуразном теле, а теперь ввязался в случайные приключения, встретил лучший день рождения, поучился водить машину, но все равно предпочел этому всему тихую и привычную для него рутину. А со зрителями режиссер делится уникальным видением без всяких нравоучений и моралей. И пока есть возможность стать сопричастными к другому волшебному миру, нужно скорее хвататься за эту хрупкую и уязвимую нить. Чтобы научиться остро чувствовать и крепко обнимать, как умеет Юра.