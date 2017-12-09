Движение вверх - трейлер
Дата публикации: 11 июля 2017
Движение вверх – Есть победы, которые меняют ход истории. Победы духа, победы страны, победы всего мира. Таким триумфом стали легендарные «три секунды» - выигрыш сборной СССР по баскетболу на роковой мюнхенской Олимпиаде 1972г. Впервые за 36 лет была повержена «непобедимая» команда США. Никто даже помыслить не мог о том, что это возможно – обыграть великолепных непогрешимых американцев на Олимпийских играх! Никто, кроме советских баскетболистов (русских и грузин, украинцев и казахов, белорусов и литовцев). Когда проигрыш означал поражение страны, когда нужно было выходить и бороться в раскаленной обстановке из-за произошедшего теракта, великий тренер сборной СССР был готов на все, лишь бы помочь своим подопечным разбить американский миф о непотопляемой команде мечты. Ведь он знал, что создал самую сильную сборную на планете, и в начале заставил поверить в это своих игроков, а затем весь мир.  
Махмут Хасанов 9 декабря 2017, 17:29
Во сколько начало?
9 декабря 2017, 17:29 Ответить
Киноафиша.инфо 11 декабря 2017, 12:01
в ответ на сообщение Махмут Хасанов от 9 декабря 2017, 17:29
Оценка
Махмут, добрый день! Уточните, пожалуйста, город и кинотеатр.
11 декабря 2017, 12:01 Ответить
wwstarpom 28 декабря 2017, 20:39
Оценка
Филь очень хороший, рекомендую сходить.
28 декабря 2017, 20:39 Ответить
Оксана Шевчук 30 декабря 2017, 08:06
Оценка
Великолепный фильм!! Очень советую патриотам посмотреть! Такая гордость в душе за соотечественников которые жили в СССР! Эмоции переполняют как посл просмотра "Легенды о Коловрате"
30 декабря 2017, 08:06 Ответить
Елена Макогонова-Гаркушенко 31 декабря 2017, 01:18
Оценка
⭐⭐⭐⭐⭐👍👍👍
31 декабря 2017, 01:18 Ответить
alex 31 декабря 2017, 11:36
Оценка
фильм понравился.
даже, когда титры пошли.
Машков-супер, его "пасы на доверие" особенно запомнились
надо идти, смотреть и всей семьёй или толпой:)))
31 декабря 2017, 11:36 Ответить
Vladimir Galakhov 1 января 2018, 16:36
Оценка
Отличный фильм. Сам факт этого события - история на все времена. А работа режиссера, актеров, оператора заслуживает отдельной похвалы. Очень патриотично, своевременно, красиво!!!
1 января 2018, 16:36 Ответить
Марина Николова 1 января 2018, 18:05
Оценка
Отличный фильм! Эмоциональный, захватывающий! Интересно было и взрослым и детям! Очень рекомендую!
1 января 2018, 18:05 Ответить
Сергей Семёнов 1 января 2018, 22:14
Я рад за Машкова, что он так хорошо представлен в этом фильме. Да вот только фильм не о нём должен быть, а о наших замечательных баскетболистах, совершивших чудо! Фильм до последних минут не держит абсолютно.До легенды N17 ну очень далеко. Баскетбол в игровой приставке Xbx One выглядит намного зрелищней!
1 января 2018, 22:14 Ответить
niv123 2 января 2018, 18:33
Оценка
Выходя из зала дал себе обещание написать отзыв. Буря эмоций и переживаний. Это что-то невероятное.
Давно не смотрел такого фильма. В ответственные моменты в зале была кромешная тишина, как будто находишься рядом с героями фильма.
Огромное спасибо, все причастным к созданию данного фильма.
Если бы молодежь смотрела побольше таких патриотических фильмов, в стране было бы больше порядка.
Всем рекомендую посмотреть. Это намного интереснее, чем "Союз 7".
Приятных просмотров!!!!
2 января 2018, 18:33 Ответить
Юлия Рагулина 2 января 2018, 18:53
Оценка
Фильм СУПЕР!!!!
2 января 2018, 18:53 Ответить
eddin 2 января 2018, 21:17
Оценка
Отличный фильм. Оказывается можно и про СССР снять фильм без чернухи, кровавой гебни и т.п. Конечно, где-то приукрасили, где-то приврали, но все в угоду кино. Может, слишком много времени ушло на около баскетбольные сюжетные линии, но все равно хорошо. Баскетбол снят классно, однозначно. Молодцы.
2 января 2018, 21:17 Ответить
Akilisa 3 января 2018, 00:05
Оценка
Движение вверх! Фильм-отличный!!! Никогда не оставляла отзывов! Но после просмотра этого фильма...эмоции эмоции эмоции! Знаете, прям гордость за нашу страну! Режиссёр, артисты, все молодцы! И ещё, представляете когда наши забили год-представляете, Все люди которые были в кинотеатре аплодировали и кричали урааааа, ребят, а ведь это не прямой эфир! Это фильм, какой отличный фильм! Мне стало так душевно, я считаю что значит не всё в нашей Великой стане потеряно-люди даже смотря фильм аплодировали, а это значит что наша страна гордится нашими героями! ОТЛИЧНЕЙШИЙ ФИЛЬМ!!!! Побольше бы снимали таких фильмов! Вот такие фильмы должны смотреть наши дети, что бы знали и гордились нашей историей, нашими героями, которые не за миллионы играли, а за родину! Я с удовольствие ещё раз пересмотрю этот фильм! Детям обязательно покажу! Спасибо режиссёру и актерам и всем кто участвовал в создании такого отличного, я бы даже сказала исторически документального-реалистичного и просто замечательного фильма! Супер!!!
3 января 2018, 00:05 Ответить
um007 3 января 2018, 17:04
Оценка
Я рос спортивным пацаном. .Увлекался легкой атлетикой, волейболом, настольным теннисом. Без секций. Был в одной, но через месяц сбежал. Но это не мешало мне побеждать на соревнованиях школьников Мосевы, особенно в кроссах. Мы ходили на все соревнования, куда можно было проникнуть. Помню 1956 год. Мне 9 лет Спартакиада нарадов СССР. Особенно запомнился турнир по баскетболу. Весело было смотреть как на пложадке встречались два приятеля.Янис Круменьш и Арменак Алачачян. Один (218 см) играл за сборную Латвийской ССР , а другой (174 см) -за Москву.
Во дворе у сводного брата жил Генадий Вольнов. И мы часто ходили на его матчи по пропускам. Как от бросал с угла пложадки! Тогда не было понятия трехметровых бросков. А то был бы он рекордсменом.
Лежал в ЦИТО с Владимиром Ткаченко.(223 см). Я - по глупсти (автоавария), а он с мениском. Его великая профессор Зоя Сергеевна Миронова буквально на ноги ставила.С ним удивительно было здороваться. Твою руку обвалакивало будто что то не земное, огромное и шершававое (от мяча).
В ВУЗе учился с парнем,чей отец руководил Отделом технических видов спорта ЦСКА. Как то в году 1978-79 в новогодний вечер заехали поздравить Женькиных родителей. А там сидел Алексанр Яковлевич Гомельский с супругой. Он откуто привез экзотических фруктов, которые даже не знали как зовутся. Пришлось с ними по две рюмочки пропустить.Кстати Гомельский все же своего добился в 1988 году и вывел сборную снова в олимпийские чемпионы. А Женька потом ,спустя много лет был начальником баскетбольной женской команды "Факел" в Уренгое..
С Иваном Едешко мы много раз встречались на ТВ в передаче "Что означают ваши имена". Её вела моя хорошая подруга Алла Данько. А Иван был частым гостем программы.
Теперь о фильме "Движение вверх". Классное . по настоящему патриотическое кино! Я бы его поставил в один ряд с "Мы из будущего", "Легенда №17", "Время первых", "Салют -7"... Тут же и "Бессмертный полк".
Это то кино, которое нужно молодежи,чтобы не потерять веры в себя, в свою страну, в родителей...
Мы эти события пережили на яву и помним. Им нужно яркое подтвержение этих легенд.
Прекрасно сыграли Владимир Машков ("Петрович", как звали Кондрашина в команде), Андрей Смолин,Башаров на месте, у него негодяи клево получаются. Все ктеры в ролях спортсменов молодцы! Реально так живут в кадре! Ну и конечно же работа оператора просто мастерская! Поклон! Смотреть надо всей семьей. Сегодня на утреннем сеансе в 10-20 был полный зал. И дети, и моложежь, и ветераны выходили из зала, не сдерживая слез. Это чистые и святые слезы боли за себя есгодняшних, и радости за наше великое прошлое, которое всем нам предстоит вернуть!
Идите и смотрите!
3 января 2018, 17:04 Ответить
um007 3 января 2018, 18:02
Оценка
zin.a83 3 января 2018, 19:24
Оценка
Доброго времени суток!!! Как пишут некоторые зрители, я тоже ранее никогда не писала отзывы) но после этого фильма решила написать) это реально классный фильм!!!! его можно пересматривать бесконечно-он того стоит!!! Работы Машкова всегда на высоте (ЭКИПАЖ, ДУЭЛЯНТ), но здесь вся актерская команда чудесная!!!! Сходите обязательно!!! Я в этом году "изменила" своим любимым ЕЛКАМ и пошла на ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ, о чем ни на секунду не пожалела!! ОГРОМНОЕ СПАСИБО ВСЕМ, КТО УЧАСТВОВАЛ В СОЗДАНИИ ЭТОГО ФИЛЬМА!!!! Ждем таких же шедевров и в дальнейшем!!!
3 января 2018, 19:24 Ответить
Akilisa 3 января 2018, 21:56
в ответ на сообщение um007 от 3 января 2018, 18:02
Оценка
Всё правильно сказано! Ещё раз повторюсь-фильм супер! Эмоции после фильма зашкаливают!
3 января 2018, 21:56 Ответить
Alessia 3 января 2018, 22:05
Оценка
Какой прекрасный фильм!!! 100 из 10! Держит в напряжении! Даже тех, кто не увлекается спортом и никогда в реальности не болеет, фильм не оставит равнодушным! Гордость за наших спортсменов, за нашу огромную интернациональную страну! Браво режиссёру, операторам и актерам! Гениально!
3 января 2018, 22:05 Ответить
Марина Васильева 3 января 2018, 23:35
Супер!!!Эмоций столько, что не передать!!!Все сыграли мастерски.В конце фильма плакала от восхищения.Выходя из кинозала,захотелось вернуться и пережить все эмоции ещё раз!!!Браво всем!!!
3 января 2018, 23:35 Ответить
Евгения Тарасова(Бугазова) 5 января 2018, 01:19
Оценка
фильм очень классный, буря эмоций,весь фильм сидишь сжав кулаки, времени скучать нет, очень рекомендую посмотреть, не пожалеете, вам очень понравится!
5 января 2018, 01:19 Ответить
Сергей Повстяной 5 января 2018, 19:07
Оценка
Это было великолепно!
5 января 2018, 19:07 Ответить
Татьяна Лядина 5 января 2018, 22:37
Оценка
Чудесный фильм!!!Смотрится на "одном дыхании"!Эмоции переполняли даже моего серьезного супруга!Обязательно еще раз сходим!Да здравствует наше россиской кино!
5 января 2018, 22:37 Ответить
bobeshko-84 6 января 2018, 11:21
Оценка
Ходили всей семьей с ребенком 7 лет, даже она смотрела фильм как на одном дыхании, произвел огромное впечатление!!!
Всем советую
6 января 2018, 11:21 Ответить
Олег 6 января 2018, 11:40
А отзывы точно не купленные ? Ни одного отрицательного.. настораживает.
6 января 2018, 11:40 Ответить
САНСАНЫЧ XXX 7 января 2018, 01:28
да уж краски конечно сгустили. и с американцами то мы никогда не играли. и игрок вот вот умрет а за 2-е место чуть ли не посадят всех. ну и срочно нужны деньги на операцию мальчику-инвалиду
7 января 2018, 01:28 Ответить
Максим Кондрашов 8 января 2018, 00:11
Оценка
Пишет мама, ходили с Максимом - ему понравилось, мне-очень. Мало фильмов и о спорте и о жизни. Молодцы! Фильм смотрится на одном дыхании, снято замечательно, очень красиво, в нескольких местах плакала. И для подрастающего поколения полезно- командный дух, взаимопомощь, испытания, которые подбрасывает жизнь по сюжету фильма, и как по-разному люди проходят их. В общем очень-очень понравилось-рекомендую! Теперь с мужем пойдем)
8 января 2018, 00:11 Ответить
Денис Черных 8 января 2018, 11:23
Оценка
На редкость трогательный фильм с захватывающим сюжетом, основанным на реальных событиях. Люди в зале по ходу просмотра несколько раз аплодировали. Радует, что в последнее время наконец начали снимать достойное отечественное кино.
8 января 2018, 11:23 Ответить
Денис Черных 8 января 2018, 11:25
в ответ на сообщение Олег от 6 января 2018, 11:40
Оценка
В этот раз настоящие, сам удивился.
8 января 2018, 11:25 Ответить
Олег 8 января 2018, 12:10
Посмотрел фильм. Понравился! Голоса не куплены ! :)
8 января 2018, 12:10 Ответить
penzaprivet58 8 января 2018, 13:03
в ответ на сообщение Сергей Семёнов от 1 января 2018, 22:14
Сергей, а вы посмотрите реальный матч ОИ . в то время баскетбол был такой что общий счет 49-50 . сейчас в среднем за 180 общий пробивают. про легенду номер 17 , так и там тоже хоккей был другой. И как раз не баскетболисты совершили чудо, а тренер! Который внушил им веру и сменил методики работы .
8 января 2018, 13:03 Ответить
natalia84s 8 января 2018, 13:46
Оценка
Отличный фильм. Интересно смотреть от начала и до конца, хорошая игра актеров
8 января 2018, 13:46 Ответить
Ли Сенда 8 января 2018, 20:29
Оценка
Под впечатлением!!! Я в восторге!!! Давно так не цепляли фильмы!
РЕКОМЕНДУЮ!)
8 января 2018, 20:29 Ответить
madam.katy2018 9 января 2018, 00:01
Оценка
ВАУ! Затронуты все струны души.Это гордость за наших ребят и нашу страну. Спасибо !!!
Этот фильм я порекомендую посмотреть всем своим коллегам! Смотришь на одном дыхании,слезы,радость, гордость и победа ...все супер!
9 января 2018, 00:01 Ответить
Тимур Сахапов 9 января 2018, 01:37
Оценка
«Движение вверх: Три секунды, сотворившие чудо»
Каждый баскетболист выходит на площадку с мыслями, что именно его последний бросок может изменить судьбу матча. Напряжение, которое он испытывает, бросая мяч в корзину. В таких делах точность и мастерство не всегда стоят на первом месте. То, как полетит мяч и каков будет результат — конечно, это зависит от навыков спортсмена. Но такой фактор, как везение, порой решает намного больше, чем все действия игрока. На Олимпиаде 1972 года три секунды решили судьбу всемирного спорта и надломили непобедимый дух американской сборной. Наша команда вошла в историю, как первый уничтожитель родоначальников баскетбола. И неважно, что на это понадобилось тридцать шесть лет!

Четыре года назад вышел байопик об олимпийском чемпионе Валерии Харламове. «Легенда N17» была эталоном спортивного кино в стране. До этого момента не было ничего, что могло бы превзойти уровень хоккейной драмы. Находящийся на пике своей карьеры Данила Козловский воплотил роль легендарного хоккеиста. И, признаться честно, сделал это хорошо. Спустя четыре года старая гвардия выпускает новое кино. На сей раз, рассказывая о советской сборной по баскетболу, которая совершила невозможное — выиграла золото на Олимпиаде. Такая же сумма в графе «бюджет», но с новым режиссёром — оба трейлера обещали выдать действительно сильную драму, которая могла бы стать примером для других.

Дабы не ходить вокруг, да около: «Да», — у создателей получилось настоящее кино, за которым хочется следить и переживать. «И нет», — это не враньё. Антон Мегердичев не стал затягивать с развитием ситуации, сразу вбросив героя Владимира Машкова в пекло новой площадки. Главное отличие, которое состоит между «Легендой N17» и «Движением вверх» — это работа с актёрами. Если помните, в «Легенде» акцент был сделан на двух героях — Харламове (Данила Козловский) и Тарасове (Олег Меньшиков). Релиз семнадцатого года предполагает несколько иной формат развития. После просмотра «Движения вверх» запоминается как минимум семь персонажей, которые удались своей харизмой. Если у картины Николая Лебедева был один дуэт, вокруг которой строилась история (Харламов/Тарасов), то теперь есть сюжетные линии, вытягивающие своей остротой интереса. За два с половиной часа (практически) зритель сможет повидать всё, что происходило с ребятами на турнире. И это при том, что Антон Мегердичев не забыл, какое кино он снимает. Баскетбол имеет большое внимание в «Движении вверх», в то время как второстепенные сюжетные линии ждут своей очереди на замене.

Кинокомпания «ТриТэ» ярко зарекомендовала себя (в техническом плане), замечательно отсняв байопик про Валерия Харламова. Хоккейные баталии были сняты по высшему разряду, из-за чего прикопаться к каким-либо деталям было почти невозможно. Баскетбольные матчи ничуть не уступают своим «коллегам». Финальная сцена идёт сорок-сорок-пять минут, держа эффект неожиданности всё своё время. Всем известно, что баскетбол уступает в популярности таким видам спорта, как футбол и хоккей. Но когда события перевешивают градус терпимости, то тут уже не до звездности. Полностью перенесённый матч держит в накал до самого конца, поражая высокой игрой актёров и профессионализмом со стороны операторов. Бешеные скорости не позволяли расслабляться Игорю Гринякину и его команде, постоянно заставляя держать группу в состоянии боевой готовности. Баскетбольные матчи не страдают эффектом тряски камеры, а потому каждый заброс мяча в корзину выглядит красивым и крышесносным. За героями постоянно приходится следить, так как установленный темп не позволяет делать иначе. И если сравнивать две спортивные драмы сейчас, то новая выглядит в разы сильнее. И дело не в том, что это — новизна и нужно признавать это как должное. А потому, что студия Никиты Михалкова учла прошлые ошибки и сделала «Движение вверх» в разы качественней.

​​​​​​​ Тем не менее, время от времени драма погружается всё дальше в личную жизнь главных героев. Так, например, идёт история о тренере сборной Владимире Кондрашине, который в фильме носит фамилию «Гаранжин». Одной из причин, почему он соглашается стать тренером сборной — возможность вылечить своего сына за границей, который страдает от болезни позвоночника. После этого идёт межнациональная история, когда баскетболисты разной национальности конфликтуют из-за непонимания своего менталитета. Потом и вовсе заносят зрителя в Грузию, на свадьбу родственников игрока сборной. «Движение вверх» не стоит на месте, постоянно предлагая что-то новое. Вот только, не всегда это «что-то» работает. Яркий пример — любовная линия между Александром Беловым и Александрой Овчинниковой. Главная причина слабой постановки — вялость рассказа и медлительность развития истории. История главного тренера тоже стоит где-то рядом, но она хотя бы служит основой истории для продолжения сценария. А вот любовные сцены здесь явно лишние, как и персонаж Марата Башарова. Несомненно, картине был нужен такой герой, но нет. Он вечно пятится, старается что-то сделать только для своей выгоды. Пожалуй, от такого героя фильм можно было огородить.

Вердикт. Без сомнений, «Движение вверх» — замечательное кино, которое можно будет пересматривать десятки раз. Но именно такие картины и нужны, чтобы понять, что в России не могут придумать что-то самостоятельное. «Легенда N17», «Движение вверх» — это фильмы, сценарий которых был построен на событиях прошлых лет. Если оглядываться шире, проблемы со сценарной работой обстоят куда хуже. И очень жаль, что нынешний уровень писательства — это перепись реальных фактов.

И ещё. С финалом тоже не стали перетягивать, окончив кино яркими аплодисментами в адрес Владимира Гаранжина. В такой момент мурашки идут по коже, но это тот случай, когда гордость действительно перевешивает всё остальное.
9 января 2018, 01:37 Ответить
dnikolskij 9 января 2018, 17:00
Оценка
Ходили вчера всей семьей. Честно говоря, фильм всем не очень понравился, на троечку. По-моему, обычный халтурный, быстроснятый проект, коих сейчас много и не только в российском кино. Нет единой драматургической линии, такое впечатление, что многие сцены были плохо отрепетированы с актерами. Чувствуется, что фильм снимали люди которые совершенно не знают время, про которое рассказывается. Я не застал поколение которое выиграло в 72, но зато отлично помню их последователей, великую команду середины 80-х. Это были, прежде всего Личности с Большой буквы, для которых игра и еще раз игра была на первом месте и только далеко потом шло все остальное, именно за это их любили миллионы людей. Отлично помню плачущих Сабониса, Володю Ткаченко, когда у них не получалось выиграть, вот в этом прежде всего отличие их от нынешних кальянных игрочишек. И эти личности объединились в Команду и играли, и жили прежде всего на нее. К сожалению, ничего этого в фильме нет, пришел то ли новый тренер, то ли новый менеджер в офис, что-то вроде поменял, поехали, что-то выиграли, вроде, что-то важное. Выдающийся баскетболист, капитан той команды Пауласкас показан чуть-ли не предателем, готовым в любой момент стать "невозвращенцем", это неуместно придуманная и нереальная история про очень уважаемого человека. В советское время никто из Прибалтики на Запад не рвался, в отличие от России и других республик, им здесь создавались условия не хуже чем где-либо, несмотря на все их поведение по отношению к "оккупантам", никто из известных прибалтов из СССР не эмигрировал. Руководители советского спорта выглядят какими-то весьма странными людьми, которые принимают то одно, то другое спонтанные решения- будем, не будем играть, хотя все знали, что подобные вещи решаются на палитбюро и от них вообще ничего не зависило. Совершенно непонятая любовная линия, самая большая для меня загадка, зачем надо было устраивать сцену объяснений Александра Белова и его девушки в мужском душе. И не ясно совсем, зачем была нужна почти полная реконструкция финального матча в художественном фильме, очевидно надо было уложиться в заданное время. В общем , на мой взгляд кино средненькое, про которое говорят- что сходил хорошо, но если бы не сходил, ничего не потерял.
9 января 2018, 17:00 Ответить
NataliaChirkunova07 10 января 2018, 04:54
Оценка
Фильм просто супер!!!! Зарегестрировалась тут, только чтобы поставить максимальную оценку и написать отзыв! Необходимо снимать больше таких живых и патриотичных фильмов, Россия должна помнить и знать величайших талантов своего времени.
10 января 2018, 04:54 Ответить
Андрей 10 января 2018, 14:50
Оценка
это редкий случай, но мне фильм очень понравился!
10 баллов из 10ти!
я помнил по видео фрагментам ту прекрасную победу и мне вдвойне было захватывающе смотреть!
картинка и съёмка очень понравились, игра актёров тоже очень(по ходу фильма не раз возникал вопрос - то ли актёры так реалистично играют баскетболистов, то ли баскетболисты такие актёры)!
позже понял, почему фио главного тренера сборной ссср заменили и почитал несколько высказываний родственников баскетболистов - я скажу так, я уважаю их мнение, но я понимал, что это художественный фильм.
так же, я не увидел пафоса и поливания грязью того времени - я увидел просто спортивную сюжетную линию о событиях 1972 года!
рекомендую фильм!
10 января 2018, 14:50 Ответить
Светлана Петрова 11 января 2018, 00:55
Оценка
!!!!! молодцы!!!!!
11 января 2018, 00:55 Ответить
Марина Федоренко 12 января 2018, 19:45
Оценка
Фильм очень понравился и считаю очень (невзначай) передаёт настрой и суть лучшего из советского воспитания, к большому сожалению ушедшего из нас в перестройку и от нынешних взглядов. Поэтому у многих слезы и многократные просмотры (забыто думали вообще, а что то проснулось).
На мой взгляд режиссер случайно или мастерски (покажет время) передал талантливо неуловимое и важное Советского уклада на уровне равном Гайдаевским, Рязановским и др. и сейчас бессмертных фильмах золотого фонда СССР и России со своим почерком Мастера.
Не нужно быть даже знатоком баскетбола, чтобы понять ВСЁ происходящее на экране, стать настоящим болельщиком и воспитанным патриотом своей страны. Равного этому брильянту - фильма о спорте, достоинстве. не знаю из увиденного нашего кинематографа.
Только здесь меня не тормозил откровенный режиссерский вымысел из увиденного в последние годы, но все равно возмущающий не меньше участников и их близких.
Именно поэтому читаю ЭТУ прекрасную необходимую статью очень благодарна за неё, считаю обязательными подобные заботливые, правдивые, своевременные подсказки журналистов при неутомимой моде на вымысел режиссеров. СПАСИБО!
Поддерживаю хлесткое замечание о написании о легендарных Михалковых с таким же усердным неуёмным и искажающим вымыслом о их семье. Было бы справедливо и им побывать в этой "шкуре", думаю, мода пошла бы на убыль... Лучше бы назвали "3 секунды"
12 января 2018, 19:45 Ответить
ish_777 13 января 2018, 15:51
Оценка
Потрясающий фильм: ты включаешься в него с первых минут и весь фильм чувствуешь себя частью команды. Очень интересны герои фильма: тренер, который борется за успех команды и жертвует всем: отдает так нужные ему деньги на лечение одного из спортсменов, говорит литовцу, что если он хочет бежать - нужно это делать сейчас - перед самым матчем. Видно, что им движет огромная доброта и любовь. Спортсмены.. Очень хорошая актерская игра. Рекомендую посмотреть.
13 января 2018, 15:51 Ответить
Вика Зарипова 15 января 2018, 18:15
со скольки лет можно?
15 января 2018, 18:15 Ответить
Киноафиша.инфо 15 января 2018, 18:30
в ответ на сообщение Вика Зарипова от 15 января 2018, 18:15
Оценка
Добрый день!
Возрастное ограничение: 6+
15 января 2018, 18:30 Ответить
Вика Зарипова 15 января 2018, 18:35
спасибо))
15 января 2018, 18:35 Ответить
Лианна Богонос 17 января 2018, 19:07
Оценка
Супер!!!
17 января 2018, 19:07 Ответить
Жанна Осмолкова (Прозорова) 18 января 2018, 19:18
Оценка
Супер!!!! 5++++
18 января 2018, 19:18 Ответить
Юлия Кудзиева 21 января 2018, 18:45
Оценка
Такие фильмы нужны! Спасибо!
21 января 2018, 18:45 Ответить
Ольга 24 января 2018, 08:16
Как ни пыталась мне внушить реклама о шедевральности этого фильма,я остаюсь обратного мнения об этой картине после её просмотра.Нет ни сюжета, ни игры актеров, сплошная фальш и переигрывание...Никаких эмоций, кроме печали по поводу состояния нашего кинематографа, не вызвал.Даже не думала,что разрекламированный фильм настолько плох.
24 января 2018, 08:16 Ответить
Эля Рахимжанова 25 января 2018, 20:16
Оценка
Я плакала, хотя я не люблю баскетбол,горда что жила в СССР и были такие победы на грани.Фильм супер !. Не жалею что пошла,мужу тоже понравилось!
25 января 2018, 20:16 Ответить
Irina Strelets 27 января 2018, 21:32
Оценка
Превосходный фильм!Пережила ,практически то же,что и при трансляции финала олимпиады в 72 голу.Блистательные актёры!Прекрасная режиссёрская и операторская работа!Художники - браво!Мне .как проживающей в те времена ,лучшие годы ,благодаря вашей работе ,довелось пережить заново и каждое "комбинированное" платьице и каждую деталь интерьера!Спасибо!Пусть наш кинематограф двигается вверх!
27 января 2018, 21:32 Ответить
Vitale Marina 28 января 2018, 15:13
Оценка
Руки вверх! Обе руки!
28 января 2018, 15:13 Ответить
dima.mantseff 28 января 2018, 18:20
Оценка
Всем советую посмотреть отличный фильм !!! очень пронзительный фильм . гордость за такую великую страну как СССР . фильм подчеркивает патриотизм людей, борьбу за родину !! Переживал весь фильм , даже некоторые моменты до слез .
28 января 2018, 18:20 Ответить
peters-t 28 января 2018, 19:47
Оценка
Просто ВОСТОРГ!!!! Идите и смотрите, давно такого кино не видела, без пошлятины, без бредятины, одни положительные эмоции!!!! Стоит придти и наслодиться просмотром!!!!! Очень даже советую!!!👍👍👍👍👍
28 января 2018, 19:47 Ответить
Aleksandr Nord 29 января 2018, 04:49
Оценка
Фильм очень качественный, снят большими мастерами на высоком уровне - за это десятка! Раскрыта тема баскетбола - великолепные съёмки, работа актеров, звукорежиссеров и операторов впечатляет! Классно сделаны массовые сцены, здорово передан колорит США.

Теперь ложка дегтя. Достали дурацкие штампы из советской пропаганды, тянущиеся со времён СССР: гостеприимные и горячие кавказцы, заносчивый литовец, прямой и правдивый русский парень, скромная, наивная и верная девушка - 'спортсменка, комсомолка, красавица'! Затем, лично меня дико раздражает переходящий все последние годы из фильма в фильм 'советский колорит' , абсолютно одинаково показанный во всех картинах (Высоцкий, Оттепель, Фарца и прочих): строгие лица и голоса советских служащих в формах, совещание ответственных работников в кабинетах, повсеместная слежка и давление со стороны 'присматривающих' органов, советские серванты и конторские столы. А главное - их играют одни и те же артисты - пресловутая 'михалковская обойма': Смоляков, Гармаш, Толстаногова и, намозоливший глаза так, что видеть его нету мочи, безусловно талантливый Владимир Машков! Поэтому моя персональная оценка - 7 !
29 января 2018, 04:49 Ответить
Ирина Соболева 29 января 2018, 13:20
Великолепный фильм. Современная молодежь даже не слышала имен героев этого выдающегося матча. А так фамилии феноменальных ребят и выдающегося тренера теперь будет знать молодежь. Те ребята бились за честь, гордость и достоинство своей страны.
29 января 2018, 13:20 Ответить
Алексей Варфоломеев 29 января 2018, 17:20
Оценка
Чем хвастать в 1 мяч
29 января 2018, 17:20 Ответить
Ираклий Гойхберг 3 февраля 2018, 12:54
Оценка
Абсолютное дерьмо в духе советских пропагандистских фильмов.
3 февраля 2018, 12:54 Ответить
Юрий Тищенко 4 февраля 2018, 14:31
Оценка
Твёрдый максимум. В постсоветскую эпоху лучший фильм.
4 февраля 2018, 14:31 Ответить
nastya508490 9 февраля 2018, 19:26
Оценка
Шедевральный фильм! Я в восторге! Спасибо всей команде,принимавшей участие в создание фильма,он запомнится мне надолго!)
9 февраля 2018, 19:26 Ответить
Андрей Двоеглазов 9 февраля 2018, 19:52
Оценка
Фильм просто афигенный всем советую смотреть !!!! 10 из 10
9 февраля 2018, 19:52 Ответить
юля татарченко 10 февраля 2018, 18:22
Фильм офигенный! Кто не посмотрел, обязательно посмотрите! Не думала даже, что вызовет столько эмоций.... Очень понравился!
10 февраля 2018, 18:22 Ответить
Костя Вашуркин 10 февраля 2018, 19:27
этот фильм еще есть в кинотеатре
10 февраля 2018, 19:27 Ответить
Настя Настя 25 февраля 2018, 20:26
движение вверх-ТРИ СЕКУНДЫ
движение вверх-ТРИ СЕКУНДЫ
25 февраля 2018, 20:26 Ответить
Евгений Ципивко 31 мая 2020, 19:38
Оценка
Отстойнеший плагиат в мире
31 мая 2020, 19:38 Ответить
Ярик Бобрин 5 ноября 2020, 08:25
Оценка
Этот фильм, мне кажется, замечательный, патриотичный, для поколения, которое у нас подрастает, ведь в своё время они совершили подвиг и те "три секунды" изменили ход истории
5 ноября 2020, 08:25 Ответить
Игорь Яковлев 18 июля 2021, 10:58
Оценка
После критического обзора Бэд комедиан смотреть не хочется. Говнище полное
18 июля 2021, 10:58 Ответить
Виктор Принципов 2 августа 2021, 11:00
Оценка
Несколько раз уже пересмотрел. Машков сыграл отлично, хорошо подобрали актерский состав, который очень похож на реальных игроков той самой советской сборной.
2 августа 2021, 11:00 Ответить
Иван Зиновьев 7 июля 2023, 10:24
Оценка
Один популярный блогер на ютубе подробно рассказал про этот фильм
7 июля 2023, 10:24 Ответить
7.5 Движение вверх
Движение вверх спорт, драма, 2017, Россия
