Движение вверх
– Есть победы, которые меняют ход истории. Победы духа, победы страны, победы всего мира. Таким триумфом стали легендарные «три секунды» - выигрыш сборной СССР по баскетболу на роковой мюнхенской Олимпиаде 1972г. Впервые за 36 лет была повержена «непобедимая» команда США. Никто даже помыслить не мог о том, что это возможно – обыграть великолепных непогрешимых американцев на Олимпийских играх! Никто, кроме советских баскетболистов (русских и грузин, украинцев и казахов, белорусов и литовцев).
Когда проигрыш означал поражение страны, когда нужно было выходить и бороться в раскаленной обстановке из-за произошедшего теракта, великий тренер сборной СССР был готов на все, лишь бы помочь своим подопечным разбить американский миф о непотопляемой команде мечты. Ведь он знал, что создал самую сильную сборную на планете, и в начале заставил поверить в это своих игроков, а затем весь мир.
даже, когда титры пошли.
Машков-супер, его "пасы на доверие" особенно запомнились
надо идти, смотреть и всей семьёй или толпой:)))
Давно не смотрел такого фильма. В ответственные моменты в зале была кромешная тишина, как будто находишься рядом с героями фильма.
Огромное спасибо, все причастным к созданию данного фильма.
Если бы молодежь смотрела побольше таких патриотических фильмов, в стране было бы больше порядка.
Всем рекомендую посмотреть. Это намного интереснее, чем "Союз 7".
Приятных просмотров!!!!
Идите и смотрите!
um007 Оценка 10.
Я рос спортивным пацаном. .Увлекался легкой атлетикой, волейболом, настольным теннисом. Без секций. Был в одной, но через месяц сбежал. Но это не мешало мне побеждать на соревнованиях школьников Мосевы, особенно в кроссах. Мы ходили на все соревнования, куда можно было проникнуть. Помню 1956 год. Мне 9 лет Спартакиада нарадов СССР. Особенно запомнился турнир по баскетболу. Весело было смотреть как на пложадке встречались два приятеля.Янис Круменьш и Арменак Алачачян. Один (218 см) играл за сборную Латвийской ССР , а другой (174 см) -за Москву. Во дворе у сводного брата жил Генадий Вольнов. И мы часто ходили на его матчи по пропускам. Как от бросал с угла пложадки! Тогда не было понятия трехметровых бросков. А то был бы он рекордсменом. Лежал в ЦИТО с Владимиром Ткаченко.(223 см). Я - по глупсти (автоавария), а он с мениском. Его великая профессор Зоя Сергеевна Миронова буквально на ноги ставила.С ним удивительно было здороваться. Твою руку обвалакивало будто что то не земное, огромное и шершававое (от мяча). В ВУЗе учился с парнем,чей отец руководил Отделом технических видов спорта ЦСКА. Как то в году 1978-79 в новогодний вечер заехали поздравить Женькиных родителей. А там сидел Алексанр Яковлевич Гомельский с супругой. Он откуто привез экзотических фруктов, которые даже не знали как зовутся. Пришлось с ними по две рюмочки пропустить.Кстати Гомельский все же своего добился в 1988 году и вывел сборную снова в олимпийские чемпионы. А Женька потом ,спустя много лет был начальником баскетбольной женской команды "Факел" в Уренгое.. С Иваном Едешко мы много раз встречались на ТВ в передаче "Что означают ваши имена". Её вела моя хорошая подруга Алла Данько. А Иван был частым гостем программы. Теперь о фильме "Движение вверх". Классное . по настоящему патриотическое кино! Я бы его поставил в один ряд с "Мы из будущего", "Легенда №17", "Время первых", "Салют -7"... Тут же и "Бессмертный полк". Это то кино, которое нужно молодежи,чтобы не потерять веры в себя, в свою страну, в родителей... Мы эти события пережили на яву и помним. Им нужно яркое подтвержение этих легенд. Прекрасно сыграли Владимир Машков ("Петрович", как звали Кондрашина в команде), Андрей Смолин,Башаров на месте, у него негодяи клево получаются. Все ктеры в ролях спортсменов молодцы! Реально так живут в кадре! Ну и конечно же работа оператора просто мастерская! Поклон! Смотреть надо всей семьей. Сегодня на утреннем сеансе в 10-20 был полный зал. И дети, и моложежь, и ветераны выходили из зала, не сдерживая слез. Это чистые и святые слезы боли за себя есгодняшних, и радости за наше великое прошлое, которое всем нам предстоит вернуть! Идите и смотрите!
Этот фильм я порекомендую посмотреть всем своим коллегам! Смотришь на одном дыхании,слезы,радость, гордость и победа ...все супер!
Каждый баскетболист выходит на площадку с мыслями, что именно его последний бросок может изменить судьбу матча. Напряжение, которое он испытывает, бросая мяч в корзину. В таких делах точность и мастерство не всегда стоят на первом месте. То, как полетит мяч и каков будет результат — конечно, это зависит от навыков спортсмена. Но такой фактор, как везение, порой решает намного больше, чем все действия игрока. На Олимпиаде 1972 года три секунды решили судьбу всемирного спорта и надломили непобедимый дух американской сборной. Наша команда вошла в историю, как первый уничтожитель родоначальников баскетбола. И неважно, что на это понадобилось тридцать шесть лет!
Четыре года назад вышел байопик об олимпийском чемпионе Валерии Харламове. «Легенда N17» была эталоном спортивного кино в стране. До этого момента не было ничего, что могло бы превзойти уровень хоккейной драмы. Находящийся на пике своей карьеры Данила Козловский воплотил роль легендарного хоккеиста. И, признаться честно, сделал это хорошо. Спустя четыре года старая гвардия выпускает новое кино. На сей раз, рассказывая о советской сборной по баскетболу, которая совершила невозможное — выиграла золото на Олимпиаде. Такая же сумма в графе «бюджет», но с новым режиссёром — оба трейлера обещали выдать действительно сильную драму, которая могла бы стать примером для других.
Дабы не ходить вокруг, да около: «Да», — у создателей получилось настоящее кино, за которым хочется следить и переживать. «И нет», — это не враньё. Антон Мегердичев не стал затягивать с развитием ситуации, сразу вбросив героя Владимира Машкова в пекло новой площадки. Главное отличие, которое состоит между «Легендой N17» и «Движением вверх» — это работа с актёрами. Если помните, в «Легенде» акцент был сделан на двух героях — Харламове (Данила Козловский) и Тарасове (Олег Меньшиков). Релиз семнадцатого года предполагает несколько иной формат развития. После просмотра «Движения вверх» запоминается как минимум семь персонажей, которые удались своей харизмой. Если у картины Николая Лебедева был один дуэт, вокруг которой строилась история (Харламов/Тарасов), то теперь есть сюжетные линии, вытягивающие своей остротой интереса. За два с половиной часа (практически) зритель сможет повидать всё, что происходило с ребятами на турнире. И это при том, что Антон Мегердичев не забыл, какое кино он снимает. Баскетбол имеет большое внимание в «Движении вверх», в то время как второстепенные сюжетные линии ждут своей очереди на замене.
Кинокомпания «ТриТэ» ярко зарекомендовала себя (в техническом плане), замечательно отсняв байопик про Валерия Харламова. Хоккейные баталии были сняты по высшему разряду, из-за чего прикопаться к каким-либо деталям было почти невозможно. Баскетбольные матчи ничуть не уступают своим «коллегам». Финальная сцена идёт сорок-сорок-пять минут, держа эффект неожиданности всё своё время. Всем известно, что баскетбол уступает в популярности таким видам спорта, как футбол и хоккей. Но когда события перевешивают градус терпимости, то тут уже не до звездности. Полностью перенесённый матч держит в накал до самого конца, поражая высокой игрой актёров и профессионализмом со стороны операторов. Бешеные скорости не позволяли расслабляться Игорю Гринякину и его команде, постоянно заставляя держать группу в состоянии боевой готовности. Баскетбольные матчи не страдают эффектом тряски камеры, а потому каждый заброс мяча в корзину выглядит красивым и крышесносным. За героями постоянно приходится следить, так как установленный темп не позволяет делать иначе. И если сравнивать две спортивные драмы сейчас, то новая выглядит в разы сильнее. И дело не в том, что это — новизна и нужно признавать это как должное. А потому, что студия Никиты Михалкова учла прошлые ошибки и сделала «Движение вверх» в разы качественней.
Тем не менее, время от времени драма погружается всё дальше в личную жизнь главных героев. Так, например, идёт история о тренере сборной Владимире Кондрашине, который в фильме носит фамилию «Гаранжин». Одной из причин, почему он соглашается стать тренером сборной — возможность вылечить своего сына за границей, который страдает от болезни позвоночника. После этого идёт межнациональная история, когда баскетболисты разной национальности конфликтуют из-за непонимания своего менталитета. Потом и вовсе заносят зрителя в Грузию, на свадьбу родственников игрока сборной. «Движение вверх» не стоит на месте, постоянно предлагая что-то новое. Вот только, не всегда это «что-то» работает. Яркий пример — любовная линия между Александром Беловым и Александрой Овчинниковой. Главная причина слабой постановки — вялость рассказа и медлительность развития истории. История главного тренера тоже стоит где-то рядом, но она хотя бы служит основой истории для продолжения сценария. А вот любовные сцены здесь явно лишние, как и персонаж Марата Башарова. Несомненно, картине был нужен такой герой, но нет. Он вечно пятится, старается что-то сделать только для своей выгоды. Пожалуй, от такого героя фильм можно было огородить.
Вердикт. Без сомнений, «Движение вверх» — замечательное кино, которое можно будет пересматривать десятки раз. Но именно такие картины и нужны, чтобы понять, что в России не могут придумать что-то самостоятельное. «Легенда N17», «Движение вверх» — это фильмы, сценарий которых был построен на событиях прошлых лет. Если оглядываться шире, проблемы со сценарной работой обстоят куда хуже. И очень жаль, что нынешний уровень писательства — это перепись реальных фактов.
И ещё. С финалом тоже не стали перетягивать, окончив кино яркими аплодисментами в адрес Владимира Гаранжина. В такой момент мурашки идут по коже, но это тот случай, когда гордость действительно перевешивает всё остальное.
10 баллов из 10ти!
я помнил по видео фрагментам ту прекрасную победу и мне вдвойне было захватывающе смотреть!
картинка и съёмка очень понравились, игра актёров тоже очень(по ходу фильма не раз возникал вопрос - то ли актёры так реалистично играют баскетболистов, то ли баскетболисты такие актёры)!
позже понял, почему фио главного тренера сборной ссср заменили и почитал несколько высказываний родственников баскетболистов - я скажу так, я уважаю их мнение, но я понимал, что это художественный фильм.
так же, я не увидел пафоса и поливания грязью того времени - я увидел просто спортивную сюжетную линию о событиях 1972 года!
рекомендую фильм!
На мой взгляд режиссер случайно или мастерски (покажет время) передал талантливо неуловимое и важное Советского уклада на уровне равном Гайдаевским, Рязановским и др. и сейчас бессмертных фильмах золотого фонда СССР и России со своим почерком Мастера.
Не нужно быть даже знатоком баскетбола, чтобы понять ВСЁ происходящее на экране, стать настоящим болельщиком и воспитанным патриотом своей страны. Равного этому брильянту - фильма о спорте, достоинстве. не знаю из увиденного нашего кинематографа.
Только здесь меня не тормозил откровенный режиссерский вымысел из увиденного в последние годы, но все равно возмущающий не меньше участников и их близких.
Именно поэтому читаю ЭТУ прекрасную необходимую статью очень благодарна за неё, считаю обязательными подобные заботливые, правдивые, своевременные подсказки журналистов при неутомимой моде на вымысел режиссеров. СПАСИБО!
Поддерживаю хлесткое замечание о написании о легендарных Михалковых с таким же усердным неуёмным и искажающим вымыслом о их семье. Было бы справедливо и им побывать в этой "шкуре", думаю, мода пошла бы на убыль... Лучше бы назвали "3 секунды"
Возрастное ограничение: 6+
Теперь ложка дегтя. Достали дурацкие штампы из советской пропаганды, тянущиеся со времён СССР: гостеприимные и горячие кавказцы, заносчивый литовец, прямой и правдивый русский парень, скромная, наивная и верная девушка - 'спортсменка, комсомолка, красавица'! Затем, лично меня дико раздражает переходящий все последние годы из фильма в фильм 'советский колорит' , абсолютно одинаково показанный во всех картинах (Высоцкий, Оттепель, Фарца и прочих): строгие лица и голоса советских служащих в формах, совещание ответственных работников в кабинетах, повсеместная слежка и давление со стороны 'присматривающих' органов, советские серванты и конторские столы. А главное - их играют одни и те же артисты - пресловутая 'михалковская обойма': Смоляков, Гармаш, Толстаногова и, намозоливший глаза так, что видеть его нету мочи, безусловно талантливый Владимир Машков! Поэтому моя персональная оценка - 7 !
