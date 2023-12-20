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Онегин - трейлер
Киноафиша Трейлеры Онегин. Трейлер

Онегин. Трейлер

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Дата публикации: 29 ноября 2023
Онегин – Евгений Онегин живет на широкую ногу: балы, приемы, театральные премьеры и прочие развлечения, которые может предложить молодому человеку столица. Но светская жизнь давно утомила его, потому известие о болезни живущего в деревни дяди, он воспринимает, как возможность сбежать от опостылевшего света. Он приезжает в деревню, но дядю застает уже мертвым. Впрочем, известие о кончине родственника не сильно расстраивает Евгения. Его финансовые дела весьма печальны, а дядя богат и других наследников кроме Евгения у него нет. Евгений запирается в имении, сторонится соседей, которые очень скоро начинают называть его между собой чудаком. В бесцельном одиночестве он живет до тех пор, пока в соседнем имении не объявляется вернувшийся из-за границы хозяин – юный восторженный не пресыщенный жизнью Ленский…
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nartuhova370 20 декабря 2023, 09:07
Фильм будет по пушкинской карте?
20 декабря 2023, 09:07 Ответить
Женщина Добрая 6 февраля 2024, 13:10
А в каком кинотеатре показывают в Иркутске?
6 февраля 2024, 13:10 Ответить
Кристина Чалдаева 24 февраля 2024, 22:36
Чем смотрели когда выбирали актёров... Это же трешь, очень расстроена, что испортили такую прекрасную картину.

Евгений Онегин - молодой красивый повеса, лет 18-26, тут, как бы, сразу в глаза бросается, что актёр не тот. К концу произведения, Онегин должен вырасти, понять свои оплошности, а тут уже такой зрелый актёр, да и внешности деревенского Ивана.

Татьяна Ларина - молодая, скромная, зелёная ещё девушка, миловидная, лет до 20. Актриса выглядит уже женщиной, которую жизнь знатно помотала. Актриса, играющая Ольгу и то больше подходит на роль Татьяны.

Неужели у нас нет молодых талантливых актёров подходящих? Почему нужно брать такой возрастной состав для юных ролей? Выбрали бы подходящих актёров и молодежь бы с удовольствием окунулась в классику.
Разве не понимает режиссёр, что рейтинг картины, во многом, зависит от внешности актёров.

Даже вот, например, Павел Табаков отлично вписался бы на роль Онегина....
24 февраля 2024, 22:36 Ответить
Киноафиша.инфо 25 февраля 2024, 19:00
в ответ на сообщение Кристина Чалдаева от 24 февраля 2024, 22:36
У каждого свое видение, наверное, режиссер увидел своего Онегина именно таким 😌 Спасибо, что поделились своим мнением!
25 февраля 2024, 19:00 Ответить
elvira23 1 марта 2024, 08:20
Кастинг - трэш! Татьяна Ларина - Лиза Моряк, вы серьёзно?! После роли сутенерши и прочей лабуды? да и в годах она уже для этой роли. Как, впрочем, и Добронравов никак не тянет на аристократа, как его ни ряди в широкий боливар. Нет, нет и нет
1 марта 2024, 08:20 Ответить
Киноафиша.инфо 1 марта 2024, 18:44
в ответ на сообщение elvira23 от 1 марта 2024, 08:20
Такими их увидел режиссер 🤷🏼‍♂️
1 марта 2024, 18:44 Ответить
Рената Серазутдинова 6 марта 2024, 16:22
разве этот фильм не по пушкинской? тогда почему не получается его купить так?.
6 марта 2024, 16:22 Ответить
яна новикова(Молодцова) 7 марта 2024, 11:31
Я уже начинаю сильно жалеть что нет ЦЕНЗУРЫ!!! Что в Мастере и ....Что тут подбор актеров безобразие. Вель невозможно забыть что они играли раньше. НЕ ТРОГАЙТЕ КЛАССИКУ. Если молодежь у нас "тупая" ( есть умные и начитанные) это не значит , что от режиссера типа Я ТАК ВИЖУ может понравиться.
7 марта 2024, 11:31 Ответить
Оксана Любец 7 марта 2024, 11:53
Оценка
На «Онегина» в кино стоит сходить по любому. Во-первых, давно уже не было у нас ничего интересного по Пушкина. Во-вторых, Федор Добронравов и Лиза Моряк – отличная экранная пара. В третьих, это просто красивое и завораживающее кино, которое сейчас у нас снимают не так часто, как хотелось бы.
7 марта 2024, 11:53 Ответить
Ferensy 7 марта 2024, 12:25
в ответ на сообщение Киноафиша.инфо от 25 февраля 2024, 19:00
Ну сесть ни встать... своё видение.
Павел Табаков - отличный был бы Онегин.
7 марта 2024, 12:25 Ответить
kuzminaka1993 7 марта 2024, 13:22
Оценка
Фильм на самом деле интересный. Даже если вы знаете «Евгения Онегина» практически наизусть, я советую посмотреть новый фильм, потому что он является самой красивой экранизацией романа, да еще и с таким крутым актерским составом, как Виктор Добронравов, Лиза Моряк и Владимир Вдовиченков. Не пропускайте!
7 марта 2024, 13:22 Ответить
User 7 марта 2024, 15:19
Оценка
Потому даже смотреть не буду )
7 марта 2024, 15:19 Ответить
jeak1976 7 марта 2024, 19:00
Нормальный, простой, тихий хороший фильм, на Пушкинский шедевр. Сама суть произведения и школьные воспоминания подталкивают посмотреть этот фильм. Никогда не смотрел экранизированного Онегина. Лично я, не пожалел. Да, актёры староваты, но это же кино)))
7 марта 2024, 19:00 Ответить
Юлия Хасанова 7 марта 2024, 21:59
Оценка
Немного страшно было идти на «Онегина», потому что классику поставить достойно очень сложно, но признаю, что Сарик Андреасян смог снять действительно крепкое жанровое кино, которое также способно заинтересовать молодого зрителя. А это круто, когда на классику обращает внимание поколение, которое привыкла видеть в кино только экшен и супергероев.
7 марта 2024, 21:59 Ответить
nastjia1987 7 марта 2024, 22:09
Оценка
Очень интересный фильм !!! Рекомендую к просмотру !!
7 марта 2024, 22:09 Ответить
natalyako733 7 марта 2024, 23:00
Оценка
Для меня \"Онегин\" - время проведенное с удовольствием, повод прочитать ещё раз строки, созданные великим Пушкиным!!!
7 марта 2024, 23:00 Ответить
Владимир Красножён 8 марта 2024, 01:34
Оценка
Унылый фильм с пожилыми, скучными актёрами, которые пытаются изобразить молодёжь. Во второй части уж совсем затянуто, по три минуты показывают одно и то же под дурацкую эпическую музыку. Порубить этот продукт серии на четыре и запустить на телеканале Домашний, тогда пойдёт.
8 марта 2024, 01:34 Ответить
Юлия Снеткова 8 марта 2024, 09:28
Оценка
Превосходный фильм! Смотрится на одном дыхании! Красивая атмосфера, природа, костюмы! Прям перенесли в 19 век!
8 марта 2024, 09:28 Ответить
Vova XXX 8 марта 2024, 11:18
На этот фильм можно смело идти. По крайней мере игра Виктора Добронравова и Лизы Моряк точно достойна того, чтобы на фильм обратили внимание. Также мне очень понравилась тут стилистика «Великого Гэтсби», а также интригующая любовная линия между Онегиным и Татьяной Лариной. Поверьте, кино точно порадует.
8 марта 2024, 11:18 Ответить
Наталья Березова(Паксина) 8 марта 2024, 11:52
Оценка
Очень красивый глубокий фильм. И именно этот актёрский состав хорошо показывает типажи произведения! Очень приятно посмотреть спасибо. Татьяну отлично передаёт Лиза Моряк👏
8 марта 2024, 11:52 Ответить
User 8 марта 2024, 12:28
Оценка
Очень понравилось, красивое кино
8 марта 2024, 12:28 Ответить
User 8 марта 2024, 14:38
Оценка
Хлрошее , красивое кино! Ну и что что главная актриса играла ранее роль сутенерши?! Она актириса вообще то! Роль Татьяны сыграла отлично❤️
8 марта 2024, 14:38 Ответить
Снежана Ипулаева 8 марта 2024, 15:52
Оценка
Здравствуй, сомневающиеся стоит ли посмотреть, судящий по отзывам.
впечатление фильм оставил хороший, но были моменты, которые я хотела бы упомянуть.
Наверное, для начала стоит рассказать о съёмке, и она тут хорошая. Видно, что постановкой и светом занимались знающие люди, глаза не режет, не мылит, весь фильм в теплых тонах, и выдержанном темном свете.
Стоит сказать о актёрах, и тут... Не очень, честно. Я не профессионал, но я в Ленском Владимире вижу фальш, да и внешностью я негодую.
Онегин вышел неплохой, тут мне нечего сказать. Татьяна очень хорошо выглядит👍.
Не знаю, чья идея оставить рассказчика, понимаю, надо скоротать повествование и вместо 10 минутного действия, лучше просто рассказать, но...Ммм, смотрится лишним, чужеродным, так показалось.
Может быть, это со мной что-то не так, но режиссёр будто бы не умеет делать акцент, как бы да, действие за действием, диалог за диалогом, и смотрится это топорно кстати, и это отдаляет, ну, не погружает в фильм,..но вот как будто не хватило, ммм, драмы что ли, будто тускло. Мне так показалось, по крайней мере.
За хорошим оставлю саму картинку и звук, вот с ними нормально вышло.

Стоит ли смотреть? Если Вы на раз хотите глянуть, зная и читая оригинал, то да.
Если вы ожидаете чего-то высшего и невероятного, являясь знающим критиком, то тут на Ваше усмотрение.
Спасибо за внимание, ставлю пять звезд.
8 марта 2024, 15:52 Ответить
User 8 марта 2024, 17:22
Оценка
фильм просто вау. не ожидала такого хорошего качества и крутой актерской игры аж слезу проронила в конце. всем советую!!!
8 марта 2024, 17:22 Ответить
Наталия Колосова 8 марта 2024, 17:51
Оценка
Чудесный Александр Сергеевич Пушкин! Сложно испортить Мастера! Фильм замечательный! Рекомендую.
8 марта 2024, 17:51 Ответить
Ирина Паньшина 8 марта 2024, 20:50
Оценка
Фильм понравился. Рекомендую.
8 марта 2024, 20:50 Ответить
Елена Белая 8 марта 2024, 21:41
Оценка
Отвратительно затянут, идёт 2.5 часа, прогулки по лесам и выходы и из карет можно было сократить вдвое, и фильм вышел бы динамичным, а не безликим
8 марта 2024, 21:41 Ответить
Дмитрий Волков 9 марта 2024, 01:19
Оценка
Потрясающий фильм горжусь за наше кино
9 марта 2024, 01:19 Ответить
maxi.may 9 марта 2024, 01:27
Оценка
Фильм красивый, но очень тоскливый. Актеры по возрасту совсем не подходят на роли. От этого ещё больше накрывает печальная печаль при просмотре. Досмотрела с трудом.
9 марта 2024, 01:27 Ответить
Лена Соколова 9 марта 2024, 09:55
Оценка
Фильм по любому достойный внимания. Мне «Евгений Онегин» знаком но деталей уже не помню, потому по сути раскрыл его для себя по новой именно в этом фильме и мне все понравилось. Начиная от актерского состава и заканчивая операторской работой это то кино, которое достойно просмотра на большом экране.
9 марта 2024, 09:55 Ответить
Диана Колесникова 9 марта 2024, 12:47
Почему так много комментариев на счет актеров, сыграли потрясающе, никакой потасканности нет. Не забывайте, что у Толстого и Каренина в 27 была видавшие виды. Сейчас жизненный цикл увеличен, возрастные рамки сдвинуты. Татьяна производит впечатление утонченной девушки, так как я ее и представляла. Евгений Онегин прекрасен в мимике, своей надменности. Ощущение, что люди просто завидуют актрисе и не знают, как уколоть. Русская природа передана необыкновенно
9 марта 2024, 12:47 Ответить
User 9 марта 2024, 14:40
Оценка
Шикарный фильм!
9 марта 2024, 14:40 Ответить
Инна Жаркова 9 марта 2024, 19:06
Оценка
Фильм понравился! Глубокий смысл, красиво снят!
9 марта 2024, 19:06 Ответить
Маргарита Минтян 9 марта 2024, 19:11
Оценка
Да, актёры староваты, но! Современное прочтение было любовно(простите) бережным по отношению к классике. И с восторгом приняла работу оператора, музыку и интонации Вдовиченко
9 марта 2024, 19:11 Ответить
Киноафиша.инфо 9 марта 2024, 19:19
в ответ на сообщение Маргарита Минтян от 9 марта 2024, 19:11
Рады, что фильм вызвал у вас столько положительных эмоций 😊
9 марта 2024, 19:19 Ответить
Киноафиша.инфо 9 марта 2024, 19:19
в ответ на сообщение User от 9 марта 2024, 14:40
Очень интересно было прочесть ваш отзыв о фильме, спасибо большое ☺️
9 марта 2024, 19:19 Ответить
Людмила Осокина 9 марта 2024, 19:42
Оценка
Фильм снят очень красиво и чувственно, понравился!
9 марта 2024, 19:42 Ответить
Таня Новикова 10 марта 2024, 00:04
Оценка
Фильм мне очень понравился, сначала проскользнул червячок недовольства, что актёры должны бы быть помоложе, но потом это чувство уходит и остаётся блестящая игра. Красивая съемка, красивые виды, никакой пошлости, которую сейчас пихают даже в детские сказки. Классика в чистом виде.
10 марта 2024, 00:04 Ответить
cool.igor-1969 10 марта 2024, 07:25
Оценка
Красивая современная экранизация! На большом экране смотреть - одно удовольствие!
10 марта 2024, 07:25 Ответить
julia-fedotova 10 марта 2024, 09:18
Оценка
Великолепный фильм! Экранизация во многом отражает моё понимание образов героев. Игра актёров на высоком уровне, как всегда! Виктор Добронравов - точное попадание в образ. Пейзажи, имения-красота России! Смотреть всем. Благодарю всех создателей картины за праздник души, за уважительное прикосновение к творчеству А. С. Пушкина!
10 марта 2024, 09:18 Ответить
zhenya.agarkova.77 10 марта 2024, 10:14
Оценка
Вчера ходили на фильм «Евгений Онегин». Отзывы читала разные, кому актеры не подошли по возрасту или внешности, для кого скучно показалось.. Сколько людей, столько и мнений. Лично мне этот фильм очень понравился, можно сказать, что просто потряс меня!!!👏👏👏\
Увидела великое произведение А.С. Пушкина совсем другими глазами! Думаю, что в школе я ещё не понимала этот роман настолько глубоко… Великолепная игра актёров, невероятно красивый живописный фильм, для глаз удовольствие!!! Всё продумано здесь до мелочей, каждый кадр. Очень задевает за душу, смотрится на одном дыхании… Обязательно отправлю дочку на эту премьеру, она должна посмотреть этот фильм, тем более скоро она будет в школе изучать это произведение. Однозначно советую сходить!!!👍👍👍
10 марта 2024, 10:14 Ответить
Вова Романов 10 марта 2024, 11:53
Оценка
На «Онегина» давно хотелось сходить в кино, потому что трейлер понравился и вообще Виктор Добронравов в главной роли заинтриговал. Так вот кино вышло достойным, его интересно смотреть и до конца сохраняется интрига даже при том, что произведение Пушкина известно всем нам.
10 марта 2024, 11:53 Ответить
Ирина Зарубина 10 марта 2024, 13:30
Оценка
Хочется охарактеризовать режиссерскую работу фильма в духе пушкинских памфлетов:
Увлекся пышным антуражем,
Посмев о Пушкине забыть,
С тоской гоня двух зайцев сразу:
Жене и кадру угодить.
10 марта 2024, 13:30 Ответить
Ирина Зарубина 10 марта 2024, 16:47
Оценка
Хочу немного развить свой предыдущий отзыв о режиссерской работе:
Чуть режиссер, но не писатель,
И не историк, не читатель…
В угоду форме суть поправ,
Ваяет классику стремглав.
Увлекся пышным антуражем,
Сумев о Пушкине забыть,
С тоской гоня двух зайцев сразу:
Жене и кадру угодить.
Блистательна игра актеров,
Прекрасен в кадре цвет и звук,
Но только Пушкину не в пору
Расшитый золотом сюртук.
Состарен молодой повеса
И пылкий юноша-поэт,
Татьяна – тетка-матронесса,
С мамашей будто равных лет.
Ни легкости, ни романтизма,
Ни капли правды в фильме нет.
Его увидев, прослезился
И застрелился бы поэт!
10 марта 2024, 16:47 Ответить
zariczkaya.nastya 10 марта 2024, 17:54
Оценка
Экранизация понравилась.Актёры отлично сыграли,а виды-это нечто!!!😍
10 марта 2024, 17:54 Ответить
Алексей Кучин 10 марта 2024, 18:20
Оценка
Спасибо.фильм понравился,актёры супер,получил удовольствие,Браво!!!!
10 марта 2024, 18:20 Ответить
Киноафиша.инфо 10 марта 2024, 18:50
в ответ на сообщение Ирина Зарубина от 10 марта 2024, 16:47
Спасибо за ваш необычный отзыв!
Жаль, что фильм вам не пришелся по душе ☹️
10 марта 2024, 18:50 Ответить
Киноафиша.инфо 10 марта 2024, 18:59
в ответ на сообщение zariczkaya.nastya от 10 марта 2024, 17:54
Рады, что фильм вызвал у вас столько положительных эмоций 😊
10 марта 2024, 18:59 Ответить
Киноафиша.инфо 10 марта 2024, 18:59
в ответ на сообщение Вова Романов от 10 марта 2024, 11:53
Очень интересно было прочесть ваш отзыв о фильме, спасибо большое ☺️
10 марта 2024, 18:59 Ответить
Киноафиша.инфо 10 марта 2024, 18:59
в ответ на сообщение cool.igor-1969 от 10 марта 2024, 07:25
Фильм вас впечатлил и это здорово 😉 Спасибо, что поделились!
10 марта 2024, 18:59 Ответить
Марина Марина 10 марта 2024, 19:15
Оценка
Мне 48 лет, пошла с18-летней дочкой… в зале было много молодежи… для меня староваты актеры.. переживала, что дочь скажет о потраченном времени( как после мастер и Маргариты)… но ей понравилось очень… и актеры кстати( кроме Ленского).. зрители не спешили уходить, даже похлопали…. Второй раз не пойду, но разок сходить рекомендую
10 марта 2024, 19:15 Ответить
Александр Сорокан 10 марта 2024, 19:51
Оценка
Прекрасный фильм! Роль Онегина удалась на 100%. Всем обязательно сходить.
10 марта 2024, 19:51 Ответить
Галя Тетерская 10 марта 2024, 19:53
Оценка
фильм очень понравился, я читала в 9 классе это чудесное произведение, и я думала будет хуже. Поскольку обычно, когда снимают фильмы по произведениям, то выходит плохо, но тут... Слов нет, очень понравился фильм и актёры, особенно Онегин!!! 🥰
10 марта 2024, 19:53 Ответить
Александр Сорокан 10 марта 2024, 20:11
Оценка
Рекомендую
10 марта 2024, 20:11 Ответить
ariadna191 10 марта 2024, 21:49
Оценка
Фильм произвёл очень сильное впечатление!
Игра актёров,, режиссура, работа оператора просто великолепны! Необычное переплетение стихов и пересказ стихов в прозе. Я даже не представляла себе, как это будет красиво.
Работа оператора вызывает отдельный восторг!
."Евгений Онегин" мой самый любимый роман. Очень благодарна создателям фильма за его экранизацию Виктор Добронравов настоящий Онегин!
Порекомендовала всем обязательно посмотреть. Лучше увидеть своими глазами.
10 марта 2024, 21:49 Ответить
Тата С 11 марта 2024, 00:59
Оценка
Пошли на фильм из любопытства, и зря.
Ни кому не советую, не тратьте время и деньги. Через пару месяцев 100% покажут по телеку где-нибудь на ТНТ.
Низкопробная, малобюджетная, скучная и нудная картина. Отвратительная режиссерская работа. Актеров жалко, не в каждом балагане стоит участвовать за деньги, но судя по актерскому составу, этим терять нечего, из молодых дарований явно никто "не подписался" в "этом" участвовать, вот и все объяснение "такой" странной подборке актеров. А жена в роли Татьяны, не потому что ее туда "пропихнули", а потому что больше никто не согласился, да и денежка опять же в семье осталась. Заявленный бюджет в 500мл. или сильно приувеличен, за ради "красного словца", или "нецелево" освоен.
Непроизводит этот фильм никакого положительного впечатления ни визуально ни эмоционально.
11 марта 2024, 00:59 Ответить
Тата С 11 марта 2024, 01:03
в ответ на сообщение Кристина Чалдаева от 24 февраля 2024, 22:36
Оценка
Никто из молодых и уважающих себя актеров не захотел сниматься в "этом", кто захочет в начале карьеры запираться в таком.
И жена там не по блату, а от безысходности похоже.
11 марта 2024, 01:03 Ответить
Татьяна Красноборова 11 марта 2024, 10:21
Оценка
Да...зритель у нас злой и безжалостный) Видимо, привычка во всем искать плохое, а не хорошее неистребима. Ну, каждый самоутверждается , как может).
Я очень рада, что обратились к классике в нашем кино. "Евгений Онегин" - произведение сложное, многоплановое, и попытка перенести его на экран заслуживает большого уважения. Снято с любовью, художники постарались, очень аутентичные декорации, костюмы. Передана драма человеческих отношений, смотришь, вовлекаясь эмоционально! Непривычен медленный темп поначалу, но это только в очень рекомендую!
11 марта 2024, 10:21 Ответить
ariadna191 11 марта 2024, 13:36
в ответ на сообщение Тата С от 11 марта 2024, 01:03
Оценка
Завидуйте молча!
11 марта 2024, 13:36 Ответить
Мерьема Новалич 11 марта 2024, 14:22
Оценка
Немного скучноватый
11 марта 2024, 14:22 Ответить
Андрей Белый 11 марта 2024, 14:23
Оценка
Ну что сказать, армянское непонятное русскому человеку видение шикарной книги. Состав, возраст и внешний вид актеров не поддается никакому внятному пониманию сути происходящего. А режиссер, лучше бы не позорился отвечая на самый популярный комментарий насчет возраста, причем тут твое явно БОЛЬНОЕ и извращенное видение 40 летней любви? Какое отношение оно имеет к данному произведению ???? Походу камеди клаб назначал режиссера, другого логичного объяснения этому просто нет. Если тебе по чьей-то недальновидности доверили такой шедевр, ты должен был изучить от и до все аспекты произведения и хотя бы понять для себя почему они юны, а не престарелы как в данной "фальшивке", но даже это не дошло до данного пассажира поезда: "Онегин из князи в грязи" Про внешний вид и главную героиню вообще ничего говорить не буду, ибо не достойна этого не она(героиня) не они(костюмеры) Сюжета нет от слова совсем просто нудятина. Сталин бы за это в ссылку отправил и данный позор повесил бы режиссеру на шею. Про бюджет отдельное ДЕЛО стоит завести соответствующим органам. Ибо 90% явно ушли по армянским карманам. Тоже впервые наблюдал картину чтоб сначала зал был заполнен на 90% а осталось 30% уже на середине, не удивлюсь что к концу не было никого, ибо мы тоже ушли на середине !!! С такой-то базой можно было реально снять шедевр и с продолжением да и на такие то деньги !!! Но лучше на коленки написать позвать друзей и жену, снять хом видео и попилить кеш... Слышал что многие юные дарования отказывались сниматься в этом позорище теперь понятно почему! А завышенный рейтинг это уже привычное дело после запрета иностранных фильмов, иначе кинотеатры давно бы уже закрылись, даже не смотря на компенсации от государства. Ну как говорится не удивили :((
11 марта 2024, 14:23 Ответить
ariadna191 11 марта 2024, 15:27
в ответ на сообщение User от 7 марта 2024, 15:19
Оценка
Как можно оценить то, что Вы даже смотреть не хотите?!
Типа "Пастернака не читал, но осуждаю"?
11 марта 2024, 15:27 Ответить
Лариса Кузнецова 11 марта 2024, 17:09
Оценка
Прекрасный фильм! Школам надо его показывать в рамках изучения Пушкина. Актеры, кстати, тоже понравились. Если бы взяли на эти роли актеров возраста как у Пушкина, было бы смешно. Потому,что в наше время это ещё дети. Операторская работа хорошая. И вовсе фильм не мрачный, это та самая русская хандра, о которой пишет Пушкин, ею пронизано всё произведение и фильм и это правильно!
11 марта 2024, 17:09 Ответить
Сергей Меркулов 11 марта 2024, 18:02
Оценка
Юрия Лотмана совсем не читали что ли?
11 марта 2024, 18:02 Ответить
ariadna191 11 марта 2024, 18:57
в ответ на сообщение Андрей Белый от 11 марта 2024, 14:23
Оценка
Подтяните русский язык! Срочно!
11 марта 2024, 18:57 Ответить
Андрей Белый 11 марта 2024, 20:32
в ответ на сообщение ariadna191 от 11 марта 2024, 18:57
Оценка
боже упаси
11 марта 2024, 20:32 Ответить
User 11 марта 2024, 21:27
Оценка
Самая лучшая экранизация за последнее время! Отлтчный выбор актерского состава! Смотрела на одном дыхании! Великолепный фильм!!!
11 марта 2024, 21:27 Ответить
Мария Минеева 11 марта 2024, 22:06
Оценка
Пойду второй раз! Отличный фильм! Обожаю наших актёров, снят фильм очень красиво! Шикарный состав актёров, под впечатлением была несколько дней.
11 марта 2024, 22:06 Ответить
r01 12 марта 2024, 09:51
Отличный фильм. Актёры, может, и не молоды, но это никак не влияет на качество фильма. Всё в этом фильме отлично. Побольше бы таких фильмов на наши классические произведения.
12 марта 2024, 09:51 Ответить
olvago 12 марта 2024, 12:32
Оценка
Для меня Онегин - Рейв Файнз...
12 марта 2024, 12:32 Ответить
Svetlana Filippova 12 марта 2024, 14:33
Оценка
Пересмотрела версии 1958 и 1999 годов. Фильм 2024 года мне понравился. И подбор актёров в том числе. У меня вопрос, может быть кто-то обратил внимание на то, что в Татьянином сне на двери лесного домика изображен католический крест, почему?
12 марта 2024, 14:33 Ответить
Dark Side 12 марта 2024, 22:05
Невероятно скучно. Пушкин бы вызвал авторов на дуэль :)
12 марта 2024, 22:05 Ответить
Григорий Лемасов 13 марта 2024, 03:37
в ответ на сообщение Оксана Любец от 7 марта 2024, 11:53
Какой. Федор. Добронравов. Там. Снимался. Виктор. Добронравов. А. Не. Федор. Добронравов
13 марта 2024, 03:37 Ответить
Григорий Лемасов 13 марта 2024, 03:41
в ответ на сообщение elvira23 от 1 марта 2024, 08:20
Полностью. С. Вами. Согласен
13 марта 2024, 03:41 Ответить
Григорий Лемасов 13 марта 2024, 03:44
в ответ на сообщение User от 8 марта 2024, 14:38
Согласен
13 марта 2024, 03:44 Ответить
Григорий Лемасов 13 марта 2024, 03:54
в ответ на сообщение Таня Новикова от 10 марта 2024, 00:04
Это. В. Каких. Детских. Сказках. Пошлость. Показывают
13 марта 2024, 03:54 Ответить
Ольга Перевощикова 13 марта 2024, 09:28
Оценка
Отдохнула душой! Все кто создавали этот фильм очень аккуратно прикоснулись к роману. Актеры подобраны хорошо. В юности,когда я читала "Онегина", у меня не было мысли о возрасте героев,они просто были для меня взрослые люди и представляла их такими как в фильме). Произведение Пушкина и фильм "Онегин" еще раз напоминают нам о том как не упустить свое счастье.
13 марта 2024, 09:28 Ответить
Андрей Сурин 13 марта 2024, 14:24
Оценка
Без предисловий непосредственно о фильме Сарика Андреасяна.
Из плюсов:
- близко к тексту,
- много узнаваемых мест в картине,
- интерьеры, что не оставляют равнодушным,
- очень неплохо разложили произведение на стихи, прозу и картинку.
На этом, пожалуй, и всё

Уверен, первое, что отметил каждый посмотревший и хоть немного знакомый с произведением – возраст главных героев. И можно было бы это отнести к режиссерской задумке (я художник, я так вижу), но цифры на могиле Ленского и слова Онегина о его молодости, как-то говорят не в пользу этой версии.

Не исключаю, что Сарику так запала в душу игра Добронравова в роли молодого Онегина в фильме 2013 года, что он решил не искать ничего нового. Опять же, если Рэйф Файнс («Отель Будапешт», «Чтец», «Госпожа горничная», Волан-де-Морт и др.) снялся в роли Евгения в 34-летнем возрасте (британская версия1999 года «Онегин»), почему это не может сделать наш актер категории 40+? )
На самом деле копий сломано немало в определении возраста главных героев. По тем же сестрам Лариным разброс идет от 12 до 18 лет, но то, что им не в районе 30-ти, как героям экранизации, признают все.
Режиссер объяснил свой выбор тем, что молодые актёры настолько пропитаны инфантильностью, что не в состоянии сыграть своего сверстника Онегина. Не нашел он тех, кто в свои 20 лет (даже при самом огромном таланте) сможет показать «уставшего от жизни молодого мужчину», а снимать кино для подростков не хотел. Однако, зритель постарше, знает эту историю и именно его-то и смутил возраст героев.
Как по мне, так лишь актеры игравшие Прасковью Ларину, Зарецкого, Гильо, да князя "попали" в своих героев.

Взяв, вероятно, из фильма "Турецкий гамбит" идею крупного плана написания письма, авторы зачем-то ушли от оригинала.
Что мешало показать, что Татьяна пишет свое послание по-французски, а звуковой ряд сопроводить, как его и дает А.С.?
А ведь можно было и добавить акцента дочерям четы Лариных. Это соответствовало бы духу времени и еще больше погрузило бы зрителя в произведение.

Сон Татьяны.
Это то, что могло добавить картине динамизма и демонизма. Конечно, у Пушкина сон явно уступает снам Тиля Уленшпигеля, но и там хватает интересных и загадочных тварей.
Более полувека назад подобные сцены снимали ярче и интереснее даже у нас - «Вий» тому подтверждение. В общем, как-то тухленько получилось.

Замена ягоды на яблоки добавила комичности моменту «обучения» Ленского "сельским хитростям управления" :) Ощущение, что снимавшие это, в жизни не видели как идет сбор яблок. Смотреть было забавно.

Многочисленные дворцовые и домашние интерьеры сняты преимущественно против света. Понятно, что сделано это было не случайно, но такой вариант подачи мне показался несколько спорным.

Из разряда не «спорного», а низкопробного – сцена в Одессе. Дешевая декорация моря, белый котелок и одна устрица на столе не особо передали «дух» южного морского города)

Удивило и то, что главный герой, что на охоту, что на прогулку пешую или конную, что на званый ужин – в одном и том же. А в моде-то он разбирался и манеры у него были "что надо".

Странно было видеть, что на балу, где Евгений встречает Татьяну, так мало офицеров. А ведь это Питер, город, в котором расквартировано множество гвардейских полков.

С мужем Татьяны не все понятно и у самого Пушкина. Не стало яснее и после просмотра фильма. То что он князь, вопросов не вызывает, но есть и «намеки» на то, что он генерал. А если это так, то показывать его в гражданском платье, а не в мундире огромная ошибка.
Не мог генерал появиться на людях без эполет.

Ни разу в кадре не мелькнул «красный угол» или хотя бы икона в домашних интерьерах. Возможно, просто это я не заметил.

Но чего точно не было в кадре, так это нательных крестов, хотя открытых дамских шей и плеч в картине более чем достаточно.

Вот как-то так, если кратко)
Смотреть или пропустить - решать не мне.
13 марта 2024, 14:24 Ответить
enn-bkn 13 марта 2024, 15:25
Оценка
Что за двоечники сняли кино? В титрах - "мИсье", о великий русский язык! Поэмы почти нет - это же надо придумать все кино на современном разговорном - как дешево... возраст актеров - режиссер в курсе, интересно, сколько лет было героям? Явно не 40... а в саду Лариных цветут гортензии метельчатые - их как раз вывели в 2000 годах. Вот смеху! Интерьерчик... и как одели девочек - отдельная тема. Костюмеры отличились - эпохи почти нет. Про прически - тоже лучше молчать. Фестиваль двоечников...
13 марта 2024, 15:25 Ответить
Раиса Белолюбская 13 марта 2024, 18:10
Оценка
С интересом смотрела фильм! Ноо! О чем думал режиссёр, когда подбирал актёров? Режет глаза несоответствие возраста героев и возраст актеров. Это и портит всё впечетление о фильме.
13 марта 2024, 18:10 Ответить
Лариса Лукина 13 марта 2024, 20:00
Оценка
А мне понравился фильм! Очень красивый, и актеры, ну и что, что немолоды, и игра хорошая, и картины природы, и ничего не затянуто, раньше жизнь так и проходила размеренно и спокойно, тем более в сельской местности, и музыка красивая. Как можно такую музыку назвать дурацкой?
13 марта 2024, 20:00 Ответить
User 14 марта 2024, 11:52
Оценка
Хороший фильм, но все таки заменять слова в стихах пушкина не стоило. И перепутать княгиню с княжной тоже не дело. А в остальном прекрасный фильм, особенно кто пушкина не читал.
14 марта 2024, 11:52 Ответить
Киноафиша.инфо 14 марта 2024, 19:00
в ответ на сообщение User от 14 марта 2024, 11:52
Рады, что фильм вызвал у вас столько положительных эмоций 😊
14 марта 2024, 19:00 Ответить
Киноафиша.инфо 14 марта 2024, 19:00
в ответ на сообщение Лариса Лукина от 13 марта 2024, 20:00
Очень интересно было прочесть ваш отзыв о фильме, спасибо большое ☺️
14 марта 2024, 19:00 Ответить
Киноафиша.инфо 14 марта 2024, 19:01
в ответ на сообщение enn-bkn от 13 марта 2024, 15:25
Спасибо за ваше мнение! Расскажите, было ли в фильме то, что вам всё-таки пришлось по душе? 🤔
14 марта 2024, 19:01 Ответить
Олеся Александрова 15 марта 2024, 11:45
Оценка
Фильм очень понравился! Посмотрела бы ещё раз. Красивые пейзажи, красивые костюмы, великолепная архитектура тех времен. Актёры сыграли профессионально!!!
15 марта 2024, 11:45 Ответить
Паша Буньков 15 марта 2024, 15:51
Оценка
Как по мне очень хорошо получился фильм но в некоторых моментах скучновато
15 марта 2024, 15:51 Ответить
Куки Шерлок 15 марта 2024, 16:00
Оценка
Фильям хороший. Но есть некоторые моменты волнительные, во сновном мне понравился фильм.
15 марта 2024, 16:00 Ответить
Кристина Модина 15 марта 2024, 16:33
Очень понравился фильм советую
15 марта 2024, 16:33 Ответить
dimancik131 15 марта 2024, 16:43
Оценка
Как по мне фильм так себе моментами не понятно ничего
15 марта 2024, 16:43 Ответить
Данил Пономарев 15 марта 2024, 17:50
Оценка
имба фильм но на самом интересном оборвался(((
15 марта 2024, 17:50 Ответить
Нурона Хидоятова 15 марта 2024, 18:06
Оценка
Фильм хороший мне понравился
15 марта 2024, 18:06 Ответить
Артём Стонисланд 15 марта 2024, 18:13
Оценка
лучший фильм по такой теме. Актёры знакомые, и не молодые но это никак не влияет на качество фильма.
15 марта 2024, 18:13 Ответить
Саша Макаренко 15 марта 2024, 18:52
Оценка
Лутший филь в моей жизни спасибо кто снял его
15 марта 2024, 18:52 Ответить
Григорий Попов 15 марта 2024, 18:52
Оценка
Фильм хороший, советую
15 марта 2024, 18:52 Ответить
Киноафиша.инфо 15 марта 2024, 18:54
в ответ на сообщение Данил Пономарев от 15 марта 2024, 17:50
Быть может авторы нашли тайный сиквел романа и снимут продолжение?🤔
15 марта 2024, 18:54 Ответить
Киноафиша.инфо 15 марта 2024, 18:55
в ответ на сообщение Григорий Попов от 15 марта 2024, 18:52
Рады, что фильм вызвал у вас столько положительных эмоций 😊
15 марта 2024, 18:55 Ответить
Киноафиша.инфо 15 марта 2024, 18:55
в ответ на сообщение Олеся Александрова от 15 марта 2024, 11:45
Очень интересно было прочесть ваш отзыв о фильме, спасибо большое ☺️
15 марта 2024, 18:55 Ответить
Evgeniy Akulov 16 марта 2024, 01:52
Оценка
Неудачно подобраны герои. Сцена была бы насыщеней и более раскрытой , за счет более молодых актеров( сугубо личное мнение)
16 марта 2024, 01:52 Ответить
Анжелика Семизорова 16 марта 2024, 06:21
Оценка
Мне понравился фильм, 2.40ч. времени не заметила. Все по оригиналу, атмосфера очень хорошо показана. Если не обращать внимание на возраст главных актёров, все остальное отлично. Наши наконец научились снимать качественное кино. Мне очень понравился. Поэтому рекомендую сходить и посмотреть самим, я посмотрела отзыва по фильму мастер и Маргарита, и не пошла, а я очень люблю и книгу и сериал. Но меня переубедили, и сходила, мне и этот фильм зашел, другая интерпретация, но сам фильм стоит посмотреть.
16 марта 2024, 06:21 Ответить
Виктория Гасилова 16 марта 2024, 09:55
Оценка
Фильм мне очень понравился. \
Восторг🙂
16 марта 2024, 09:55 Ответить
Kubika Publika 16 марта 2024, 10:58
Очередной трэш из РФ киноиндустрии
16 марта 2024, 10:58 Ответить
Севда Алиева 16 марта 2024, 15:49
Оценка
Фильм понравился настолько, словно я была там, с ними, была свидетелем происходящего.
16 марта 2024, 15:49 Ответить
elvinochkina 16 марта 2024, 17:43
в ответ на сообщение elvira23 от 1 марта 2024, 08:20
Если бы вы видели Добронравова в роли Онегина в театре им. Вахтангова, я совершенно убеждена,что вы бы изменили свое мнение. Боливар,трость,пальто ему идут больше,чем самому Онегину. Он гениально играет скуку и одержимость , и безнадежность , иду смотреть только потому что другим Онегина не представляю.
16 марта 2024, 17:43 Ответить
psheni4niyolezhka 17 марта 2024, 01:09
Оценка
Русская классика, однако, очень скучная!
17 марта 2024, 01:09 Ответить
Ольга Якина 17 марта 2024, 10:55
Оценка
Очень прикольный фильм, сейчас еду смотреть его второй раз.
17 марта 2024, 10:55 Ответить
User 17 марта 2024, 15:26
Оценка
Фильм понравился, шикарно подобрали актеров, именно такими они и представлялись. Получила удовольствие.
17 марта 2024, 15:26 Ответить
Максим Афинский 17 марта 2024, 18:03
Оценка
фильм классный
17 марта 2024, 18:03 Ответить
ltanushav 17 марта 2024, 20:17
Оценка
Ходили в кино всей семьёй, мужу было скучно, но мне и дочери (12 лет) очень понравился! Актёры великолепно передали всю глубину чувств, весь смысл. Добронравов сыграл превосходно!
17 марта 2024, 20:17 Ответить
Leonid Kosteckii 17 марта 2024, 22:34
Оценка
Супер нудный фильм
17 марта 2024, 22:34 Ответить
Leonid Kosteckii 17 марта 2024, 22:35
в ответ на сообщение enn-bkn от 13 марта 2024, 15:25
Оценка
Согл
17 марта 2024, 22:35 Ответить
Александр Тот 17 марта 2024, 23:59
Оценка
я конечно фильм высмотрел и даже не уснул, но какой же он всетаки душный,
минут на тридцать бы покороче...
17 марта 2024, 23:59 Ответить
nvti73 18 марта 2024, 00:37
Оценка
Фильм красивый, актёрская игра тоже порадовала. Возраст актёров не смутил, т. к. я всегда представляла героев постарше. Для меня фильм нудноват, но это личное мнение.
18 марта 2024, 00:37 Ответить
kiro.natalia2010 18 марта 2024, 03:07
Оценка
Фильм неоднозначный. Но актёрский состав ужасен. У нас в кинематографе не осталось аристократических лиц, манер, поведенияи проч. Все тужатся изобразить что-то похожее на дворянство, но бесполезно.
Конечно, очень затянуто, неинтересно, но за бережное отношение к Пушкину авторам спасибо. Бюджет был бедненький, даже на военный мундир не хватило. Очень все скромно, нет блестящего Пушкинского века.
18 марта 2024, 03:07 Ответить
Александра Коробейникова 18 марта 2024, 09:07
Оценка
Отличный фильм, просто бомба пушка, это лучший фильм в моей жизни, просто вау, кинозал тоже супер! Классный сюжет, качество хорошее
18 марта 2024, 09:07 Ответить
Дана Каханова 18 марта 2024, 10:21
Фильм мне очень понравился. Интересно и увлекательно, очень понравились больше и платья. Узнала нового об Онегина.
18 марта 2024, 10:21 Ответить
marinamakurova 18 марта 2024, 11:27
Оценка
Ожидала большего. Прекрасная природа, дворцы и особняки. Красивы костюмы. Понравилась музыка. А вот игра актеров и состав совершенно не понравился. Онегин староват, Ленский тяжеловат по темпераменту и скучноват. Татьяна одинаково играла молоденькую девушку и замужнюю светскую даму. Ведущий не понравился, читал текст Пушкина без души. И в целом фильму не хватало эмоциональности. Все актеры как-то бездушны и скупы на эмоции. Осталось чувство неудовлетворенности.
18 марта 2024, 11:27 Ответить
Куки Шерлок 18 марта 2024, 11:45
Оценка
Фильм классный, мне понравилось кинозал класс.
18 марта 2024, 11:45 Ответить
byhottabych19 18 марта 2024, 14:17
Оценка
Актёры не понравились. Не воспринимается, когда сорокалетние должны играть восемнадцатилетних. Их историю буд-то до конца не раскрыли. Слишком много затянутых сцен, которые не стоят той продолжительности времени.
18 марта 2024, 14:17 Ответить
Лариса Зритель 18 марта 2024, 16:22
Оценка
Очень и очень неплохое кино,добросовестно и добротно сделано,а работа оператора-это что то!давно не видела такой прелести!Актееры на главные роли-да,староваты,но искупает хорошая игра.И,конечно,подзатянули. фильм Вполне мог быть на пол-часа короче.И актерам надо больше работать над дикцией,но это беда современного кинематографа.Обднозначно,рекомендую.
18 марта 2024, 16:22 Ответить
Светлана Гришина 18 марта 2024, 22:08
Оценка
Шикарный фильм, очень понравился!
Советую всем посмотреть.
18 марта 2024, 22:08 Ответить
Алексей Ильин 19 марта 2024, 08:05
Оценка
Новый взгляд,на шедевр Пушкина, сожалею, но опять не то прочтение для своих вистов, костюмное кино.
19 марта 2024, 08:05 Ответить
Алексей Ильин 19 марта 2024, 08:06
Оценка
3 не более
19 марта 2024, 08:06 Ответить
Стас Малчанов 19 марта 2024, 10:59
Оценка
Офигенный фильм
19 марта 2024, 10:59 Ответить
ekaterinaduomina16 19 марта 2024, 16:01
Оценка
Не плохой фильм, местами скучноват, но в целом смотреть можно. Не все актёры подходят на свои роли.
19 марта 2024, 16:01 Ответить
Марина Дрогичинская 19 марта 2024, 17:25
Оценка
Прекрасный фильм. Обязательно надо посмотреть. Игра актеров выше всяких похвал, прекрасные пейзажи узнаваемые места, умные диалоги - все сложилось. Смотрела все экранизации - английскую, оперную версию, это лучшая. Отдельное спасибо режиссеру за бесконечно нежное отношение к первоисточнику и за любовь.
19 марта 2024, 17:25 Ответить
НАТАЛИЯ Токарева 19 марта 2024, 19:20
Оценка
Начну с главного героя- Онегина: Добронравов не Онегин, а в лучшем случае, его кучер! Чего стоит только цилиндр набекрень! Где порода, где аристократ? Онегин- это Янковский, Филатов...Татьяне четко сорок! Ленский- недалеко ушел ! Костюмы наводят на мысль о секонд-хенде, Во всем фальш и фарс,ощущение нищего бюджета фильма. Понравился Вдовиченков, он действительно хорошо читает Пушкина. Режиссер явно не догоняет, кто такой Пушкин для русских!
19 марта 2024, 19:20 Ответить
firsov04 19 марта 2024, 19:21
Оценка
Отличная картина!
На одном дыхании. Такого качества игры и сюжета, крайне редко встретишь! Однозначно рекомендую!
19 марта 2024, 19:21 Ответить
НАТАЛИЯ Токарева 19 марта 2024, 19:27
в ответ на сообщение Саша Макаренко от 15 марта 2024, 18:52
Оценка
Учи русский, двоечник! То же мне, комментатор!
19 марта 2024, 19:27 Ответить
НАТАЛИЯ Токарева 19 марта 2024, 19:32
в ответ на сообщение Ирина Зарубина от 10 марта 2024, 16:47
Оценка
Лучше не скажешь!
19 марта 2024, 19:32 Ответить
User 20 марта 2024, 02:41
Оценка
Прекрасный фильм, честно признаться, не ожидала.
20 марта 2024, 02:41 Ответить
Киноафиша.инфо 20 марта 2024, 19:29
в ответ на сообщение User от 20 марта 2024, 02:41
Здорово, что фильм произвёл на вас такое впечатление! 😉
20 марта 2024, 19:29 Ответить
Татьяна Белозёр 20 марта 2024, 21:20
Оценка
Превосходная картина. Работа Добронравова выше всяких похвал. Фильм красивый -каждый кадр взвешен и идеален. Браво!
20 марта 2024, 21:20 Ответить
Тимур Кузьминых 21 марта 2024, 07:41
Оценка
Рекомендую к просмотру

Хорошая подача, отдельное спасибо за авторские отступления
21 марта 2024, 07:41 Ответить
Светлана Зобова 21 марта 2024, 19:15
Оценка
Спасибо огромное. Сходила с сыном 9-классником, как раз неделю назад проходили это произведения. Конечно, современной молодежи скучновато, но тем не менее... Очень понравился фильм. Бесподобные актеры! Виктор Добронравов хорош, Татьяна великолепна. Ради хорошей русской речи нужно идти.
21 марта 2024, 19:15 Ответить
smi-polshakova 22 марта 2024, 08:08
Фильм доставил полное эстетическое удовольствие! Легко, красиво, романтично!Спасибо режиссеру и актерам за работу и возможность на несколько часов побыть в атмосфере «о времена, о нравы». \
Люди, будьте добрее и всё вокруг будет казаться прекрасным!
22 марта 2024, 08:08 Ответить
Mas Sus 24 марта 2024, 19:51
Оценка
Восхищение и только!Фильму удалось передать самые сложные чувства в подробности!Мне очень понравилось.Очень трогательно,завораживающе и красиво.Спасибо создателям фильма!Вы очень постарались!Благодарю!
24 марта 2024, 19:51 Ответить
Андрей Стульбо 24 марта 2024, 22:08
Оценка
Замечательный фильм, красивейшие роли. Виктор Добронравов , молодец! Так хорошо сыграть роль Онегина, как он вряд ли бы кто сможет. Таким актёрам как Виктор Добронравов, Елизавета Моряк, Алена Хмельницкая Александр Яцко и Владимир Вдовиченков им низкий поклон браво👏👏👏👏👏. Экранизация великого поэта Александра Сергеевича Пушкина получилась фантастически идеально.
24 марта 2024, 22:08 Ответить
colorful.li 26 марта 2024, 14:14
Оценка
Потрясающий, атмосферный фильм! Красивейшие съёмки, игра актеров на высшем уровне! Получила эмоций от просмотра в разы больше, чем ожидала! Восторг и браво!
26 марта 2024, 14:14 Ответить
nadezhdasoloveva7 28 марта 2024, 22:55
Оценка
Хороший фильм.
28 марта 2024, 22:55 Ответить
Валентина Казакова 29 марта 2024, 11:38
в ответ на сообщение Елена Белая от 8 марта 2024, 21:41
Привыкшие к просмотру тик-тока не видят смысла ни в пейзаже, ни в прогулках... О времена.... О нравы...
29 марта 2024, 11:38 Ответить
User 30 марта 2024, 16:06
Оценка
Подбор актеров не лучший, сам фильм отличный.\
30 марта 2024, 16:06 Ответить
stmv1979 31 марта 2024, 10:13
Оценка
Бесподобный фильм!
31 марта 2024, 10:13 Ответить
stmv1979 31 марта 2024, 10:13
Оценка
Бесподобный фильм
31 марта 2024, 10:13 Ответить
Мирослава Вольнова 31 марта 2024, 22:02
Оценка
Самое первое, что не зашло, это Добронравов на роль Онегина. Ну, классный он актёр, но старый для этой роли. Татьяна не вызвала такого диссонанса. Справилась с ролью хорошо. Фильм можно было сделать покороче, длинноват он. По картинке - отлично.
31 марта 2024, 22:02 Ответить
Вера Деткина 1 апреля 2024, 13:48
Оценка
Эстетика 10 из 10\
Глубина мысли 10 из 10\
Чувственность 10 из 10 мы в полном восторге!!!!.костюмы,музыка,актеры,антураж,красивейшая природа нашей необьятной РОССИИ!!!
1 апреля 2024, 13:48 Ответить
sokol.91 2 апреля 2024, 22:11
Оценка
Хороший русский фильм! Хорошая актерская игра. 2,5 часа проходят не заметно!
2 апреля 2024, 22:11 Ответить
Инна Вертикова 5 апреля 2024, 13:48
Оценка
Обожаю Евгения Онегина . Смотрела фильм с большим удовольствием: прекрасная игра актеров , снято не стандартно , по новому . Получила прекрасные эмоции . Рекомендую к просмотру, не пожалеете.
5 апреля 2024, 13:48 Ответить
Константин Константин 6 апреля 2024, 16:28
Оценка
Зритель приносит с собой в зал лишние запятые и скомканные фразы в коде своего мнения о мире, фильм восстанавливает дыхание культурного кода русского человека и образа Пушкина и ,сопереживая за нас,потомков,восстанавливает чистоту дыхания твоего мнения . Почувствуй дыхание Пушкина,посмотри.
6 апреля 2024, 16:28 Ответить
6452653 7 апреля 2024, 13:30
Оценка
Если бы Пушкин был армянином, то режиссёр бы долго не прожил после выхода на экраны этого "шедевра".
7 апреля 2024, 13:30 Ответить
Ольга Лобанова 7 апреля 2024, 17:48
в ответ на сообщение яна новикова(Молодцова) от 7 марта 2024, 11:31
Согласна. Классику в советские годы давали снимать зрелым режиссерам, которые относились к ней, как к святыне.
Режиссеры сегодня однодневные и не глубокие в основном. Подбор актеров не соответствует сюжету, ни по форме (внешности), ни по содержанию (игра слаба).
7 апреля 2024, 17:48 Ответить
Ольга Лобанова 7 апреля 2024, 18:21
в ответ на сообщение Александра Коробейникова от 18 марта 2024, 09:07
Пушка … когда на классику пишут такие отзывы , это отражение скудности поколения на выражение своих эмоций. Вы хотя бы роман почитайте, чтобы свой скудный словарь пополнить
7 апреля 2024, 18:21 Ответить
6452653 7 апреля 2024, 18:55
Оценка
Про тех кому это понравилось, можно перефразировать слова Пушкина: " вы все учились понемногу, чему нибудь и как нибудь..."
7 апреля 2024, 18:55 Ответить
Целестина Горская 15 апреля 2024, 06:18
Оценка
Тот редкий случай, когда трейлер лучше, чем фильм (обычно наоборот); не оправдал ожиданий.
15 апреля 2024, 06:18 Ответить
belayevasv 15 апреля 2024, 13:11
Оценка
Фильм отличный, однозначно рекомендую к просмотру.
15 апреля 2024, 13:11 Ответить
Олеся Болгова 25 апреля 2024, 16:16
Оценка
Какой же великолепный фильм!
Картинка, музыка на высоте!
Актерская игра главных героев выше всяких похвал!
25 апреля 2024, 16:16 Ответить
Наталья Дубровская 2 мая 2024, 18:26
Онегин😍
Моя Венера трепещет от восторга...

Шедеврально!

Великолепно подобраны актёры,невероятная красота России-матушки,красивейшее убранство русского быта,завораживающая игра света и конечно же бессмертное произведение,вышедшее из под пера гениального поэта.Хоть и прочитано иначе,но от этого не стало хуже.
Вся палитра эмоций в одном романе...
После посещения кинотеатра не могу отказать себе в удовольствии и прочесть в сотый раз.

Если вы ещё не посмотрели этот шикарный фильм,то очень рекомендую успеть насладиться.
2 мая 2024, 18:26 Ответить
Ольга Куприна 5 мая 2024, 20:21
в ответ на сообщение Кристина Чалдаева от 24 февраля 2024, 22:36
Лиза моряк 1995 года рождения, куда еще моложе???
5 мая 2024, 20:21 Ответить
Вадим Писаревский 6 мая 2024, 22:56
Оценка
Только сегодня были. Прекрасный фильм, визуально очень красивый, очень, интерсные ракурсы камеры, уместное использование спец-эффектов, атмосферный звуковой ряд. Про сюжет и говорить не стоит - это классика, дамы и господа. Касательно нытья что мол актеры старые - учитесь читать между строк: если нытье от одного отзыва к другому одно и то же, про старых актеров, то больше придраться не к чему ))
6 мая 2024, 22:56 Ответить
rozova.s 7 мая 2024, 22:17
Оценка
Потрясающий фильм. Огромная благодарность продюсерам, режиссёру,оператору и всем актёрам за этот невероятно красивый, чувственный и глубокий фильм...отличные актёры,богатые красивые костюмы, декорации и масштабные съёмки...давно не получали такого удовольствия от просмотра фильма...2.5 часа пролетели на одном дыхании и приятное впечатление длится уже несколько дней. Хочется опять пересматривать картину... ждем других экранизаций...
7 мая 2024, 22:17 Ответить
Алина Строчилова 20 мая 2024, 22:00
в ответ на сообщение User от 7 марта 2024, 15:19
Оценка
Не стоит портить отзывы!!!! А фильм шикарный ! Ходила со своей старшей сестрой ребята ну это просто благо лежишь на кресле и ешь попкорн и запиваешь соком вобщем ! Фильм классный, интересные и захватывающие моменты, интересно будет смотреть всем абсолютно всем! Советую стааль заслуженные 5 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
20 мая 2024, 22:00 Ответить
Алина Строчилова 20 мая 2024, 22:01
Оценка
А фильм шикарный ! Ходила со своей старшей сестрой ребята ну это просто благо лежишь на кресле и ешь попкорн и запиваешь соком вобщем ! Фильм классный, интересные и захватывающие моменты, интересно будет смотреть всем абсолютно всем! Советую ставлю заслуженные 10 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
20 мая 2024, 22:01 Ответить
Марина Марина 21 мая 2024, 13:03
в ответ на сообщение Кристина Чалдаева от 24 февраля 2024, 22:36
Оценка
Раньше все выглядели старше своих лет. как по мне. Онегин статный.статусный.умный. "породистый". с глубоким взглядом. но точно не деревенский Иван. Татьяна тоже идеально подошла. как вы написали чтоактрисса сыгравшая Ольгу подошла бы. то нет. не подошла бы. характер внешности другой.
21 мая 2024, 13:03 Ответить
kaetana-ro 29 мая 2024, 17:04
Оценка
Удивили. Классика без пошлости и осовременивания.
29 мая 2024, 17:04 Ответить
Киноафиша.инфо 29 мая 2024, 18:26
в ответ на сообщение kaetana-ro от 29 мая 2024, 17:04
Очень интересно было прочесть ваш отзыв о фильме, спасибо большое ☺️
29 мая 2024, 18:26 Ответить
derg-s 9 июня 2024, 17:21
Оценка
Великолепная работа, давно не видел отечественных картин такого высокого качества, хотя и не без огрехов (немного хромает кастинг, но если не заострять на этом внимания, то это и не бросается в глаза).
Не представляю, как можно снять картину по произведению в стихах (это просто безумно сложно), но режиссер нашел идеальный прием с использованием музыкального сопровождения.
Музыкальная тема просто завораживает, непонятно, что в картине важнее, то ли фильм снимался на музыку, то ли музыка создана специально для фильма, ощущение, что присутствуешь на концерте классической музыки в исполнении симфонического оркестра.
Можно просто закрыть глаза, опустить слова, и все равно музыка будет держать тебя в напряжении, она не прерывается ни на секунду, только просто приглушается, когда герои произносят свои реплики. А такую музыку кромсать нельзя, поэтому и возникает ощущение, что фильм затянут.
А самое главное - это сугубо русская картина по чисто русскому произведению, и в ней все пропитано русским духом, и это не может не радовать, а то взяли в привычку переиначивать на западный манер.
9 июня 2024, 17:21 Ответить
Ирина Елтышева 23 июля 2024, 23:39
Оценка
Я обожаю классику, Евгений Онегин, один из моих любимых романов. Классика это не экшн! Зачем столько негатива? Кому скучно, включите другой жанр. Фильм прекрасен, как во времена Пушкина побывала. Кто то пишет, возраст актеров, не осуждаю, но этот образ мне очень понравился. Вдовиченков нормально прочитал, это лучше когда переигрывают в надрыв. Добронравов - 5+. Шикарное музыкальное сопровождение.
23 июля 2024, 23:39 Ответить
Анжела Макеева 30 сентября 2024, 13:15
Оценка
Мне очень понравился. Неспешное повествование, чудесная природа. Очень хорошие актёры. Виктор Добронравов прекрасно справился. В его исполнении я Онегина увидела). Пишут про возраст. В то время 20 лет - безнадёжная старая дева, впереди только монастырь. Глубины внутреннего мира Татьяны у современных её ровесниц нет. Онегину 27 по тексту, но по внутреннему состоянию он как раз - нынешние 40-летние. Очень красивый фильм. И божественной красоты музыка.
30 сентября 2024, 13:15 Ответить
Вадим Джан 27 октября 2024, 20:34
в ответ на сообщение Оксана Любец от 7 марта 2024, 11:53
Оценка
"стоит сходить по любому" да? изуродовали бессмертное произведение , жалкое зрелище,куда смотрит Минкульт, почему такие фильмы вообще разрешают показывать, бездарный режиссёр решил снять свою не молоденькую жену , со стареющим другом, на фоне которого жена будет выглядеть чуть лучше, и самое главное , это роман в стихах, ...... у вас все порядке с реальностью?
27 октября 2024, 20:34 Ответить
саша змеелов 26 марта 2025, 02:24
Оценка
"Гениальный" перевод ВЕЛИКОЙ поэзии на примитивную прозу! А.С. Пушкин сам указал возраст Тани , когда она писала письмо Онегину: отсюда и её порывистость, и нежелание сдерживать чувства: ей было 13 (!) лет! Женщина, уже внешне тусклая, исполняющая роль Тани, вот-вот отметит 35-летие! Онегин не лучше. И играет плохо, и старше задуманных Пушкиным, лет на 20. Ленский... Ему с "ветренной Ольгой (автор не называет это слово, но "д...ра" в ней лезет изо всех щелей!) должно быть не больше 17 лет. А мы видим прапорщика Россгвардии лет 30. Этот фильм надо запрещать к показу!
26 марта 2025, 02:24 Ответить
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