Онегин
– Евгений Онегин живет на широкую ногу: балы, приемы, театральные премьеры и прочие развлечения, которые может предложить молодому человеку столица. Но светская жизнь давно утомила его, потому известие о болезни живущего в деревни дяди, он воспринимает, как возможность сбежать от опостылевшего света. Он приезжает в деревню, но дядю застает уже мертвым. Впрочем, известие о кончине родственника не сильно расстраивает Евгения. Его финансовые дела весьма печальны, а дядя богат и других наследников кроме Евгения у него нет. Евгений запирается в имении, сторонится соседей, которые очень скоро начинают называть его между собой чудаком. В бесцельном одиночестве он живет до тех пор, пока в соседнем имении не объявляется вернувшийся из-за границы хозяин – юный восторженный не пресыщенный жизнью Ленский…
Евгений Онегин - молодой красивый повеса, лет 18-26, тут, как бы, сразу в глаза бросается, что актёр не тот. К концу произведения, Онегин должен вырасти, понять свои оплошности, а тут уже такой зрелый актёр, да и внешности деревенского Ивана.
Татьяна Ларина - молодая, скромная, зелёная ещё девушка, миловидная, лет до 20. Актриса выглядит уже женщиной, которую жизнь знатно помотала. Актриса, играющая Ольгу и то больше подходит на роль Татьяны.
Неужели у нас нет молодых талантливых актёров подходящих? Почему нужно брать такой возрастной состав для юных ролей? Выбрали бы подходящих актёров и молодежь бы с удовольствием окунулась в классику.
Разве не понимает режиссёр, что рейтинг картины, во многом, зависит от внешности актёров.
Даже вот, например, Павел Табаков отлично вписался бы на роль Онегина....
Павел Табаков - отличный был бы Онегин.
впечатление фильм оставил хороший, но были моменты, которые я хотела бы упомянуть.
Наверное, для начала стоит рассказать о съёмке, и она тут хорошая. Видно, что постановкой и светом занимались знающие люди, глаза не режет, не мылит, весь фильм в теплых тонах, и выдержанном темном свете.
Стоит сказать о актёрах, и тут... Не очень, честно. Я не профессионал, но я в Ленском Владимире вижу фальш, да и внешностью я негодую.
Онегин вышел неплохой, тут мне нечего сказать. Татьяна очень хорошо выглядит👍.
Не знаю, чья идея оставить рассказчика, понимаю, надо скоротать повествование и вместо 10 минутного действия, лучше просто рассказать, но...Ммм, смотрится лишним, чужеродным, так показалось.
Может быть, это со мной что-то не так, но режиссёр будто бы не умеет делать акцент, как бы да, действие за действием, диалог за диалогом, и смотрится это топорно кстати, и это отдаляет, ну, не погружает в фильм,..но вот как будто не хватило, ммм, драмы что ли, будто тускло. Мне так показалось, по крайней мере.
За хорошим оставлю саму картинку и звук, вот с ними нормально вышло.
Стоит ли смотреть? Если Вы на раз хотите глянуть, зная и читая оригинал, то да.
Если вы ожидаете чего-то высшего и невероятного, являясь знающим критиком, то тут на Ваше усмотрение.
Спасибо за внимание, ставлю пять звезд.
Увидела великое произведение А.С. Пушкина совсем другими глазами! Думаю, что в школе я ещё не понимала этот роман настолько глубоко… Великолепная игра актёров, невероятно красивый живописный фильм, для глаз удовольствие!!! Всё продумано здесь до мелочей, каждый кадр. Очень задевает за душу, смотрится на одном дыхании… Обязательно отправлю дочку на эту премьеру, она должна посмотреть этот фильм, тем более скоро она будет в школе изучать это произведение. Однозначно советую сходить!!!👍👍👍
Увлекся пышным антуражем,
Посмев о Пушкине забыть,
С тоской гоня двух зайцев сразу:
Жене и кадру угодить.
Чуть режиссер, но не писатель,
И не историк, не читатель…
В угоду форме суть поправ,
Ваяет классику стремглав.
Увлекся пышным антуражем,
Сумев о Пушкине забыть,
С тоской гоня двух зайцев сразу:
Жене и кадру угодить.
Блистательна игра актеров,
Прекрасен в кадре цвет и звук,
Но только Пушкину не в пору
Расшитый золотом сюртук.
Состарен молодой повеса
И пылкий юноша-поэт,
Татьяна – тетка-матронесса,
С мамашей будто равных лет.
Ни легкости, ни романтизма,
Ни капли правды в фильме нет.
Его увидев, прослезился
И застрелился бы поэт!
Жаль, что фильм вам не пришелся по душе ☹️
Игра актёров,, режиссура, работа оператора просто великолепны! Необычное переплетение стихов и пересказ стихов в прозе. Я даже не представляла себе, как это будет красиво.
Работа оператора вызывает отдельный восторг!
."Евгений Онегин" мой самый любимый роман. Очень благодарна создателям фильма за его экранизацию Виктор Добронравов настоящий Онегин!
Порекомендовала всем обязательно посмотреть. Лучше увидеть своими глазами.
Ни кому не советую, не тратьте время и деньги. Через пару месяцев 100% покажут по телеку где-нибудь на ТНТ.
Низкопробная, малобюджетная, скучная и нудная картина. Отвратительная режиссерская работа. Актеров жалко, не в каждом балагане стоит участвовать за деньги, но судя по актерскому составу, этим терять нечего, из молодых дарований явно никто "не подписался" в "этом" участвовать, вот и все объяснение "такой" странной подборке актеров. А жена в роли Татьяны, не потому что ее туда "пропихнули", а потому что больше никто не согласился, да и денежка опять же в семье осталась. Заявленный бюджет в 500мл. или сильно приувеличен, за ради "красного словца", или "нецелево" освоен.
Непроизводит этот фильм никакого положительного впечатления ни визуально ни эмоционально.
И жена там не по блату, а от безысходности похоже.
Я очень рада, что обратились к классике в нашем кино. "Евгений Онегин" - произведение сложное, многоплановое, и попытка перенести его на экран заслуживает большого уважения. Снято с любовью, художники постарались, очень аутентичные декорации, костюмы. Передана драма человеческих отношений, смотришь, вовлекаясь эмоционально! Непривычен медленный темп поначалу, но это только в очень рекомендую!
Типа "Пастернака не читал, но осуждаю"?
Из плюсов:
- близко к тексту,
- много узнаваемых мест в картине,
- интерьеры, что не оставляют равнодушным,
- очень неплохо разложили произведение на стихи, прозу и картинку.
На этом, пожалуй, и всё
Уверен, первое, что отметил каждый посмотревший и хоть немного знакомый с произведением – возраст главных героев. И можно было бы это отнести к режиссерской задумке (я художник, я так вижу), но цифры на могиле Ленского и слова Онегина о его молодости, как-то говорят не в пользу этой версии.
Не исключаю, что Сарику так запала в душу игра Добронравова в роли молодого Онегина в фильме 2013 года, что он решил не искать ничего нового. Опять же, если Рэйф Файнс («Отель Будапешт», «Чтец», «Госпожа горничная», Волан-де-Морт и др.) снялся в роли Евгения в 34-летнем возрасте (британская версия1999 года «Онегин»), почему это не может сделать наш актер категории 40+? )
На самом деле копий сломано немало в определении возраста главных героев. По тем же сестрам Лариным разброс идет от 12 до 18 лет, но то, что им не в районе 30-ти, как героям экранизации, признают все.
Режиссер объяснил свой выбор тем, что молодые актёры настолько пропитаны инфантильностью, что не в состоянии сыграть своего сверстника Онегина. Не нашел он тех, кто в свои 20 лет (даже при самом огромном таланте) сможет показать «уставшего от жизни молодого мужчину», а снимать кино для подростков не хотел. Однако, зритель постарше, знает эту историю и именно его-то и смутил возраст героев.
Как по мне, так лишь актеры игравшие Прасковью Ларину, Зарецкого, Гильо, да князя "попали" в своих героев.
Взяв, вероятно, из фильма "Турецкий гамбит" идею крупного плана написания письма, авторы зачем-то ушли от оригинала.
Что мешало показать, что Татьяна пишет свое послание по-французски, а звуковой ряд сопроводить, как его и дает А.С.?
А ведь можно было и добавить акцента дочерям четы Лариных. Это соответствовало бы духу времени и еще больше погрузило бы зрителя в произведение.
Сон Татьяны.
Это то, что могло добавить картине динамизма и демонизма. Конечно, у Пушкина сон явно уступает снам Тиля Уленшпигеля, но и там хватает интересных и загадочных тварей.
Более полувека назад подобные сцены снимали ярче и интереснее даже у нас - «Вий» тому подтверждение. В общем, как-то тухленько получилось.
Замена ягоды на яблоки добавила комичности моменту «обучения» Ленского "сельским хитростям управления" :) Ощущение, что снимавшие это, в жизни не видели как идет сбор яблок. Смотреть было забавно.
Многочисленные дворцовые и домашние интерьеры сняты преимущественно против света. Понятно, что сделано это было не случайно, но такой вариант подачи мне показался несколько спорным.
Из разряда не «спорного», а низкопробного – сцена в Одессе. Дешевая декорация моря, белый котелок и одна устрица на столе не особо передали «дух» южного морского города)
Удивило и то, что главный герой, что на охоту, что на прогулку пешую или конную, что на званый ужин – в одном и том же. А в моде-то он разбирался и манеры у него были "что надо".
Странно было видеть, что на балу, где Евгений встречает Татьяну, так мало офицеров. А ведь это Питер, город, в котором расквартировано множество гвардейских полков.
С мужем Татьяны не все понятно и у самого Пушкина. Не стало яснее и после просмотра фильма. То что он князь, вопросов не вызывает, но есть и «намеки» на то, что он генерал. А если это так, то показывать его в гражданском платье, а не в мундире огромная ошибка.
Не мог генерал появиться на людях без эполет.
Ни разу в кадре не мелькнул «красный угол» или хотя бы икона в домашних интерьерах. Возможно, просто это я не заметил.
Но чего точно не было в кадре, так это нательных крестов, хотя открытых дамских шей и плеч в картине более чем достаточно.
Вот как-то так, если кратко)
Смотреть или пропустить - решать не мне.
Восторг🙂
минут на тридцать бы покороче...
Конечно, очень затянуто, неинтересно, но за бережное отношение к Пушкину авторам спасибо. Бюджет был бедненький, даже на военный мундир не хватило. Очень все скромно, нет блестящего Пушкинского века.
Советую всем посмотреть.
На одном дыхании. Такого качества игры и сюжета, крайне редко встретишь! Однозначно рекомендую!
Хорошая подача, отдельное спасибо за авторские отступления
Люди, будьте добрее и всё вокруг будет казаться прекрасным!
Глубина мысли 10 из 10\
Чувственность 10 из 10 мы в полном восторге!!!!.костюмы,музыка,актеры,антураж,красивейшая природа нашей необьятной РОССИИ!!!
Режиссеры сегодня однодневные и не глубокие в основном. Подбор актеров не соответствует сюжету, ни по форме (внешности), ни по содержанию (игра слаба).
Картинка, музыка на высоте!
Актерская игра главных героев выше всяких похвал!
Моя Венера трепещет от восторга...
Шедеврально!
Великолепно подобраны актёры,невероятная красота России-матушки,красивейшее убранство русского быта,завораживающая игра света и конечно же бессмертное произведение,вышедшее из под пера гениального поэта.Хоть и прочитано иначе,но от этого не стало хуже.
Вся палитра эмоций в одном романе...
После посещения кинотеатра не могу отказать себе в удовольствии и прочесть в сотый раз.
Если вы ещё не посмотрели этот шикарный фильм,то очень рекомендую успеть насладиться.
Не представляю, как можно снять картину по произведению в стихах (это просто безумно сложно), но режиссер нашел идеальный прием с использованием музыкального сопровождения.
Музыкальная тема просто завораживает, непонятно, что в картине важнее, то ли фильм снимался на музыку, то ли музыка создана специально для фильма, ощущение, что присутствуешь на концерте классической музыки в исполнении симфонического оркестра.
Можно просто закрыть глаза, опустить слова, и все равно музыка будет держать тебя в напряжении, она не прерывается ни на секунду, только просто приглушается, когда герои произносят свои реплики. А такую музыку кромсать нельзя, поэтому и возникает ощущение, что фильм затянут.
А самое главное - это сугубо русская картина по чисто русскому произведению, и в ней все пропитано русским духом, и это не может не радовать, а то взяли в привычку переиначивать на западный манер.
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