Киноафиша
Трейлеры
Свет. Трейлер
Свет. Трейлер
Дата публикации: 26 июля 2023
Свет
– В жизни каждого человека наступает момент, когда он оглядывается назад, чтобы переосмыслить свое настоящее. У Татьяны есть все: семья, работа, друзья, но случайная встреча возвращает ее в прошлое, которое она так долго пыталась забыть.
sdbag
25 февраля 2024, 22:12
Хороший фильм, заставил о многом задуматься.
25 февраля 2024, 22:12
m.tyurkova
6 марта 2024, 20:14
Фильм чудесный, настоящий, тронул сердце.
6 марта 2024, 20:14
7.9
Свет
драма, 2023, Россия
