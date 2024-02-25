Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Закрыть трейлер
Закрыть трейлер
Свет - трейлер
Киноафиша Трейлеры Свет. Трейлер

Свет. Трейлер

🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Дата публикации: 26 июля 2023
Свет – В жизни каждого человека наступает момент, когда он оглядывается назад, чтобы переосмыслить свое настоящее. У Татьяны есть все: семья, работа, друзья, но случайная встреча возвращает ее в прошлое, которое она так долго пыталась забыть.
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
sdbag 25 февраля 2024, 22:12
Оценка
Хороший фильм, заставил о многом задуматься.
25 февраля 2024, 22:12 Ответить
m.tyurkova 6 марта 2024, 20:14
Оценка
Фильм чудесный, настоящий, тронул сердце.
6 марта 2024, 20:14 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

7.9 Свет
Свет драма, 2023, Россия
Лермонтов - трейлер 01:48
Лермонтов  трейлер
Жатва - дублированный трейлер 00:58
Жатва  дублированный трейлер
Буратино - трейлер 2 02:11
Буратино  трейлер 2
Бонхёффер: Пастор, шпион, убийца - дублированный трейлер 02:13
Бонхёффер: Пастор, шпион, убийца  дублированный трейлер
Сердцеед - трейлер 01:32
Сердцеед  трейлер
Эдем - дублированный трейлер 02:13
Эдем  дублированный трейлер
Отец, мать, сестра, брат - trailer 01:01
Отец, мать, сестра, брат  trailer
Глазами пса - дублированный трейлер 01:26
Глазами пса  дублированный трейлер
Финник 2 - трейлер 2 02:21
Финник 2  трейлер 2
Маша и Медведи - трейлер 01:58
Маша и Медведи  трейлер
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше