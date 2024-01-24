«Мастер и Маргарита»: Рецензия Киноафиши

Москва, 30-е. На советскую землю ступает нога Мессира, который собирается вновь убедиться в том, что со времен Понтия Пилата и Иешуа Га-Ноцри мало что изменилось в мире. Однако у ресторана писателей ему встречается любопытный экземпляр — влюбленный Мастер, который не прочь наказать разрушителей его творческой жизни. Об этом его следующий мистический роман. Аннушка уже разлила подсолнечное масло — смотрите не поскользнитесь.

Как и сам роман Михаила Булгакова, экранизации «Мастера и Маргариты» были окутаны таинственным флером. Часто на съемочной площадке все шло не по плану, а адаптация Юрия Кары так и вовсе увидела свет лишь спустя 18 лет после создания. Со свежей картиной тоже было не просто. Проект разрабатывался с 2018 года, и поначалу режиссерское кресло занимал Николай Лебедев , который впоследствии ушел снимать «Нюрнберг» . После ряда финансовых проблем и ковидного локдауна в апреле 2021 года продюсеры пригласили в проект Михаила Локшина и Романа Кантора, которые вместе написали сценарий «Серебряных коньков» . Тогда Локшин срежиссировал романтическую историю о Петербурге 1899 года, а теперь поставил фильм о Москве 1930-х.

Вслед за романом Локшин переплетает в единое кинополотно мистику о бесовщине, евангельский сюжет и линию об отношениях художника (в широком смысле слова) и власти вместе с любовной драмой. История Мастера при этом становится еще более тесно связанной с биографией самого Булгакова, подвергшегося цензурной травле. В этой версии Мастер готовится к премьере евангельской пьесы «Пилат», однако постановку отменяют (вместо нее в репертуаре — пропагандистский футуристический спектакль «Вперед в будущее» с любопытной фразой про 2022 год).

Спектакли Булгакова порой запрещали сразу после премьеры, другие, как пьеса «Дни Турбиных», шли во МХАТе с большим успехом, но то изымались из репертуара, то вновь возвращались. О тогдашних «трудах и днях» Булгаков писал в «Театральном романе», где изобразил многих сотрудников МХАТа. «Записки покойника» — другое название этого произведения — вспоминаются, когда Мастер в фильме называет вечеринку деятелей искусства балом мертвецов. Там же он встречает критика Латунского (в реальности Булгакова, конечно, Литовского), намекая то ли на безжизненность их пира во время чумы, то ли на репрессивное будущее многих из них. Кроме того, неслучайно в альтернативной Москве фильма Локшина театр вдруг оказывается в здании Ленинской библиотеки. Именно там Булгаков проводил время с будущей женой Еленой Шкловской, параллельно работая над главным романом. Она же — основной прототип Маргариты, замужняя дама, которая влюбилась в писателя и ушла от мужа, отправив ему письмо с просьбой «отпустить» ее.

Ход с необычным обликом столицы кажется невероятно оригинальным. Он задает еще большую универсальность происходящего на экране. То, что мы видим, есть всегда: люди и времена не меняются. И в Ершалаиме, и в Москве 30-х, но не только.

Мастер и Маргарита

С одной стороны, столица здесь узнаваема с ее вечной стройкой, Патриаршими прудами и Кремлевской стеной, с другой — это город, преображенный в духе не до конца реализованного генплана реконструкции 1935 года. Так, ведьма на метле облетает вдруг Дворец Советов с огромным Лениным на вершине. Голова Берлиоза предсказуемо летит по трамвайным путям на Малой Бронной (уже сам Булгаков изображал отчасти выдуманную Москву). Мастер находится в неприступной крепости — психиатрической лечебнице в стиле конструктивизма. Имя вождя в фильме не произносится, но сталинские высотки (их строительство в реальности началось только в 1947 году) напоминают о фигуре тоталитарного лидера, причастного к тем самым исчезновениям из нехороших квартир.

Безусловно, Локшин снимал зрительское кино. Начальным кадром режиссер будто бы заявляет свою задачу — «Искусство в массы». Именно поэтому мелодраматическая линия отношений Мастера и Маргариты стала центральной, а ершалаимский сюжет, напротив, ушел на периферию и сильно редуцировался. Немудрено, ведь часто и читатели произведения Булгакова поддавались соблазну пролистнуть страницы исторического романа в романе, чтобы поскорее подобраться к более увлекательным главам. Для блокбастера такое решение тем более оправдано. И все-таки одна из важнейших фраз о власти в истории о Понтии Пилате прозвучит, и причем не единожды — в двух линиях повествования.

Мастер и Маргарита

Главной фигурой в новом прочтении «Мастера и Маргариты» становится Воланд (изначально фильм должен был называться по имени загадочного консультанта). Конечно, Воланд — немец. Конечно, отсылающий к гетевскому «Фаусту» (известная фраза из романа о Мефистофеле, ставшая эпиграфом к «Мастеру и Маргарите», повторится в фильме трижды). Сатану прекрасно играет немецкий актер Аугуст Диль ( «Бесславные ублюдки» ) со зловещим смехом, с хитрой дьявольской улыбкой и гипнотизирующим взглядом.

Мистический сюжет о Воланде, его причудливой свите и их жестоких шалостях в Москве 1930-х снят не хуже голливудского блокбастера. Общий визуальный стиль впечатляет. Исключением становится, пожалуй, лишь сцена полета Маргариты, где в некоторых кадрах она будто бы без ног мерцает дешевой обработкой нейросети. Новая экранизация не боится красных и черных цветов, рисуя мир, в котором много темного, крови, психологического и физического насилия, а еще есть almost naked party — тот самый бал Сатаны. Будет и игра с визуальными деталями — нашивка на головном уборе Мастера, М как символ метро и Москвы, а также W — перевернутая М с визитки Воланда.

Мастер и Маргарита

Весь каст фильма без преувеличения идеальный, «Королева в восхищении». Дуэт уставшего, но влюбленного Евгения Цыганова и обворожительной ведьмочки Юлии Снигирь — точное попадание в образы. Юрий Колокольников понизился в ранге бесов (но не в актерском) с Князя тьмы из сериала «Конец света» до Коровьева-Фагота из свиты Воланда — шута, напоминающего Петрушку и одновременно с этим интеллигента в клетчатом. Манящая Полина Ауг в роли Геллы, брутальный Алексей Розин в образе Азазелло и даже забавный кот Бегемот в озвучке Юры Борисова — свита Воланда еще никогда не была такой фактурной. На второстепенных ролях артисты выкладываются не меньше, чем главные звезды фильма. Предательски милый Александр Яценко в роли Алоизия отвечает за квартирный вопрос, подпортивший людей. Дмитрий Лысенков — типичный критик. А Игорь Верник — Актер с большой буквы.

Мастер и Маргарита

«Мастер и Маргарита» Локшина — это кино о природе власти и вечно спорящих с ней художниках. «Это про сейчас» звучит фраза из уст Алоизия. Причем заседание Союза писателей прямо названо Чистилищем, ад — сама горящая Москва, и «Нам не нужен больше рай, мы поедем в Крымский край» — религиозная тема смело просвечивается через атеистическую столичную жизнь. В финале история оставит нас наедине с Мефистофелем и не подарит зрителям сладкого утешения — шагающих вместе на лунной дорожке Понтия Пилата и Иешуа Га-Ноцри не будет. Как и прощения.