«Лёд»: Рецензия Киноафиши

Тройной аксель назад из положения лежа

В фигуристки ее не взяли: сказали, мол, криволапая, да и координации нет. Но Надя Лапшина об этом не знала. Наоборот. Мама внушила ей, что таких гениальных детей в спортивные секции не берут. Что тренер пришла в восторг от ее кособокой ласточки – и велела явиться через год, сразу в соревнованиях побеждать. Ибо тренера третируют только бездарей, а Надя – по причине выдающейся даровитости – может заниматься сама. И семилетний ребенок поверил. Ей купили коньки, подарили букварь – «Фигурное катание для чайников» – и вместе с мамой она отправилась на Байкал. Кататься по льду «священного моря» и пугать замерзающих рыбаков акселями да тулупами….

Кадр из фильма «Лед»

«Мы много экспериментировали с жанрами, добавляли то одно, то другое, - сказал в интервью режиссер фильма, дебютант Олег Трофим. – Хотелось максимально расширить аудиторию». Что ж, стремление вполне понятное, да. Но именно оно-то и подставило проекту подножку – и тот шмякнулся со всей дури об лед, невольно взяв пример с собственной героини, пытающейся сделать свою первую в жизни ласточку.

Александр Петров в фильме «Лед»

Впрочем, давайте-ка по порядку. «Лед» презентуется как идеальное зрительское кино, но… но тут возникает вопрос: а что такое это пресловутое «зрительское кино»? Простой и понятный сюжет? Красочная картинка? Отлично, у фильма есть и то, и другое. Особенно это касается визуальной составляющей: хрупкие девочки несутся по льду при свете прожекторов, танцующий клуб искрится огнями, красивая девушка красиво тонет в красивой воде… Да, внешняя оболочка у фильма – шик и блеск. К тому же, Олег Трофим начинал как клипмейкер – и для «Льда» он снял несколько мощных клипов: эффектных, динамичных, дорогущих и иногда даже смешных.

Мария Аронова в фильме «Лед»

Вторая положительная сторона «медали» - актеры. Здесь авторам и продюсерам здорово повезло. Не будь в фильме Марии Ароновой, Яна Цапника и Александра Петрова, мы бы о «Льде» даже не разговаривали – обсуждали бы что-то еще. Потому что проекта бы не было. Ибо большую часть бреда (гм, простите)… абсурда, актеры вывезли на своих плечах. И в первую очередь это касается, конечно, Александра Петрова (трепещите, фанатки): сделать достоверным «съехавшего с катушек» хоккеиста Саню невозможно в принципе, однако у Петрова это как-то выходит. Фантастически обаятельна и Мария Аронова в роли лютующей тренерши (кстати, одна из лучших ее работ). Занят в фильме и семейный подряд: главную героиню и её маму играют настоящие мать и дочь (Ксения Раппопорт и Аглая Тарасова). Последняя, кстати, довольно мила, органична, и, ко всему прочему, время от времени чем-то напоминает Элизабет Беркли из «ШоуГерлз». Ну так, чисто внешне.

Александр Петров и Аглая Тарасова в фильме «Лед»

А вот дальше начинаются большие проблемы. И проблем этих три. Первая касается жанра. Уверена, что вы почему-то думаете, что «Лед» как-то связан со спортом: мол, раз в кадре фигуристка и 90% экранного времени отводится тренировкам и чемпионатам, то перед нами спортивная драма. Ну, или спортивная мелодрама, на худой конец. Или спортивный мюзикл (ох…). Но нет. Нет! По факту, «Лед» имеет такое же отношение к спорту, как название сей рецензии к фигурному катанию. «Лед» – фильм-сказка. Выдуманная история, выдуманный чемпионат, выдуманные спортивные правила. Плюс приторное до изжоги влияние мелодрамы и мюзикла (да-да, в фильме поют). Так что, боюсь, в данном случае может сработать эффект обманутых ожиданий: зрители, разбуженные «Движением вверх», побегут в кинотеатры за новой порцией спортивного адреналина, а там – упс! – сюрприз…..

Кадр из фильма «Лед»

Проблема вторая – песни. Я прекрасно понимаю желание авторов максимально расширить аудиторию, но – застрелите меня! – я не понимаю, почему детям из спортивной школы нужно петь «я недоношенный ребенок войны; у меня нет башки, мне отбили ее сапогами»?! Сравнение войны и спорта? Мол, интернат – это военный лагерь, а дети – солдаты? Или это юмор такой? Так целевая аудиторию его не поймет: тетушки, влюбленные в телеканал «Россия», не слушают харьковских музыкантов, а фанаты русского рока начала 2000-х не станут ломиться в кинотеатр на душераздирающую мелодраму. (Про то, что песни такого рода никак не вписываются в дорогущий антураж романтической сказки, даже говорить не буду – по-моему, несостыковка культур очевидна). Кстати, а почему именно «Солдат – недоношенный ребенок войны»? Почему не «Рюмка водка на столе»? Тоже ведь хорошая песня. Сидят такие детишки-спортсмены, тоскуют о рюмке водки. Смешно же! Почему нет?!

Ян Цапник и Милош Бикович в фильме «Лед»

Далее. Самое слабое место во всей истории – финал. То есть с точки зрения зрелища всё, может быть, и неплохо. А вот с точки зрения логики – полнейший тайм-аут. К сожалению, я не могу жонглировать перед вами спойлерами, поэтому давайте так. Представьте себе, ну, например, джедая. Который всю свою жизнь готовился к одной единственной битве. И вот бой настал, джедай дерется – и вдруг посреди боя храбро так сообщает: «ой, а световой-то меч у меня, кажется, кривой, а вдруг он поломается, мне же СТЫДНО будет. Пойду-ка до дому, чайку попью». И уходит. Ну, вот как это, а?! (Куда смотрит джедайский спорткомитет?!) Впрочем, дело, конечно же, не в мечах. И даже не в «джедаях». Просто фильм ближе к финалу скатывается в такой непролазный бред (гм, простите)… абсурд, что никакая красивая картинка и попытки спрятаться за «сказочность» ему уже не очень-то помогают. Хотя, конечно, красиво, да.

Вера Аленушкина

В российском прокате с 14 февраля

Расписание и покупка билетов на фильм «Лед»