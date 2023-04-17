«Вызов»: Рецензия Киноафиши

Торакальный хирург Женя за месяц должна пройти подготовку к космическому полету и затем отправиться на МКС, чтобы помочь космонавту, получившему серьезную травму. Героиня должна преодолеть свои страхи и сомнения и провести сложнейшую операцию в условиях невесомости. Справится ли Женя с таким тяжелым испытанием?

Драма «Вызов» режиссера Клима Шипенко («Текст», «Холоп») – большое событие в российском кинематографе и, без преувеличения, самый оригинальный фильм 2023 года. Выхода картины, частично отснятой в космосе, ждали с 2021-го. И вот наконец кино, во время работы над которым режиссер и исполнительница главной роли Юлия Пересильд («Молоко», «Трое», «Хорошие девочки попадают в рай») отправились на МКС на корабле «Союз МС» и провели на орбите двенадцать дней, выходит в прокат. «Вызов» – не первый фильм в карьере Шипенко, действие которого происходит в космосе. Режиссер также снял драму «Салют-7», рассказывающую о подвиге советских космонавтов. Но, в отличие от фильма, основанного на реальных событиях, для «Вызова» пришлось слетать в настоящий космос. Рассказываем, каким получилось это экспериментальное и во всех смыслах самое амбициозное кино последних лет.

Кадр со съемок «Вызова»

Хирург Женя работает в Боткинской больнице. Серьезная и талантливая женщина-врач состоялась в профессии – именно она не раз спасала жизни во время операций, принимая судьбоносные решения, когда время шло на минуты, пока ее коллеги медлили, анализируя риски. Женя обрела дело всей жизни, воспитывает сложную дочку-подростка Машу (Варвара Володина, игравшая в «Черной весне»), давшую в глаз однокласснице и втайне встречающуюся с бойфрендом, а также заботится об активной и энергичной, но немного капризной матери (Елена Валюшкина), у которой проблемы с сердцем. У главной героини есть близкий друг, ее однокурсник и коллега – хирург Владислав (Милош Бикович), который готов поддержать ее в любой сложной ситуации.

Кадр со съемок «Вызова»

Вроде бы в жизни Жени в целом все хорошо – только нужно разобраться с последствиями дочкиного подросткового бунта и убедить маму начать принимать лекарства, которые ей необходимы для поддержания здоровья, ведь та всецело доверяет народным средствам. Но женщина-хирург, несмотря на успехи в работе, каждый день пытается справиться с чувством вины. Много лет назад, в выходной, Женя вместе с дочкой и мужем (Михаил Тройник) ехала в кино на машине, но по дороге ее срочно вызвали на работу. Героиня попросила супруга ехать быстрее, и из-за спешки они попали в страшную аварию, в результате которой мужчина погиб. Женя так и не смогла оправиться после утраты мужа. Несмотря на то что причиной его смерти стал несчастный случай, каждый раз, мысленно возвращаясь в тот день, который нам показывают в черно-белых флешбэках, героиня вновь и вновь находит подтверждение собственной вине.

Кадр со съемок «Вызова»

Женя застряла в том дне, который изменил ее навсегда, и не может позволить чувствам взять над собой верх и начать встречаться с Владиславом, который давно к ней неравнодушен, да и она к нему тоже. Избегая романтических отношений, героиня всю себя посвящает работе, периодически отвлекаясь на решение накопившихся проблем. Но вскоре Жене предстоит пройти сложнейшее испытание, к которому жизнь ее не готовила.

Кадр со съемок «Вызова»

На МКС опытный космонавт Олег Богданов (его играет реальный космонавт Олег Новицкий) во время выхода в открытый космос повредил грудную клетку – его сильно задел осколок спутника, от которого невозможно было уклониться. Мужчине, получившему серьезную травму легкого, необходима срочная медицинская помощь. Олегу ни в коем случае нельзя экстренно возвращаться на Землю – в его состоянии путь домой он просто не переживет. Миссию по спасению космонавта в свои руки берет руководитель полетов в ЦУПе Волин (Владимир Машков), который давно знает Богданова и готов пойти на все, чтобы помочь другу выжить. В итоге после консультации с главным хирургом Боткинской больницы Валентином Борисовичем (Андрей Щепочкин), которого в срочном порядке вызывают в ЦУП, приходят к выводу, что космонавта необходимо оперировать на МКС – впервые в истории. Отправить в космос бригаду врачей невозможно, поэтому полететь должен только один опытный торакальный хирург, специализирующийся на лечении патологий и последствий травм грудной клетки. Волин вместе с Валентином Борисовичем набирают лучших мужчин-хирургов страны, один из которых должен пройти отбор и отправиться делать операцию Олегу. Коллега Жени Владимир, которого играет Бикович, тоже является одним из кандидатов, а героиню вызывают в ЦУП, чтобы она помогла продумать все детали будущей операции. В качестве хирурга, который полетит на МКС, изначально ее никто не рассматривает, пока женщина не доказывает, что на самом деле подготовлена к сложной миссии не хуже мужчин-кандидатов.

Кадр со съемок «Вызова»

Клим Шипенко в «Вызове» поднимает тему дискриминации женщин-профессионалов в разных областях, будь то наука или хирургия. Герой Владимира Машкова, сотрудники ЦУПа сначала не воспринимают Женю всерьез и даже не замечают ее, хотя именно она заключает, что в случае срочного «спуска» Олега на Землю вероятность смертельного исхода – стопроцентная. Тем не менее героине Юлии Пересильд удается выделиться среди мужчин-хирургов, хотя она специально ничего не делает, чтобы привлечь к себе внимание, – лишь качественно и ответственно выполняет поставленные перед ней задачи.

Кадр со съемок «Вызова»

Пока мужчины-кандидаты упиваются будущими лаврами и маячащей на горизонте Нобелевской премией, которые их ждут после первой операции, проведенной в условиях невесомости, Женя детально продумает, как должно выглядеть рабочее место врача на МКС. Она размещает инструменты, мониторы и додумывается до специального крепления для ног, чтобы можно было оставаться на одном месте во время сложнейших хирургических манипуляций. Героиню действительно волнует человеческая жизнь, а не слава. Женя, которая не смогла спасти мужа, хочет, хоть и удаленно, помочь выжить космонавту, у которого на Земле остались жена и дочь. Именно эта героиня больше всех переживает за Олега, что не укрывается от руководителя полетов Волина. Герой Машкова, изначально предвзято относившийся к Жене, все больше убеждается в ее профессионализме и выносливости во время нескольких тренировок, к которым она присоединилась. Волин окончательно останавливает свой выбор на героине, когда хирург Владимир (Бикович), которого в итоге отобрали для полета, заверяет руководителя полетов, что отправиться на МКС должна именно женщина.

Кадр со съемок «Вызова»

Героиня Юлии Пересильд в «Вызове» сохраняет самообладание не только на Земле, но и в самых экстремальных условиях – находясь на борту МКС, толщина стенок которого всего 3 мм (у любого новичка на ее месте случилась бы паническая атака). Женя, прибывшая на космическую станцию с космонавтом Антоном Шкаплеровым (в жизни он тоже работает на МКС), сразу же осматривает Олега и срочно начинает готовиться к операции, подгоняя мужчин, которые никуда не торопятся и обедают, хотя их другу нужна экстренная помощь. Женщина-хирург, на время своего пребывания на МКС, становится главной, и космонавты, на удивление, выполняют все ее поручения, признавая в ней босса. И это неудивительно, ведь Женя оставила свою прежнюю жизнь ради спасения человека, попавшего в беду на орбите. Герой Машкова и другие сотрудники ЦУПа, которые в реальном времени наблюдают за находчивостью и самоотдачей девушки-хирурга, выполняющей экспериментальную операцию, постепенно отрекаются от стереотипа, что «космос – не для женщин».

Кадр со съемок «Вызова»

Подвиг в «Вызове» совершает не только главная героиня, у которой во время надрезов, сделанных на грудной клетке и очищения легкого от налета с помощью проволоки, не дрогнул ни один мускул, но и сама Юлия Пересильд, которая талантливо вжилась в роль женщины-врача. Сцены с участием актрисы, действие которых происходит на орбите, были отсняты на МКС. И когда приходит осознание, что Юлия Пересильд так убедительно «выполняет» операцию в невесомости, а не в павильоне на Земле, хочется немедленно дать ей «Оскара» за завораживающую игру в максимально непривычной обстановке.

Кадр со съемок «Вызова»

За перемещениями актрисы по МКС, ее точными, сосредоточенными движениями во время хирургической сцены, за тем, как пронзительно она передает самоотверженность своей героини и парит в зеленом платье, можно наблюдать вечно. Юлия Пересильд достойно выдержала все этапы подготовки к полету, которые обычно проходят космонавты, включавшей испытания на центрифуге и в барокамере, тренировки в скафандрах, ежедневные испытания на вестибулярных тренажерах и пошаговую отработку действий в случае возникновения чрезвычайной ситуации. Сама актриса, которая справилась с такой колоссальной нагрузкой и отлично показала себя в космосе, рассказывала, что на МКС чувствовала себя очень красивой и влюбилась в невесомость. Конечно же, неподдельный восторг Пересильд, которая завороженно смотрит на Землю в иллюминаторе, ее волнение во время взлета и детский восторг от парящих предметов – все эти эмоции актрисы передаются зрителю, и мы вместе с ней проживаем это захватывающее космическое путешествие.

Кадр со съемок «Вызова»

«Вызов», сердцем которого, безусловно, стала Юлия Пересильд, – технически безупречно сделанное кино с фантастической съемкой на МКС, выполненной настолько качественно, что в ее достоверность иногда даже сложно поверить. Но когда вспоминаешь, как во время многочисленных интервью на премьере фильма Шипенко делился подробностями съемок, осознаешь, что все это было взаправду, и испытываешь эйфорию, потому что сорок минут вместе с актерами действительно находился на орбите.

Кадр со съемок «Вызова»

«Вызов» – кино, которое способно угодить абсолютно любой аудитории. В картине Шипенко лаконично сочетаются драма об освобождении от груза прошлого, история про сильную женщину, сумевшую преодолеть свои страхи и доказавшую, что ее возможности – безграничны, трогательная мелодрама о том, что счастье – рядом, но главное – это фильм-путешествие в реальный космос, которое вы совершаете вместе со съемочной группой. «Вызов» – фильм, который будет понятен абсолютно всем. Новая работа Шипенко – одновременно и масштабное игровое кинособытие, и поистине поэтическая картина с лирическими отступлениями, которые тронут сердце каждого зрителя.

Источник фото: пресс-служба ЦПШ