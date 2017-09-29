Аритмия
– Олег - талантливый врач, работает на «скорой», которая мчится от пациента к пациенту. Олег знает: его приезд может изменить всё. Каждый его успех делает мир лучше. Самое важное — там, где он пытается совершить невозможное. А остальное может подождать: семья, карьера, своя жизнь… Что с ней случилось? Пока Олег спасал других, жена отчаялась и решила подать на развод, а в больнице появился новый начальник, который печется только о статистике и правилах. А Олег все спешит с вызова на вызов, несется по улице, чтобы всё изменить. И кто знает, какая задача легче: спасать других или спасти себя?
само собой 18+
про жизнь.
актеры понравились. если бы играл не Яценко, точно было бы хужее, история не получилась бы.
а Шрайбер с серыми кругами под глазами просто как проводник между этим и тем светом, здорово!
и финал, как сказка: жизнь продолжается!
да, песенки про облака и про Ялту запомнились, спасибо!
Олег (Александр Яценко) – врач скорой помощи. Причем врач толковый, знающий свое дело и радеющий за больных. Его жена Катя (Ирина Горбачева) – врач приёмного отделения. Частенько после работы Олег отдыхает: выпивает с друзьями, снимает стресс после работы. После очередной разрядки, во время семейного праздника, Катя принимает решение развестись, телеграфируя Олегу смс-кой. Супруги вынуждены еще какое-то время пожить вместе. В больницу приходит новый начальник – бюрократ и циник, с чем Олег мириться не собирается…
Режиссеру Борису Хлебникову удалось совместить в «Аритмии» проблему бюрократизма в российской медицине вместе с личным и семейным кризисом главного героя. Семейная драма разворачивается на фоне «рабочих издержек». Показывая будни врачей, Хлебников ясно дает понять: представителям этой профессии сложно переключиться с работы на личную жизнь. Действительность в фильме не приукрашена и порой выглядит даже грубо: вот врач, а вот и попойка, обычные тихие (?) радости после рабочего треша. А почему бы и нет, будни врачей «скорой помощи» показаны очень честно и натурально. После смены – отоспаться – и снова на работу.
В «Аритмии» нет разделения на положительных и отрицательных героев. Олег производит впечатление слегка потерянного, словно немного побитого жизнью человека – обратная сторона профессии врача. При этом, он хороший специалист, работает на совесть, применяя индивидуальный подход к каждому пациенту (чувство юмора у него просто замечательное). Олег отлично понимает, что выше «врача скорой помощи» он не прыгнет, но большего ему и не нужно. Действительно нужно выпустить пар после тяжелой смены, залить напряжение алкоголем. Понятно, что Кате такое отношение тоже надоело: постоянно видеть мужа, приложившегося к бутылке, неприятно. Ирина Горбачева, известная истаграм-дива, сыграла свою роль очень правдиво: не словом, так взглядом, жестом она точно передала внутреннее состояние своей героини, которой тоже нелегко.
Дуальность героев «Аритмии» объясняется просто: все мы люди, и идеальными быть не можем. Хотя один отъявленный мерзавец все же нашелся: новый начальник станции скорой помощи (Максим Лагашкин), которому абсолютно плевать на пациентов – ведь главное-то план! Бесчеловечный бюрократизм системы контрастирует с буднями врачей скорой помощи. Хорошо, хоть сами врачи, дававшие «клятву Гиппократа» противятся режиму, нарушают глупые правила, понимая их ничтожность. Да что тут, самих врачей кажется мало кто уважает: в их адрес слышны упреки и пациентов, и ругань начальства. В таких условиях напряжение только нарастает. Олег, зажатый тисками, пытается оставаться человеком и не потеряться в потоке абсурда и ужаса, которыми полна его работа.
В картине есть поэзия и проза, грусть и веселье. «Аритмия» - фильм о том, что всем нам иногда нужно немного отдохнуть. Перезагрузиться, высунуть голову из рутины, увидеть то главное, ради чего стоит жить.
8 из 10.
не очень понравился фильм!
сюжет очень сильный, очень большие эмоции вызывает и большие проблемы показывает - НО я не понял к чему вёл сюжет, что хотел сказать сценарист?!
если убрать сцены в квартире - то фильм можно назвать документальным, программа такая была, "911 служба спасения", америкосовская.
что всё плохо в медицине, я в курсе, но, мне кажется, нужно было охудожественнить фильм, придумать борца со всем слом в этой сфере или антигероя, кто делает еще хуже, как в Дураке, например!
главные герои потрясающие актёры и молодцы - эмоции передают максимально!
6 баллов из 10ти!
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