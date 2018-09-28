«Непрощенный»: Рецензия Киноафиши

А как бы поступили вы?

Имея в фильмографии успешные комедии: «Беременный», «Лопухи», переосмысление классики: «Служебный роман. Наше время», «Тот еще Карлсон!» и жанровое кино: «Ограбление по-американски», «Землетрясение», после всего этого Сарик Андреасян захотел снять что-то личное, трагическое, такое, что пробило бы всех, кто не плакал и не переживал на «Мамах». Сейчас он очень много рассказывает о том, как вышел на «Непрощенного», как выбирался актер на главную роль и что главным для людей всегда должна оставаться семья. И если ее потерять, то найти новый путь очень сложно, и мало кто с этим справляется, не ломается и начинает жить сначала…

Кадр из фильма «Непрощенный»

Инженер-строитель Виталий Калоев следит за тем, чтобы его компания строила на века и отвечает за каждый проект головой. Ему предлагают перебраться в Испанию, чтобы создать проект мечты, но для этого ему надо на какое-то время оставить семью. Понимая, что такое предложение вряд ли когда-то повториться, Виталий отправляется в путь. После длительной разлуки жена с детьми решают навестить отца семейства и летят в Барселону, но происходит крушение, и все погибают. Раздавленный горем Калоев летит на место трагедии и пытается найти своих родных. Родственников погибших пытаются купить, чтобы дело не дошло до суда, но Виталию не нужны деньги, он хочет правды, наказания для виновных и извинений.

Кадр из фильма «Непрощенный»

Главное в картинах, основанных на реальных событиях, - не перегнуть палку и чтобы зрители не нашли в них чего-то, на что можно среагировать неадекватно. В этом «Непрощенный» вышел на уровне европейских картин, здесь много драмы, из-за которой в кинозале понадобится множество носовых платков и салфеток, правильных мыслей и очевидное нежелание авторов отходить от реальных событий в сторону кинематографического финала. Визуальный ряд добавляет и так сверхдраматической истории моменты, которые мало кто сможет пережить, не всплакнув. Создатели специально выдают длинные, монотонные кадры, как это делает Эммануэль Любецки («Выживший», «Гравитация»), а саундтрек подчеркивает актерские способности Дмитрия Нагиева, помогая ему во всех самых проблематичных и трудных моментах.

Кадр из фильма «Непрощенный»

К совершенно серьезному Дмитрию Нагиеву («Кухня», «Самый лучший день»), который с восторгом играет и не юморит в кадре в «Непрощенном», создатели добавили Розу Хайрулину («Прощай, любимая…», «Училка»), которая что бы и кого не играла бы, всегда дает своим проектам глубины и эмоциональности. Спины им прикрывают Михаил Горевой («Телохранитель киллера», «Шпионский мост») и Себастьян Сисак («Защитники», «Последнее испытание»). Нельзя не отметить и их иностранных коллег, сыгравших представителей компании, виновной в крушении самолета. Их истории тоже представлены в «Непрощенном», т.к. авторы показывают произошедшую трагедию со всех возможных сторон.

Кадр из фильма «Непрощенный»

«Непрощенный» - это удар под дых зрителям, неожиданно вменяемое кино с драматической основной, удачными актерскими работами и страшными кадрами как трагедии, так и ее последствий. Сарик Андреасян продолжает экспериментировать с жанрами, и пока все идет к тому, что ему нужно переходить от смешного к грустному, т.к. это дается ему лучше и правдивее. А «Непрощенный» может стать очередной ступенькой к тому, чтобы наши зрители стали чаще ходить на российские картины в кино. Этой осенью ожидается целый ряд удачных картин, включая и «Непрощенного», которые готовы изменить мнение зрителей о качестве продукта выпускаемого нашими кинематографистами.

Дмитрий Бортников

В российском прокате с 27 сентября 2018 года

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