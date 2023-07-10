«Кентавр»: Рецензия Киноафиши

Кентавр – мифологическое существо с головой и торсом человека и ногами лошади. В разных легендах может выступать как противником человека, так и его другом, часто наставником. Вот эта двойственность трактовок, а также выражение, что автомобиль – это железный конь, наверное, и объясняют название нового российского триллера «Кентавр».

Герой Юры Борисова – таксист. Предпочитает работать по ночам, о чем сообщает первому же пассажиру, которого он за минуту раскалывает, как заправский психолог. «Ночью совсем другая жизнь», – говорит он с мудростью рано повзрослевшего мальчишки. Дальше будет какой-то молодой криптовалютчик. А потом впорхнет «ночная бабочка» в исполнении Анастасии Талызиной – и начнется кино.

«Кентавр» – классический триллер, соединивший в себе сразу несколько приемов для создания напряжения. Действие разворачивается в течение одной ночи. По большей части протекает в замкнутом пространстве машины. И ни один персонаж не раскрывает правды о себе. Получается эдакий заезд темных лошадок по ночной Москве с одним отягчающим обстоятельством. Где-то рядом бродит маньяк, расчленяющий молодых, красивых, но продажных девушек.

Кентавр

Конечно, главный вопрос, которым зритель должен задаваться на протяжении фильма: не маньяк ли таксист Саша? Что-что, а быть загадочным актер Борисов умеет. И его способность за долю секунды переключать эмоцию срабатывает эффективнее, чем косвенные подсказки, которыми, конечно, наполнен его комфорт-класс. А второй главный вопрос: так ли беззащитна миниатюрная и кудрявая Лиза, которая сыплет рассказами о влиятельных, хоть и странноватых клиентах? Остальные персонажи в исполнении Сергея Гилёва, Григория Верника и других не слишком известных людей – скорее попутчики этой парочки, которые вносят свои коррективы разной степени тяжести в стремительно мчащуюся к рассвету историю.

Постановщиком фильма выступил Кирилл Кемниц, режиссер пока что без яркого авторского почерка, который после треш-комеди «Zомби каникулы» с Юлей Волковой из «Тату», в общем-то, ничего примечательного не снял. «Кентавр» явно может исправить эту ситуацию. Это аккуратный в визуальных решениях триллер, в котором можно увидеть референсы к известным работам в этом жанре, но обвинить режиссера в плагиате – нет. Кажется, любой, кто снимает серьезные фильмы про таксистов, обожает Мартина Скорсезе. А кто хочет рассказать историю непроницаемого героя, вдохновляется Николасом Виндинг-Рефном. Признаки насмотренности в «Кентавре» налицо. Как и смелости снимать натуралистично-темное кино, в котором игра со светом добавляет напряжения, хотя с большой вероятностью может вызвать раздражение у публики. Вспомните недавний релиз «Плейлиста волонтера», в котором после первых серий создатели вынуждены были записывать веселые видео и объяснять, почему их сериал темный и не нужно выкручивать настройки монитора и телевизора на максимальную яркость. «Кентавр» предназначен для кинотеатрального просмотра. Так что выкрутить настройки у публики просто не получится, да и в кинозале в целом в разы темнее, чем у нас у всех дома.

Кентавр

Возвращаясь к изобретательности изображения – его диктует сама машина. И вот тут нужно сказать «браво» оператору Роберту Саруханяну, который смог снять пространство автомобиля, с одной стороны, разнообразно, а с другой – так, чтобы не создалось впечатление, что машину распилили ради удобства работы с камерой (даже если это было так). Автомобиль здесь, как ни банально, – полноценный персонаж, который тоже везет в себе большую интригу. И способности, которые этот персонаж, демонстрирует, могли бы стать отличной рекламой автомобильному бренду. Если бы не шлейф опасности, который тянется на ним.

«Опасность» – ключевое определение настроения «Кентавра». Это исследование человеческой природы происходит не от хорошего к плохому, а от плохого к худшему. Это проверка не столько на прочность, сколько на вшивость каждого, кто вздумает присесть в удачно подъехавшее такси. Как далеко в своих тайнах люди могут зайти, как витиевато они могут обманывать ради сомнительных целей и правдивы ли эти цели вообще? Ответом на все вопросы не станет даже финальный акт, когда у персонажей появится возможность стать героями. К этому моменту в благородство их существования не веришь настолько, что даже в хороших поступках видишь корысть. И это не выглядит драматургической ошибкой. Это грустная правда, которую авторы пытаются донести до зрителя. Но не слишком настойчиво. Ведь на первый план в «Кентавре» все равно выходит интригующая история о таксисте, который может оказаться маньяком. Как и все, кого он встречает по пути. А зритель, сам того не замечая, оказывается у него в штурманском кресле.