«Огненный лис»: Рецензия Киноафиши

Новый фильм «Огненный лис» Дмитрия Шпиленко – опытного кинематографиста, снимающего документальное кино на природную тематику, – идеален для семейного просмотра. Приключенческая лента про камчатских лис тронет за душу людей любого возраста. Да и как же иначе, если на кону звериные страсти, за которыми наблюдать порой интереснее, чем за человеческими? Вулканический накал и вызовы жизни героев, семейства диких лис, разворачиваются на фоне живописных камчатских видов. Все это заставляет зрителей следить за экраном не отрываясь.

Местом создания фильма стал Кроноцкий заповедник на Камчатке. Три года шли съемки в сложных природных условиях силами всего двух людей – супругов Анны и Дмитрия Шпиленков. Чтобы собрать такой потрясающий материал, авторы пошли на многие лишения: риск быть покусанными – если не медведями и волками, то комарами; невозможность помыться – до такой степени, что проще обрить голову наголо; отсутствие всех благ – только съемочное оборудование, палатка и еда. С земли и неба днем и ночью авторы фильма наблюдали с дистанции за жизнью своих героев с помощью мощнейшей длиннофокусной оптики, охотничьих и профессиональных фотоловушек, квадрокоптеров. Только наблюдение – вмешательство в жизнь зверей в заповеднике запрещено.

Итоговая глубина погружения в существование лисьего семейства удивляет: на экране мы различаем даже ворсинки меха, видим глаза, считывая в них оттенки эмоций – вопреки мнению, что животные вообще не способны что-то чувствовать и действуют лишь на инстинктах. Это не звери в вольере зоопарка, здесь мы проживаем с героями их реальную жизнь на воле. Сложно поверить, но факт: за годы съемок создателям фильма удалось настолько расположить к себе лисью пару, что те «оставляли» людям лисят, когда уходили на охоту, ведь крупные хищники обходят человека стороной.

Огненный лис

Почему именно лисы? После просмотра нет никаких сомнений в уникальности этих животных. У них есть масса достоинств, не помешавших бы каждому человеку: живой ум, харизма, смелость, любопытство, игривость, эмпатия, семейственность, заботливость.

В фильме существуют параллельно несколько сложных тем: тут любовь и вражда, борьба и дружба, преступление и наказание, обида и прощение, а главное – как и полагается в качественном, драматургически выстроенном произведении, а не в программе в духе «В мире животных», – развитие характера центрального персонажа, лиса по имени Ветер. Идея фильма будет понятна каждому: эта история о том, как преодолеть себя и стать героем ради своей семьи.

Огненная камчатская земля ставит перед главным персонажем серьезные испытания и нешуточные моральные выборы. Так, к концу фильма он из хилого лисенка-философа превращается в отважного лиса, равноправного партнера своей сильной избранницы с говорящим именем Лава и заботливого отца.

Огненный лис

Режиссер настаивает на том, что история Ветра, Лавы и их лисят не вымысел. Поначалу у создателей были сомнения, не выбрать ли другого «актера» на главную роль, справится ли Ветер с вызовами судьбы, будет ли достаточно сильным для интересной зрителю истории? Однако Ветер развеял эти опасения. Камчатская земля полна ежедневных опасностей, и природа сама выступила идеальным сценаристом: ищущие добычу медведи, волки, орланы, снежные бури, голод, Тихий океан, суровые погодные условия. Наш герой проходит через много испытаний – как может, порой падая, но не сдаваясь, и из слабого лисенка-последыша превращается в сильного защитника семейства. Эмоции порой захлестывают, героям сопереживаешь, и каждую минуту в кадре что-то происходит. Жизнь циклична, и как Ветер недавно полагался на отца, теперь на него полагаются шестеро пушистых лисят. И пусть не всегда хватает сил и смелости соответствовать новой роли, но он старается на пределе возможностей. Любовь сильнее и страха, и ярости – этот посыл понятен маленьким зрителям и важен для осознания взрослыми. Это в целом очень гуманистическое кино, дающее силу справляться с трудностями.

Этот фильм также и о влиянии на судьбу места, о понятии дома в самом широком смысле. Красочно снятая и рассказанная понятным даже детям языком история о силе места, где родился, о защите территории и семьи, всего «своего», дорогого и важного.

Огненный лис

Хочется верить, что после просмотра фильма тезисы о природе как нашем общем доме, ее охране, гармоничном сосуществовании людей и животных обретут новый объем. Природа щедра и, как вечная батарейка, способна питать и давать силу всем, кто чувствует с ней связь.

Интересно, что повествование ведется от первого лица, самого лиса Ветра, – это смелый нестандартный ход для фильма о животных. В работах подобной тематики авторы чаще по-исследовательски «препарируют» жизни братьев наших меньших – с позиции их братьев старших. Но вправе ли мы на эту высокомерную точку зрения, не пора ли ее сменить? Похоже, что звери от людей не так уж и отличаются. А в чем-то нас и превосходят.

Наталия Немова