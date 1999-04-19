Пенсионер, железнодорожник в отставке, скромно живёт со своей внучкой Катей. В соседнем доме постоянно собираются трое молодых бездельников, чувствующие себя безнаказанными хозяевами жизни. Однажды они хитростью заманили Катю к себе, где изнасиловали.

Поначалу насильников арестовывают, однако отец одного из них — большой милицейский начальник — освобождает их. После безуспешных попыток наказать преступников законным путём, Иван Фёдорович посчитал своим долгом восстановить справедливость сам…