Страна Россия

Продолжительность 1 час 35 минут

Год выпуска 1999

Премьера в мире 19 апреля 1999

Производство NTV-Profit

Другие названия

Voroshilovskiy strelok, The Rifleman of the Voroshilov Regiment, Voroshilov Sharpshooter, Der Woroschilow Schütze, El francotirador del Voroshilov, Le Tireur d'élite, O Atirador do Regimento Vorochilov, Strzelec wyborowy, Voroshilov's Shooter, Vorosilov mesterlövésze, Vorosilovi laskur, Vorošilovo šaulys, Ворошиловский стрелок, Ворошиловският стрелец, 伏罗希洛夫射手