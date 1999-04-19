Ветеран войны Иван Федорович - обычный пенсионер, спокойная старость которого закончилась после того, как трое подонков изнасиловали его внучку Катю. Несмотря на вовремя подоспевшую милицию и массу доказательств, всем троим рпеступникам удается благополучно избежать наказания. Более того, молодые люди продолжают устраивать шумные вечеринки и вести себя очень вызывающе. Разочаровавшись в правосудии, Иван Федорович решает сам наказать насильников.
Пенсионер, железнодорожник в отставке, скромно живёт со своей внучкой Катей. В соседнем доме постоянно собираются трое молодых бездельников, чувствующие себя безнаказанными хозяевами жизни. Однажды они хитростью заманили Катю к себе, где изнасиловали.
Поначалу насильников арестовывают, однако отец одного из них — большой милицейский начальник — освобождает их. После безуспешных попыток наказать преступников законным путём, Иван Фёдорович посчитал своим долгом восстановить справедливость сам…
|19 апреля 1999
|Россия
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|21 апреля 1999
|Казахстан
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|США
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