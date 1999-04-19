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Постер фильма Ворошиловский стрелок
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Киноафиша Фильмы Ворошиловский стрелок

Ворошиловский стрелок

Voroshilovskiy strelok 18+
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О фильме

Ветеран войны Иван Федорович - обычный пенсионер, спокойная старость которого закончилась после того, как трое подонков изнасиловали его внучку Катю. Несмотря на вовремя подоспевшую милицию и массу доказательств, всем троим рпеступникам удается благополучно избежать наказания. Более того, молодые люди продолжают устраивать шумные вечеринки и вести себя очень вызывающе. Разочаровавшись в правосудии, Иван Федорович решает сам наказать насильников.

  • Фильм снят по мотивам повести Виктора Пронина “Женщина по средам” (другое название “Будет немножко больно”).
  • Фильм, который насильники смотрят после содеянного - это “Доберман” Яна Кунена.
  • Двор и квартиры главных героев фильма снимались в Калуге, по адресу: улица Окружная, 4.
  • Рабочее название картины - “Женщина по средам”. Второй вариант, который рассматривался по окончании съемок - “Сицилианская защита”. Название “Ворошиловский стрелок” фильм получил только после окончания монтажа.
  • На роль Кати также претендовала певица Юлия Началова.
  • Алексей Шевченков пробовался на роли каждого из трех друзей-насильников, но в итоге ему досталась небольшая роль торговца оружием на рынке.
  • На главную роль рассматривался Георгий Жжёнов. 
  • Картина вошла в список “100 главных русских фильмов 1992—2013” по версии  журнала “Афиша”.

Пенсионер, железнодорожник в отставке, скромно живёт со своей внучкой Катей. В соседнем доме постоянно собираются трое молодых бездельников, чувствующие себя безнаказанными хозяевами жизни. Однажды они хитростью заманили Катю к себе, где изнасиловали.

Поначалу насильников арестовывают, однако отец одного из них — большой милицейский начальник — освобождает их. После безуспешных попыток наказать преступников законным путём, Иван Фёдорович посчитал своим долгом восстановить справедливость сам…

Страна Россия
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 1999
Премьера в мире 19 апреля 1999
Дата выхода
19 апреля 1999 Россия 16+
21 апреля 1999 Казахстан
5 мая 1999 США
21 апреля 1999 Украина
Производство NTV-Profit
Другие названия
Voroshilovskiy strelok, The Rifleman of the Voroshilov Regiment, Voroshilov Sharpshooter, Der Woroschilow Schütze, El francotirador del Voroshilov, Le Tireur d'élite, O Atirador do Regimento Vorochilov, Strzelec wyborowy, Voroshilov's Shooter, Vorosilov mesterlövésze, Vorosilovi laskur, Vorošilovo šaulys, Ворошиловский стрелок, Ворошиловският стрелец, 伏罗希洛夫射手
Режиссер
Станислав Говорухин
Станислав Говорухин
В ролях
Михаил Ульянов
Михаил Ульянов
Анна Синякина
Алексей Макаров
Алексей Макаров
Марат Башаров
Марат Башаров
Илья Древнов
Илья Древнов
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

7.4
Оцените 15 голосов
7.4 IMDb
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Ворошиловский стрелок

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