Ненормальный - трейлер
Киноафиша Трейлеры Ненормальный. Трейлер

Ненормальный. Трейлер

🧡 4
👏 1
🥺
🤔
🥱 1
Дата публикации: 29 января 2024
Ненормальный – 8-летний Коля не такой, как все. Мама мальчика Татьяна вслед за врачами уже не верит, что врожденная болезнь отступит, и ребенок когда-нибудь станет «нормальным». Но ее новый знакомый Юрий твердо намерен поставить Колю на ноги с помощью своей уникальной системы гимнастики. А когда во время занятий случайно выясняется, что у мальчика талант к музыке, обучение игре на фортепиано становится еще одним этапом на пути к выздоровлению. Впереди у Коли – престижный конкурс пианистов в Китае и масса препятствий, преодолеть которые ему помогут целительная сила музыки и отцовской любви. Вдохновлено невероятной реальной историей.  
Юлия Юлия 30 марта 2024, 05:36
Оценка
Не зацепило ... Очень хороший матерьял для фильма . Не дотянули . Скучно было смотреть .
30 марта 2024, 05:36 Ответить
buch078 30 марта 2024, 15:47
Оценка
Хороший,добрый фильм. Чем то схож с "Временные трудности". Нет в нём современной пошлости. Очень понравился.
30 марта 2024, 15:47 Ответить
vladimir.mihailov1986 30 марта 2024, 21:08
Оценка
Замечательный очень хороший фильм!!!
30 марта 2024, 21:08 Ответить
Aleks Polyt 30 марта 2024, 23:09
Оценка
Это фильм уникум в "современном" кино, без всей той пошлятины, чванствоугодии, плинтусных шуточек и прочего шлака, которого полно наснято за последние годы нашего кино.
Фильм советую к просмотру всей семьёй и оставляет после просмотра положительные эмоции
30 марта 2024, 23:09 Ответить
Виктория Коновалова 31 марта 2024, 07:43
Оценка
Хороший фильм. Семейный.
31 марта 2024, 07:43 Ответить
kuziksv2006 31 марта 2024, 13:24
Прекрасный фильм.Во всех отношениях.Заставляющий думать,сопереживать,чувствовать.Давно хотела увидеть подобное.Конец фильма ,конечно, немного сказочный,но пусть так.И игра Яценко,как всегда, на высоте.Хотя и остальные участники этого произведения- хороши.Рада за наше кино!
31 марта 2024, 13:24 Ответить
Татьяна Танюша 1 апреля 2024, 06:46
Оценка
Хороший, добрый фильм без пошлости и музыки много, я осталась довольна походом в кинотеатр.
1 апреля 2024, 06:46 Ответить
Мария Свобода 2 апреля 2024, 16:01
Оценка
Хороший фильм, нужный.
2 апреля 2024, 16:01 Ответить
Игорь Лисовский 4 апреля 2024, 19:43
Оценка
Хороший фильм с хорошей игрой актёров и сценарием.
4 апреля 2024, 19:43 Ответить
Юлия Артёмова 6 апреля 2024, 17:37
Оценка
Прекрасный фильм . Смотрели семьёй, ребёнку 10 лет . Все отлично смыслы , сюжет , игра актёров. Очень умный фильм , знаете когда не говорят лишние слова и так понятно по глазам. И главное о любви. Настоящей. Спасибо авторам !
6 апреля 2024, 17:37 Ответить
Ирина Чернова 7 апреля 2024, 09:48
Оценка
Фильм отличный! (отличный и от других, психоделических). Фильм о вере в человека во всех смыслах. Рекомендую для семейного просмотра! Спасибо всем участвующим в Кино производстве, молодцы!
7 апреля 2024, 09:48 Ответить
Александр Сорокан 7 апреля 2024, 20:27
Оценка
Фильм хороший. Держит внимание от начала и до конца. Всем обязательно сходить. И что радует- это дебютная работа молодого режиссера! Так держать, появляются звездочки режиссуры.
7 апреля 2024, 20:27 Ответить
Александр Сорокан 7 апреля 2024, 20:29
в ответ на сообщение Aleks Polyt от 30 марта 2024, 23:09
Оценка
Правильно подмечено- без пошлости.
7 апреля 2024, 20:29 Ответить
Анастасия Галынина 7 апреля 2024, 21:57
Оценка
Понравился всей нашей семье и 7-9-12-14-летним и нам - взрослым =). Смело идите с детьми 6+. В фильме, помимо доброго и мотивирующего сюжета, сбалансированный звук (без резких спецэффектов) и прекрасная музыка. Раскрываются темы здорового (трезвого) образа жизни, веры в исцеление через раскрытие творческих способностей человека. Никакой пошлости, без пропаганды алкоголя, табака и других наркотиков - наверное из-за этого неудобное время просмотра в кинотеатрах, зачем-то выставленная маркировка 12+, и скудная реклама фильма. Поэтому поддержите этот фильм своими просмотрами - такие направления в кино надо развивать, и именно такие фильмы поощрять наградами.
7 апреля 2024, 21:57 Ответить
Мирослава Вольнова 9 апреля 2024, 07:17
Оценка
Прекрасный фильм о достижении цели. Однозначно рекомендую.
9 апреля 2024, 07:17 Ответить
Саша Плотникова 9 апреля 2024, 07:42
Оценка
Просто нечто
9 апреля 2024, 07:42 Ответить
Ирина Емельянова 10 апреля 2024, 17:10
Оценка
Отличный фильм для всей семьи. Интересный сюжет, красивые съёмки, отличный актерский состав. Без грязи, без пошлости... Волшебная фортепианная музыка... Такие фильмы надо школьникам и студентам показывать в обязательном порядке!
10 апреля 2024, 17:10 Ответить
Константин Фетисов 12 апреля 2024, 12:21
Оценка
Сильный шикарный фильм. Я в восторге.
12 апреля 2024, 12:21 Ответить
iferyagin 24 апреля 2024, 10:53
Оценка
Фильм просто СУПЕР ! Идите срочно и не забудьте взять с собой детей!
24 апреля 2024, 10:53 Ответить
olgaivanova238 28 апреля 2024, 23:21
Оценка
Жалко что не показали неделю в Китае и возвращение Коли в Россию, хотелось бы во второй части это увидеть, а так смотрела не отрываясь! Сходите пока можете
28 апреля 2024, 23:21 Ответить
Елена Байнарович 21 февраля 2025, 23:46
Оценка
Фильм просто волшебный ) о любви , поддержки и веры в мальчика . фильм обязателен для просмотра родителям !!! Вера и любовь в детей творит чудеса !!! Спасибо за фильм
21 февраля 2025, 23:46 Ответить
7.7 Ненормальный
Ненормальный драма, музыка, 2024, Россия
