Ненормальный
– 8-летний Коля не такой, как все. Мама мальчика Татьяна вслед за врачами уже не верит, что врожденная болезнь отступит, и ребенок когда-нибудь станет «нормальным». Но ее новый знакомый Юрий твердо намерен поставить Колю на ноги с помощью своей уникальной системы гимнастики. А когда во время занятий случайно выясняется, что у мальчика талант к музыке, обучение игре на фортепиано становится еще одним этапом на пути к выздоровлению.
Впереди у Коли – престижный конкурс пианистов в Китае и масса препятствий, преодолеть которые ему помогут целительная сила музыки и отцовской любви.
Вдохновлено невероятной реальной историей.
Фильм советую к просмотру всей семьёй и оставляет после просмотра положительные эмоции
