«Майор Гром: Игра»: Рецензия Киноафиши

Майор Гром уж точно не нуждается в представлении. Он нуждался в продолжении, так как Bubble Comics и Ко сделали все в первом фильме, чтобы представить целый новый мир, выдать персонажей на любой вкус и вбросить затравку, о которой знают даже те, кто не любит сидеть в зале после титров. Они сразу готовились к продолжению, и их не за что упрекать. Игорь Гром получился по-правильному русским парнем: без плаща, лазеров в глазах и телекинетических способностей. К нему прониклись даже скептики. Потому что наши ребята защищают мир кулаками и харизмой. И Гром — он такой. А значит, ему место на российских экранах.

И вот «Игра». Игорю Грому бросает вызов некий Призрак, который требует от майора разгадывать загадки на скорость, иначе страдают культурное наследие города и его жители, причем все, без разбору. Оставим подробный анализ соответствия комиксу тем, кто его читал (хотя, надо признать, фанбаза у графического романа большая, и ей явно будет что сказать). Перед нами кино. Сиквел. То есть лучше, масштабнее, драматичнее и длиннее. Об этом явно нужно предупредить сразу: кинокомикс снят в лучших традициях супергеройских эпиков последних лет — 2 часа 48 минут. И объяснение этому самое простое: низвергать забронзовевшего героя будет такое количество злодеев или просто неприятных персонажей, что, если поделить этот хронометраж на них, как раз каждому по полчасика примерно и достанется.

События начинаются через какое-то заметное время после поимки Чумного доктора. Гром и Дубин в качестве напарников уже успели нагеройствовать на свой условный код: «Давай как на Думской. Нет, лучше как на Некрасова», майору успели отлить памятник, город наполнился мерчем, а сам Игорь успел привыкнуть к тому, что бронировать столик заранее в самом модном ресторане Петербурга не обязательно: нужно просто туда зайти — и столик найдется. В общем, вся эта пастораль в начале сразу сообщает зрителю, что впереди его ждет триумфальное и разгромное низвержение новоявленного кумира. Но чего зритель не знает, так это того, что авторы фильма жестоко посмеются и над ним самим. Ведь уничтожать атаками по всем фронтам будут не только творение, но и творца. А кумиров создает толпа. Следовательно, ей и страдать.

Майор Гром: Игра

Безусловно, «Майор Гром» полон простых, понятных каждому социальных подтекстов: как легко мы превращаем людей в звезд и как быстро их гасим, как мысль одного подавляет мысль толпы, как технологии заменяют человека, а эффективные менеджеры подсиживают «отцов полка». Без них, вот этих смыслов, сейчас снимать супергероику даже как-то неприлично. Но в попытке как будто бы сорвать куш зрительского одобрения побольше и сразу команда создателей перенасыщает фильм этими подтекстами настолько, что получается не кино выходного дня, а антология проблем общества 2020-х годов. И если ключевое противостояние Грома с тем, кто втягивает его в смертоносную игру, увлекательно, эффектно и понятно, то присутствие на экране нового персонажа в исполнении Матвея Лыкова кажется надуманным и чрезмерным. Особенно когда дело дойдет до финальной битвы. Я подчеркну: не сам персонаж выглядит надуманным, а именно его интеграция. Яркий, со своими суперсилами, с простой, но достаточной мотивацией, он мог бы создать Грому проблем в третьем фильме, не отвлекая на себя внимание (и хронометраж) в фильме втором. А так Август ван дер Хольт остается лишь яркой ходульной затычкой, за которую по-зрительски обидно — такого злодея слили.

Вообще, злодеи в «Игре» — самое интересное. Как их много на квадратный метр Петербурга и какие они все невероятные, талантливые, опасные с приставкой «супер». На каждого смотришь и не понимаешь, как вот этот поц в кожанке и кепке со всеми ними справится? И тут-то наконец мы добираемся до главной метафоры всего фильма — шахматной доски. Потому что, если смотреть не только на харизматичного Тихона Жизневского, можно обнаружить, что свои сольные выходы получил не только каждый злодей, но и каждый друг Грома. Они все (кроме персонажа Лыкова, вы меня не переубедите) — грамотно расставленные фигуры, и тут явно нет пешек. Это партия, которая играется давно где-то за кадром. И то, как ее в ретроспекции будут постепенно раскрывать, наследует традицию хороших детективов вроде Шерлока Холмса или Эркюля Пуаро. Хотя, конечно, больше Холмса. Ведь Дима Дубин отрастил усы, и теперь сравнение их пары с Громом неизбежно напоминает английскую пару детективов.

Майор Гром: Игра

Этот фильм полон оммажей, которые зрителю без восторженной пелены на глазах первый час точно будут казаться наглой копиркой: мол, «ничего своего придумать не могут». Но чем ближе картина подбирается к финалу, тем больше в ней сквозит маркеров самоиронии. Бессменный режиссер Грома Олег Трофим — человек не только насмотренный, но и с хорошим чувством юмора. И он точно понимает, где нужно сделать ход конем, а где — шутейкой. Достаточно упомянуть, что на роль одного из злодеев взяли стендап-комика Евгения Чебаткова.

Майор Гром: Игра

В попытке резюмировать без единого спойлера получается, что продолжение скорее удалось, чем нет. Это довольно выстроенное, несмотря на многоходовость, произведение, в котором, конечно же, есть все признаки супергероики, так как способности злодеев иначе как фантастическими не назовешь. Особенно поражают способности Призрака и его навыки пользования мобильными раскладушками — привет аналоговому Грому с его неубиваемой «Нокией». В нем достаточно громких, обличающих и осуждающих общество заявлений — вроде того, как у нас сейчас принято подавать новости, но делают их персонажи, которые умело спрятаны среди фигур на сюжетной шахматной доске. В нем очень хорошо разыграна личная трагедия героя, который вместе с грузом ответственности тащит на себе и комплекс спасителя. Именно поэтому важную роль в фильме играет психиатр в исполнении Константина Хабенского (в образе Троцкого). В нем в целом можно говорить о хороших актерских работах: двуликий Сергей Горошко поднимает свою двуликость на новый уровень. И в нем есть поддержание тренда на остроумные развязки, как обмануть непобедимого злодея, который как раз снижает пафос происходящего на экране. В общем, неплохое кино вышло. Длинное только. Но об этом я предупредила в самом начале.