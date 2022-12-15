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Скоро в прокате "Развод. Фильм второй"
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1
Алита: Боевой ангел
фантастика, боевик, приключения, мелодрама
2018, США / Канада / Аргентина
8.4
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2
Господин Никто
фантастика, фэнтези, драма, мелодрама
2009, Бельгия / Канада / Франция
8.3
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3
Убойные каникулы
комедия
2009, Канада
8.1
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4
Балерина
анимация, семейный
2017, Франция / Канада
8.1
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5
2012
драма, фантастика, боевик, триллер, приключения
2009, США / Канада
8.1
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6
Семейка Аддамс: Горящий тур
анимация, ужасы, комедия, семейный
2021, США / Великобритания / Канада
8.1
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7
Пила 6
триллер, мистика, криминал, ужасы
2009, США / Канада / Великобритания / Австралия
7.9
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8
Сайлент Хилл
ужасы, триллер
2006, Канада / Франция
7.9
Оцените
9
Я краснею
приключения, анимация, комедия
2022, Канада
7.8
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10
Порок на экспорт
драма, триллер, мистика
2007, Великобритания / Канада / США
7.8
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11
Щенячий патруль в кино
анимация, приключения
2021, США / Канада
7.7
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12
Ветреная река
триллер
2017, США / Великобритания / Канада
7.7
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13
Трио из Бельвилля
комедия, анимация
2003, Франция / Бельгия / Канада / Великобритания / Латвия
7.6
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14
Перси Джексон и похититель молний
фэнтези, сказка
2009, Канада / США
7.6
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15
Обитель зла: Последняя глава
триллер, боевик, ужасы, фантастика
2016, Германия / Австралия / Канада / Франция
7.6
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16
Это всего лишь конец света
драма
2016, Франция / Канада
7.6
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17
Грайндхаус
ужасы, боевик, фантастика, комедия
2007, США / Канада
7.5
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18
Пила 8
ужасы, триллер
2017, США / Канада
7.5
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19
Американский психопат
ужасы, триллер, драма
2000, США / Канада
7.5
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20
Дэдпул
фэнтези, фантастика, боевик
2016, США / Канада
7.5
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21
Хлоя
триллер, драма
2009, США / Канада / Франция
7.4
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22
Химера
триллер, фантастика, ужасы
2009, США / Канада / Франция
7.4
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23
Приключения Паддингтона
семейный, комедия, приключения
2014, Великобритания / Франция / США / Канада
7.4
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24
Волк и Лев
семейный
2021, Франция / Канада
7.4
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25
Искатели могил
ужасы
2011, Канада
7.4
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26
Астрал: Глава 3
ужасы
2015, США / Канада
7.4
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27
My Little Pony в кино
анимация, детский
2017, США / Канада
7.4
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28
Дело №39
ужасы, триллер
2009, США / Канада
7.4
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29
My Little Pony: Новое поколение
приключения, анимация, комедия
2021, Ирландия / Канада
7.4
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30
Фрида
драма, биография
2002, США / Канада / Мексика
7.3
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31
Мулан
фэнтези, драма, боевик
2020, США / Китай / Канада
7.3
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32
Скотт Пилигрим против всех
фантастика, комедия, боевик, мелодрама, приключения
2010, США / Канада
7.2
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33
Зубная фея
сказка, комедия
2009, США / Канада
7.2
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34
Опасный метод
драма
2011, Германия / Канада / Великобритания
7.2
Оцените
35
Параллельные миры
драма, мелодрама
2012, Канада / Франция
7.2
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36
Воображариум доктора Парнаса
приключения, мистика, фэнтези
2009, Франция / Канада
7.1
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37
Мумия: Гробница Императора Драконов
боевик, комедия, драма, приключения, ужасы, фэнтези, триллер
2008, Германия / Канада / США
7.0
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38
Лысый нянька: Спецзадание
боевик, комедия
2005, США / Канада
6.9
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39
Во имя короля: история осады подземелья
фэнтези, боевик, приключения
2007, Германия / Канада / США
6.8
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40
Обитель Зла 2: Апокалипсис
боевик, ужасы, фантастика, триллер
2004, Германия / Франция / Великобритания / Канада
6.8
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41
13-й район: Кирпичные особняки
боевик, драма, криминал
2014, Франция / Канада
6.8
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42
G.I. Joe: Бросок кобры 2
боевик
2012, США / Канада
6.7
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43
Будь моими глазами
криминал, драма, мистика
2021, Канада
6.7
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44
Песня имен
драма
2019, Германия / Канада / Великобритания
6.6
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45
Те, кто желает мне смерти
триллер
2021, Канада / США
6.5
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46
Седьмой сын
фэнтези, семейный, приключения
2015, Великобритания / США / Канада / Китай
6.5
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47
Реальная белка 2
анимация, комедия, приключения
2017, США / Канада / Корея
6.4
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48
Падение Луны
боевик, приключения, фантастика
2022, США / Канада / Китай
6.4
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49
Секретные материалы: Хочу верить
ужасы, фантастика, мистика
2008, США / Канада
6.2
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50
Чужой против хищника
боевик, ужасы, приключения, фантастика, триллер, военный
2004, США / Канада / Германия / Греция / Великобритания
6.2
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51
Тайны подводного мира 3D
документальный, короткометражный
2006, Канада / США
5.9
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52
Космополис
драма
2012, Канада / Франция / Италия / Португалия
5.2
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