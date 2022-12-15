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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Канада

Рейтинг канадских фильмов

Алита: Боевой ангел
1 Алита: Боевой ангел
фантастика, боевик, приключения, мелодрама 2018, США / Канада / Аргентина
8.4
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Господин Никто
2 Господин Никто
фантастика, фэнтези, драма, мелодрама 2009, Бельгия / Канада / Франция
8.3
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Убойные каникулы
3 Убойные каникулы
комедия 2009, Канада
8.1
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Балерина
4 Балерина
анимация, семейный 2017, Франция / Канада
8.1
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2012
5 2012
драма, фантастика, боевик, триллер, приключения 2009, США / Канада
8.1
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Семейка Аддамс: Горящий тур
6 Семейка Аддамс: Горящий тур
анимация, ужасы, комедия, семейный 2021, США / Великобритания / Канада
8.1
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Пила 6
7 Пила 6
триллер, мистика, криминал, ужасы 2009, США / Канада / Великобритания / Австралия
7.9
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Сайлент Хилл
8 Сайлент Хилл
ужасы, триллер 2006, Канада / Франция
7.9
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Я краснею
9 Я краснею
приключения, анимация, комедия 2022, Канада
7.8
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Порок на экспорт
10 Порок на экспорт
драма, триллер, мистика 2007, Великобритания / Канада / США
7.8
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Щенячий патруль в кино
11 Щенячий патруль в кино
анимация, приключения 2021, США / Канада
7.7
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Ветреная река
12 Ветреная река
триллер 2017, США / Великобритания / Канада
7.7
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Трио из Бельвилля
13 Трио из Бельвилля
комедия, анимация 2003, Франция / Бельгия / Канада / Великобритания / Латвия
7.6
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Перси Джексон и похититель молний
14 Перси Джексон и похититель молний
фэнтези, сказка 2009, Канада / США
7.6
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Обитель зла: Последняя глава
15 Обитель зла: Последняя глава
триллер, боевик, ужасы, фантастика 2016, Германия / Австралия / Канада / Франция
7.6
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Это всего лишь конец света
16 Это всего лишь конец света
драма 2016, Франция / Канада
7.6
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Грайндхаус
17 Грайндхаус
ужасы, боевик, фантастика, комедия 2007, США / Канада
7.5
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Пила 8
18 Пила 8
ужасы, триллер 2017, США / Канада
7.5
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Американский психопат
19 Американский психопат
ужасы, триллер, драма 2000, США / Канада
7.5
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Дэдпул
20 Дэдпул
фэнтези, фантастика, боевик 2016, США / Канада
7.5
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Хлоя
21 Хлоя
триллер, драма 2009, США / Канада / Франция
7.4
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Химера
22 Химера
триллер, фантастика, ужасы 2009, США / Канада / Франция
7.4
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Приключения Паддингтона
23 Приключения Паддингтона
семейный, комедия, приключения 2014, Великобритания / Франция / США / Канада
7.4
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Волк и Лев
24 Волк и Лев
семейный 2021, Франция / Канада
7.4
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Искатели могил
25 Искатели могил
ужасы 2011, Канада
7.4
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Астрал: Глава 3
26 Астрал: Глава 3
ужасы 2015, США / Канада
7.4
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My Little Pony в кино
27 My Little Pony в кино
анимация, детский 2017, США / Канада
7.4
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Дело №39
28 Дело №39
ужасы, триллер 2009, США / Канада
7.4
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My Little Pony: Новое поколение
29 My Little Pony: Новое поколение
приключения, анимация, комедия 2021, Ирландия / Канада
7.4
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Фрида
30 Фрида
драма, биография 2002, США / Канада / Мексика
7.3
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Мулан
31 Мулан
фэнтези, драма, боевик 2020, США / Китай / Канада
7.3
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Скотт Пилигрим против всех
32 Скотт Пилигрим против всех
фантастика, комедия, боевик, мелодрама, приключения 2010, США / Канада
7.2
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Зубная фея
33 Зубная фея
сказка, комедия 2009, США / Канада
7.2
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Опасный метод
34 Опасный метод
драма 2011, Германия / Канада / Великобритания
7.2
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Параллельные миры
35 Параллельные миры
драма, мелодрама 2012, Канада / Франция
7.2
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Воображариум доктора Парнаса
36 Воображариум доктора Парнаса
приключения, мистика, фэнтези 2009, Франция / Канада
7.1
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Мумия: Гробница Императора Драконов
37 Мумия: Гробница Императора Драконов
боевик, комедия, драма, приключения, ужасы, фэнтези, триллер 2008, Германия / Канада / США
7.0
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Лысый нянька: Спецзадание
38 Лысый нянька: Спецзадание
боевик, комедия 2005, США / Канада
6.9
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Во имя короля: история осады подземелья
39 Во имя короля: история осады подземелья
фэнтези, боевик, приключения 2007, Германия / Канада / США
6.8
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Обитель Зла 2: Апокалипсис
40 Обитель Зла 2: Апокалипсис
боевик, ужасы, фантастика, триллер 2004, Германия / Франция / Великобритания / Канада
6.8
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13-й район: Кирпичные особняки
41 13-й район: Кирпичные особняки
боевик, драма, криминал 2014, Франция / Канада
6.8
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G.I. Joe: Бросок кобры 2
42 G.I. Joe: Бросок кобры 2
боевик 2012, США / Канада
6.7
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Будь моими глазами
43 Будь моими глазами
криминал, драма, мистика 2021, Канада
6.7
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Песня имен
44 Песня имен
драма 2019, Германия / Канада / Великобритания
6.6
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Те, кто желает мне смерти
45 Те, кто желает мне смерти
триллер 2021, Канада / США
6.5
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Седьмой сын
46 Седьмой сын
фэнтези, семейный, приключения 2015, Великобритания / США / Канада / Китай
6.5
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Реальная белка 2
47 Реальная белка 2
анимация, комедия, приключения 2017, США / Канада / Корея
6.4
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Падение Луны
48 Падение Луны
боевик, приключения, фантастика 2022, США / Канада / Китай
6.4
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Секретные материалы: Хочу верить
49 Секретные материалы: Хочу верить
ужасы, фантастика, мистика 2008, США / Канада
6.2
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Чужой против хищника
50 Чужой против хищника
боевик, ужасы, приключения, фантастика, триллер, военный 2004, США / Канада / Германия / Греция / Великобритания
6.2
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Тайны подводного мира 3D
51 Тайны подводного мира 3D
документальный, короткометражный 2006, Канада / США
5.9
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Космополис
52 Космополис
драма 2012, Канада / Франция / Италия / Португалия
5.2
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