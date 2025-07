«Ночь с психопатом»: Рецензия Киноафиши

«Это было похоже на дурной сон. Я не могла поверить, что все происходит на самом деле. Он пытался воплотить угрозы в жизнь». В середине 90-х певица Мадонна в страхе давала показания на суде против Роберта Хоскинса. Ей не раз снились кошмары о безумном сталкере, которого она однажды увидела возле своего дома в 1995 году. Бродяга Роберт из штата Орегон убедил себя, что у них с Мадонной большая любовь. И в мае того же 1995-го, когда поп-дива была в отъезде в Майами, ее телохранители задержали Хоскинса, который перемахнул через забор ее особняка в районе Голливудских холмов в Лос-Анджелесе и прыгнул в бассейн. Роберт сказал охраннику Мадонны, что она должна стать его женой или он «перережет ей горло от уха до уха». В 1996 году Хоскинс был приговорен к десяти годам тюремного заключения за преследование и угрозы. После освобождения из тюрьмы он лечился в психиатрических больницах (из одной он даже смог сбежать, но преследователя поймали, прежде чем он успел причинить кому-либо вред).

Взяв за основу эту пугающую историю, режиссер и сценарист Джимми Уорден снял свой дебютный полный метр «Ночь с психопатом». Как и в случае с «Кокаиновым медведем», для которого Уорден написал сценарий, постановщик превратил реальные события в жанровый микс триллера и трэш-комедии. Травмирующий опыт Мадонны стал легковесным аттракционом, который в оригинале неслучайно носит название Borderline в честь одноименного сингла из дебютного альбома певицы. Кавер самой песни, кстати, тоже звучит в этом фильме. А ее текст, рассказывающий о героине, которая желает сбежать из любовного плена, отчасти комментирует сюжет.

Самара Уивинг играет в фильме Уордена (он к тому же ее муж) довольно схематичную версию Мадонны по имени София, которая наслаждается отдыхом после интенсивной работы и романом со спортивной звездой Роудсом (его играет Джимми Фэйлс, ранее появившийся «Мальчишках из ”Никеля”»). Пожалуй, лишь этого персонажа авторы раскрыли в полной мере, показав его трогательную уязвимость, интеллектуальный пафос и вместе с тем бытовой героизм. В образе Роудса угадывается баскетболист Деннис Родман, с которым у Мадонны была недолгая любовная связь в 1994 году.

Розовые шортики, майка-алкоголичка и сверху халатик — поп-дива София проводит уютный вечер в своем роскошном особняке с крутым парнем. Но уже этой ночью ей придется сменить свой домашний аутфит на голубое свадебное платье с фатой, когда в ее дом ворвется навязчивый поклонник Пол Дьюерсон в компании чудаковатых подельников (одна из них по имени Пенни — своего рода Харли Квинн в исполнении потрясающей Албы Баптишты). Пол сбегает из психиатрической лечебницы с навязчивой идеей жениться на Софии, нравится ей это или нет. Его план продуман до мелочей: гости и пастор — в заложниках, оружие — в кармане, а невеста — с боевым настроем. К торжеству все готово, дело осталось за малым.

Расставив несколько подсказок, отсылающих к истории Мадонны, Уорден не создает сложную интересную героиню, способную вызывать у людей одержимость, симпатию, сочувствие или хоть какую бы то ни было эмоцию. Культ вокруг героини кажется неоправданным и неправдоподобным. Создается впечатление, будто режиссер решил полностью положиться на харизму, комедийный талант и невозмутимость Самары Уивинг, не прописывая ее героиню хоть сколько-нибудь подробно. Рэй Николсон — сын Джека Николсона — после «Улыбки 2» вновь косплеит отца из «Сияния» и тоже выезжает за счет природного обаяния. Его Пол — веселый и игривый романтик-псих, который вершит насилие с довольным лицом. Совмещение эмоциональных жанровых регистров от дурашливой комедии до жестокого фильма-вторжения характерно и для всей атмосферы картины. Это доходит до апогея в одной из самых смешных сцен фильма со странным дуэтом Софии и Пенни. Сначала они, словно в каком-нибудь мюзикле, под комичным золотым светом поют It's All Coming Back to Me Now Селин Дион, а потом жестоко дерутся друг с другом.

Но этично ли смеяться над ночными кошмарами реального человека, которому всерьез угрожала большая опасность? «Ночь с психопатом» оказывается набором шуток и идей, которые, с одной стороны, не доходят до смелого сумасбродства, но с другой — не синтезируются в цельное высказывание об абьюзивных отношениях, оборотной стороне славы или любой другой проблеме, заявленной режиссером. В попытке представить альтернативную реальность поп-культуры 90-х, наполненную пустыми карикатурами, фильм утрачивает всяческую ценность. Комические отступления уводят Уордена все дальше от токсичного романа, который задумывался как центральная история Borderline.

Интересно, что Уорден также отсылает к другой работе своей жены Самары Уивинг, которая уже участвовала в смертельной схватке из-за свадьбы в «Я иду искать» (сейчас как раз в разработку запущен сиквел этой картины). Но, развлекая сатирой на богачей, «Я иду искать» в то же время наводит настоящий ужас из-за градуса насилия и абсурда, формируя внятное киновысказывание о дисфункциональных отношениях в семье и браке. «Ночь с психопатом» мог бы встроиться в ряд похожих романтических триллеров. «Я иду искать» здесь соседствует с фильмами «Кошки-мышки» и «Свидание с монстром», а также с сериалом «Ты» — во всех этих проектах исследуются современные любовные связи, в которых сентиментальные поступки скорее настораживают. Но вместо этого Borderline просто хайпует на тренде жанрового переосмысления ромкомов девяностых и нулевых, не предлагая ничего большего.