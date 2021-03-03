Бестселлер, 2021

Новоиспеченная молодая издательница Люси Стэнбридж (Обри Плаза) унаследовала издательскую компанию от своего отца. Став главным редактором и будучи абсолютно новым человеком в данной сфере, она с сожалением осознает, что некоторые плохие отзывы порой могут угрожать финансовой безопасности семейного бизнеса и нанести непоправимый вред ее делу. Однажды Люси обнаруживает, что ее компания обязана издать книгу некоего Харриса Шоу (Майкл Кейн), в прошлом успешного писателя, который превратился в отшельника и сварливого писаку-алкоголика. Когда-то он уже успел внести на карту издательства «Стэнбридж Паблишинг» определенную сумму денег, поэтому героиня решает срочно обратиться к нему за помощью. Люси видит в Шоу последний шанс на спасение своей компании.

Сам Харрис Шоу, со своей стороны, давно задолжал всем денег и уже закончил писать книгу, которую искренне ненавидит больше всего на свете. Люси считает, что у нее все схвачено и идет по плану, пока не обнаруживает, что, согласно старому контракту Харриса, никто не вправе редактировать его рукопись. Однако в документе также говорится, что при выполнении этого условия издательством Шоу должен будет отправиться в книжный тур по стране.

Так и начинается их адское путешествие, в котором прошлые и настоящие демоны объединяются, оказывается, что слава не имеет ничего общего с богатством, а число подписчиков в Twitter ничего не значит. Вместе им предстоит заинтересовать книгой молодежь и спасти издательство от краха, а также понять, что иногда честь, которую мы пытаемся сохранить, строится на бесцеремонной лжи и предательстве.