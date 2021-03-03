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Бестселлер, 2021

2021 / Канада / США
7.4 Оцените
20 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
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Комедия с Обри Плазой и Майклом Кейном о молодой издательнице и талантливом писателе-алкоголике
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Новоиспеченная молодая издательница Люси Стэнбридж (Обри Плаза) унаследовала издательскую компанию от своего отца. Став главным редактором и будучи абсолютно новым человеком в данной сфере, она с сожалением осознает, что некоторые плохие отзывы порой могут угрожать финансовой безопасности семейного бизнеса и нанести непоправимый вред ее делу. Однажды Люси обнаруживает, что ее компания обязана издать книгу некоего Харриса Шоу (Майкл Кейн), в прошлом успешного писателя, который превратился в отшельника и сварливого писаку-алкоголика. Когда-то он уже успел внести на карту издательства «Стэнбридж Паблишинг» определенную сумму денег, поэтому героиня решает срочно обратиться к нему за помощью. Люси видит в Шоу последний шанс на спасение своей компании.

Сам Харрис Шоу, со своей стороны, давно задолжал всем денег и уже закончил писать книгу, которую искренне ненавидит больше всего на свете. Люси считает, что у нее все схвачено и идет по плану, пока не обнаруживает, что, согласно старому контракту Харриса, никто не вправе редактировать его рукопись. Однако в документе также говорится, что при выполнении этого условия издательством Шоу должен будет отправиться в книжный тур по стране.

Так и начинается их адское путешествие, в котором прошлые и настоящие демоны объединяются, оказывается, что слава не имеет ничего общего с богатством, а число подписчиков в Twitter ничего не значит. Вместе им предстоит заинтересовать книгой молодежь и спасти издательство от краха, а также понять, что иногда честь, которую мы пытаемся сохранить, строится на бесцеремонной лжи и предательстве.

Картина является официальным совместным производством Канады и Соединенного Королевства, ответственными компаниями являются Wishing Tree Production, Item 7 и Wacki Productions. 

Сценарий к фильму написал Энтони Грико, который в 2015 году выиграл стипендию Академии Николла, присуждаемую выдающимся сценаристам.

Съемки фильма проходили в Монреале в ноябре 2019 года и продлились до декабря.

Мировая премьера фильма «Бестселлер» состоялась на Берлинском кинофестивале в марте 2021 года в секции Special Gala. 

Режиссером картины выступила Лина Росслер. Для нее это дебютный полнометражный фильм в качестве режиссера.

О проекте было объявлено в мае 2019 года во время Каннского кинофестиваля. При этом уже было известно, что Майкл Кейн будет исполнять главную роль в фильме, а дебютантка Лина Росслер должна выступить в качестве режиссера картины. Изначально съемки планировались в начале июля того же года. Однако дальше проект так и не сдвинулся, и никаких подробностей и не последовало вплоть до ноября того же года, когда к актерскому составу присоединились такие актеры, как Обри Плаза и Скотт Спидман. В декабре каст пополнился Кэри Элвесом и Эллен Вонг.

Лина Росслер наиболее известна как канадская актриса, писательница и режиссер. Ее предыдущие короткометражные фильмы Little Whispers: The Vow и Winter завоевали награды и участвовали на фестивалях по всему миру. Ее полнометражный сценарий к фильму «Спасатель» был выбран одним из 10 сценариев, отобранных для участия в Студии писателей TIFF 2019 года.

Молодая издательница отправляется в тур по всей стране, чтобы спасти свой книжный бизнес. С собой девушка приглашает успешного в прошлом писателя, который давно похоронил свой талант в бутылке. Заинтересовать молодежь книгами — задача не из простых, но это еще полбеды! Обуздать невыносимый нрав беспробудного пьяницы и капризного гения — вот настоящий вызов!

7.4 Оцените
20 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2021
Премьера в России 30 сентября 2021
Премьера онлайн 17 сентября 2021
Премьера в мире 3 марта 2021
Возраст 18+
Прокатчик MDfilm
Режиссер
Лина Росслер
Лина Росслер
В ролях
Обри Плаза
Обри Плаза
Кэри Элвес
Кэри Элвес
Майкл Кейн
Майкл Кейн
Скотт Спидмэн
Скотт Спидмэн
Эллен Вонг
Эллен Вонг
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Бестселлер 2 постера
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Бестселлер
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за 1 рубль
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Харрис Шоу (Майкл Кейн), некогда популярный в Великобритании писатель, прозябает в одиночестве и разрухе, ведя отшельнический образ жизни. Он живет в старом доме, который когда-то был выбран для покупки его женой. Быт Харриса — пить сутки напролет, не вставая с кресла, да швырять телефон в окно, ведь любая коммуникация, в том числе дистанционная, для легендарного писателя неугодна. На другом конце страны живет Люси Стейнбридж (Обри Плаза), наследница большого издательского дома,…
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