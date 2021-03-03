Бестселлер, 2021

Новоиспеченная молодая издательница Люси Стэнбридж (Обри Плаза) унаследовала издательскую компанию от своего отца. Став главным редактором и будучи абсолютно новым человеком в данной сфере, она с сожалением осознает, что некоторые плохие отзывы порой могут угрожать финансовой безопасности семейного бизнеса и нанести непоправимый вред ее делу. Однажды Люси обнаруживает, что ее компания обязана издать книгу некоего Харриса Шоу (Майкл Кейн), в прошлом успешного писателя, который превратился в отшельника и сварливого писаку-алкоголика. Когда-то он уже успел внести на карту издательства «Стэнбридж Паблишинг» определенную сумму денег, поэтому героиня решает срочно обратиться к нему за помощью. Люси видит в Шоу последний шанс на спасение своей компании.
Сам Харрис Шоу, со своей стороны, давно задолжал всем денег и уже закончил писать книгу, которую искренне ненавидит больше всего на свете. Люси считает, что у нее все схвачено и идет по плану, пока не обнаруживает, что, согласно старому контракту Харриса, никто не вправе редактировать его рукопись. Однако в документе также говорится, что при выполнении этого условия издательством Шоу должен будет отправиться в книжный тур по стране.
Так и начинается их адское путешествие, в котором прошлые и настоящие демоны объединяются, оказывается, что слава не имеет ничего общего с богатством, а число подписчиков в Twitter ничего не значит. Вместе им предстоит заинтересовать книгой молодежь и спасти издательство от краха, а также понять, что иногда честь, которую мы пытаемся сохранить, строится на бесцеремонной лжи и предательстве.
Картина является официальным совместным производством Канады и Соединенного Королевства, ответственными компаниями являются Wishing Tree Production, Item 7 и Wacki Productions.
Сценарий к фильму написал Энтони Грико, который в 2015 году выиграл стипендию Академии Николла, присуждаемую выдающимся сценаристам.
Съемки фильма проходили в Монреале в ноябре 2019 года и продлились до декабря.
Мировая премьера фильма «Бестселлер» состоялась на Берлинском кинофестивале в марте 2021 года в секции Special Gala.
Режиссером картины выступила Лина Росслер. Для нее это дебютный полнометражный фильм в качестве режиссера.
О проекте было объявлено в мае 2019 года во время Каннского кинофестиваля. При этом уже было известно, что Майкл Кейн будет исполнять главную роль в фильме, а дебютантка Лина Росслер должна выступить в качестве режиссера картины. Изначально съемки планировались в начале июля того же года. Однако дальше проект так и не сдвинулся, и никаких подробностей и не последовало вплоть до ноября того же года, когда к актерскому составу присоединились такие актеры, как Обри Плаза и Скотт Спидман. В декабре каст пополнился Кэри Элвесом и Эллен Вонг.
Лина Росслер наиболее известна как канадская актриса, писательница и режиссер. Ее предыдущие короткометражные фильмы Little Whispers: The Vow и Winter завоевали награды и участвовали на фестивалях по всему миру. Ее полнометражный сценарий к фильму «Спасатель» был выбран одним из 10 сценариев, отобранных для участия в Студии писателей TIFF 2019 года.
Молодая издательница отправляется в тур по всей стране, чтобы спасти свой книжный бизнес. С собой девушка приглашает успешного в прошлом писателя, который давно похоронил свой талант в бутылке. Заинтересовать молодежь книгами — задача не из простых, но это еще полбеды! Обуздать невыносимый нрав беспробудного пьяницы и капризного гения — вот настоящий вызов!