Лысый нянька: Спецзадание, 2005

Очень смешная комедия о бывшем морском пехотинце, охраняющем пятерых детей похищенного ученого, работающего на правительство. Как показывает практика, детей нужно охранять не только от злоумышленников, но и от них самих. Причем не следует забывать и о собственной безопасности. Их ведь пятеро, все они чрезвычайно коварны, а справиться с ними иногда гораздо сложнее, чем с отъявленными злодеями…