Лысый нянька: Спецзадание, 2005

Лейтенанту морских котиков Шейну Вулфу поручено защитить Ховарда Пламмера, сотрудника секретного правительственного проекта, от группы сербских повстанцев. Вулфу и его команде удается освободить Пламмера с вражеской подлодки, но вскоре их вертолет расстреливают. Пламмер убит, а Вулф вынужден провести два месяца в больнице. Его начальнику, капитану Фосетту, поручено сопроводить вдову Пламмера в Цюрих, где есть хранилище, принадлежащее семье. Вулф остается в доме Пламмеров, чтобы найти проект под названием «ПРИЗРАК», который должен быть где-то в доме, а также присмотреть за их детьми: Зои, Сетом, Лулу, Питером и маленьким Тайлером.
Очень смешная комедия о бывшем морском пехотинце, охраняющем пятерых детей похищенного ученого, работающего на правительство. Как показывает практика, детей нужно охранять не только от злоумышленников, но и от них самих. Причем не следует забывать и о собственной безопасности. Их ведь пятеро, все они чрезвычайно коварны, а справиться с ними иногда гораздо сложнее, чем с отъявленными злодеями…