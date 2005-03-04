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Лысый нянька: Спецзадание Лысый нянька: Спецзадание
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The Pacifier

Лысый нянька: Спецзадание, 2005

2005 / США / Канада
6.9 Оцените
28 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
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Причины посмотреть Факты О фильме

Лейтенанту морских котиков Шейну Вулфу поручено защитить Ховарда Пламмера, сотрудника секретного правительственного проекта, от группы сербских повстанцев. Вулфу и его команде удается освободить Пламмера с вражеской подлодки, но вскоре их вертолет расстреливают. Пламмер убит, а Вулф вынужден провести два месяца в больнице. Его начальнику, капитану Фосетту, поручено сопроводить вдову Пламмера в Цюрих, где есть хранилище, принадлежащее семье. Вулф остается в доме Пламмеров, чтобы найти проект под названием «ПРИЗРАК», который должен быть где-то в доме, а также присмотреть за их детьми: Зои, Сетом, Лулу, Питером и маленьким Тайлером.

  • Поскольку хлопья Boo Berries не продаются в Канаде, помощнику режиссера Адама Шенкмана пришлось поехать в Буффало, штат Нью-Йорк, чтобы купить их.
  • В сцене, в которой Лулу говорит Шейну, что считает его милым, смущенный ответ Шейна основан на реальном происшествии на площадке. Морган Йорк, сыгравшая Лулу, при встрече с Вином Дизелем сказала, что он милый, и он неловко ответил «спасибо». Шенкман счел это столь забавным, что перенес этот случай в фильм. 
  • Чтобы заставить утку укусить Дизеля, его ухо подсветили красной лазерной указкой. 
  • Гостиница, в которой остановилась Фейт, была построена на заброшенном катке.

Очень смешная комедия о бывшем морском пехотинце, охраняющем пятерых детей похищенного ученого, работающего на правительство. Как показывает практика, детей нужно охранять не только от злоумышленников, но и от них самих. Причем не следует забывать и о собственной безопасности. Их ведь пятеро, все они чрезвычайно коварны, а справиться с ними иногда гораздо сложнее, чем с отъявленными злодеями…

6.9 Оцените
28 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
Продолжительность 1 час 31 минута
Год выпуска 2005
Премьера в России 7 апреля 2005
Премьера в мире 4 марта 2005
Возраст 18+
MPAA PG
Прокатчик Каскад
Бюджет $56 000 000
Режиссер
Адам Шэнкман
Адам Шэнкман
В ролях
Вин Дизель
Вин Дизель
Бриттани Сноу
Бриттани Сноу
Морган Йорк
Дэвид Липпер
Александер Конти
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Лысый нянька: Спецзадание 2 постера
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пончик 2 апреля 2015, 12:51
Мне нравится Дизель, играет отлично, есть потом, кому заменить Брюса. Всё фильмы Дизеля отличные и даже это совершенно тупой фильм смешной и трогательны.
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
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17 июля 2017 17:51
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